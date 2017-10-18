Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 октября 2017

Виртуальная победа: Ракку снова освободили лишь на словах.

Американцы и курды второй раз за неделю «освободили» Ракку, при этом в момент появления новости в западных СМИ спикер операции «непоколебимая решимость» полковник Райян Диллон заявил, что «после операции, продолжавшейся более 4-х месяцев, Ракка очищена от ИГИЛ более чем на 90%». С тех пор новых официальных данных не поступало и сколько будут освобождать оставшиеся около 10% города — неизвестно. Но нам однозначно следует ждать уже третьего, а может быть и четвёртого освобождения города.

Итак, Ракка снова освобождена не полностью и это при том, что большое количество террористов ИГИЛ было официально выпущено из города коалицией США, боевики отправились воевать с Сирийской армией в Дейр эз-Зор, сообщения об этом на днях всколыхнули арабские и англоязычные соцсети и СМИ. Были опубликованы даже кадры белых автобусов, на которых сотни убийц покинули бывшую столицу группировки.

14 октября 2017 года на официальном сайте операции непоколебимая решимость было опубликовано заявление: «Конвой транспортных средств отправляется из Ракки 14 октября по договоренности с Гражданским советом Ракки и местными арабскими старейшинами племён» (www.inherentresolve.mil).

В тексте приведены слова бригадного генерала Пентагона Джонатана Брага, который сказал, что «коалиция не оправдывает никаких договоренностей, которые позволяют террористам ДАИШ покинуть Ракку, избегая правосудия», но американцы таким образом спасают мирных жителей, которые по-прежнему под угрозой насилия со стороны ИГИЛ». Отметим, что когда самолёты коалиции 4 месяца своими бомбами превращали город в руины, причём с применением запрещённых фосфорных боеприпасов, Пентагон явно не волновался за жизни гражданского населения.

В тексте также уточняется, что из города будут выпущены лишь местные боевики, а «игиловцы» из других стран останутся в нём. Т.е., теперь в бывшей столице ИГИЛ остались самые непримиримые фанатики, которые будут воевать до самой смерти.

А пока курды с улыбками и флагами попрыгали по превращенным в руины районам города и западный зритель проглотил эту картинку, довольный «несокрушимой мощью» американской армии.

Глядя на фото и видео из Ракки приходишь к выводу: американцы смогли, они за 4 месяца разрушили город так, как боевые действия не смогли разрушить Алеппо за 4 с половиной года.

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб поделился с «Русской Весной» своим мнением по поводу американо-курдского цирка в Ракке.

Сегодня во многих новостных агентствах второй раз за 7 дней была опубликована новость: американо-курдские отряды окончательно освободили экс-столицу террористов — Ракку.

Сразу хочу вас расстроить, мои дорогие читатели, — это очередное ложное сообщение про арабскую республику, сочиненное далеко за пределами Сирии. На самом деле еще не один десяток террористов сидит в руинах и подвалах этого некогда мирного города, а лояльные США курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) наотрез отказываются в качестве пушечного мяса идти на решающий штурм.

Так, в социальных сетях SDF сообщают, что им предстоит освободить еще не один квартал в центре города. И пускай вас не смущает цифра в 90% территорий, зачищенных от боевиков…

Операция идет уже довольно-таки давно, целый ряд «освобожденных» территорий контролировался террористами лишь формально, да и лояльные американцам игиловские «черти» уже покинули город. Для их выезда были даже предоставлены автобусы, чтобы они с комфортом добрались в провинцию Дэйр-Эз-Зор, на помощь своим братьям по отсутствию разума.

В Ракке же, судя по всему, остались лишь безжалостные отморозки, которые, используя всевозможные преступные методы, будут отбиваться от курдо-американской коалиции. Отметим, что заокеанская артиллерия и авиация здесь абсолютно бесполезны, так как «черти» засели в хорошо укрепленных «бронированных» подвалах, прорыв по периметру всего города километры туннелей.

Что ж, будем реалистами, рано или поздно SDF при поддержке авиации известной заокеанской страны сравняют с землей этот пресловутый населенный пункт. Только вот что дальше?

Моя родная Сирия уже практически освобождена от террористов, значительная часть территории контролируется правительственными войсками. Со дня на день будут восстановлены и восточные границы — «Тигры» из дивизии генерала Сухейла выжимают остатки нечисти из провинции Дэйр-Эз-Зор, на севере с адекватными лидерами курдов, я уверен, наш президент сможет договориться, а что Ракка?

Ответить на этот вопрос не могут и сами «счастливые победители». Так, по сообщениям известного американского телеканала NBC, в Вашингтоне нет единой позиции по сирийскому вопросу и по становлению «демократии» в Дамаске.

Зато у нас, простых сирийцев, давно сформировалась единое мнение касательно присутствия военных из Штатов на Ближнем Востоке — они оккупанты. А незваных гостей, как известно, нужно гнать поганой метлой!

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*запрещенная в РФ террористическая организация