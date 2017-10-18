Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 октября 2017
- 05:30 США терпят фиаско: Коалиция второй раз за неделю освободила Ракку и опять лишь на 90% (ФОТО).
- 03:13 Мы благодарим Россию! — жители освобождённого г. Маардес рассказали РВ о нападении боевиков (ВИДЕО).
- Вчера 22:20 Как добровольцы Донбасса сражаются против ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО 18+).
США терпят фиаско: Коалиция второй раз за неделю освободила Ракку и опять лишь на 90% (ФОТО)
Виртуальная победа: Ракку снова освободили лишь на словах.
Американцы и курды второй раз за неделю «освободили» Ракку, при этом в момент появления новости в западных СМИ спикер операции «непоколебимая решимость» полковник Райян Диллон заявил, что «после операции, продолжавшейся более 4-х месяцев, Ракка очищена от ИГИЛ более чем на 90%». С тех пор новых официальных данных не поступало и сколько будут освобождать оставшиеся около 10% города — неизвестно. Но нам однозначно следует ждать уже третьего, а может быть и четвёртого освобождения города.
Итак, Ракка снова освобождена не полностью и это при том, что большое количество террористов ИГИЛ было официально выпущено из города коалицией США, боевики отправились воевать с Сирийской армией в Дейр эз-Зор, сообщения об этом на днях всколыхнули арабские и англоязычные соцсети и СМИ. Были опубликованы даже кадры белых автобусов, на которых сотни убийц покинули бывшую столицу группировки.
14 октября 2017 года на официальном сайте операции непоколебимая решимость было опубликовано заявление: «Конвой транспортных средств отправляется из Ракки 14 октября по договоренности с Гражданским советом Ракки и местными арабскими старейшинами племён» (www.inherentresolve.mil).
В тексте приведены слова бригадного генерала Пентагона Джонатана Брага, который сказал, что «коалиция не оправдывает никаких договоренностей, которые позволяют террористам ДАИШ покинуть Ракку, избегая правосудия», но американцы таким образом спасают мирных жителей, которые по-прежнему под угрозой насилия со стороны ИГИЛ». Отметим, что когда самолёты коалиции 4 месяца своими бомбами превращали город в руины, причём с применением запрещённых фосфорных боеприпасов, Пентагон явно не волновался за жизни гражданского населения.
В тексте также уточняется, что из города будут выпущены лишь местные боевики, а «игиловцы» из других стран останутся в нём. Т.е., теперь в бывшей столице ИГИЛ остались самые непримиримые фанатики, которые будут воевать до самой смерти.
А пока курды с улыбками и флагами попрыгали по превращенным в руины районам города и западный зритель проглотил эту картинку, довольный «несокрушимой мощью» американской армии.
Глядя на фото и видео из Ракки приходишь к выводу: американцы смогли, они за 4 месяца разрушили город так, как боевые действия не смогли разрушить Алеппо за 4 с половиной года.
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб поделился с «Русской Весной» своим мнением по поводу американо-курдского цирка в Ракке.
Сегодня во многих новостных агентствах второй раз за 7 дней была опубликована новость: американо-курдские отряды окончательно освободили экс-столицу террористов — Ракку.
Сразу хочу вас расстроить, мои дорогие читатели, — это очередное ложное сообщение про арабскую республику, сочиненное далеко за пределами Сирии. На самом деле еще не один десяток террористов сидит в руинах и подвалах этого некогда мирного города, а лояльные США курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) наотрез отказываются в качестве пушечного мяса идти на решающий штурм.
Так, в социальных сетях SDF сообщают, что им предстоит освободить еще не один квартал в центре города. И пускай вас не смущает цифра в 90% территорий, зачищенных от боевиков…
Операция идет уже довольно-таки давно, целый ряд «освобожденных» территорий контролировался террористами лишь формально, да и лояльные американцам игиловские «черти» уже покинули город. Для их выезда были даже предоставлены автобусы, чтобы они с комфортом добрались в провинцию Дэйр-Эз-Зор, на помощь своим братьям по отсутствию разума.
В Ракке же, судя по всему, остались лишь безжалостные отморозки, которые, используя всевозможные преступные методы, будут отбиваться от курдо-американской коалиции. Отметим, что заокеанская артиллерия и авиация здесь абсолютно бесполезны, так как «черти» засели в хорошо укрепленных «бронированных» подвалах, прорыв по периметру всего города километры туннелей.
Что ж, будем реалистами, рано или поздно SDF при поддержке авиации известной заокеанской страны сравняют с землей этот пресловутый населенный пункт. Только вот что дальше?
Моя родная Сирия уже практически освобождена от террористов, значительная часть территории контролируется правительственными войсками. Со дня на день будут восстановлены и восточные границы — «Тигры» из дивизии генерала Сухейла выжимают остатки нечисти из провинции Дэйр-Эз-Зор, на севере с адекватными лидерами курдов, я уверен, наш президент сможет договориться, а что Ракка?
Ответить на этот вопрос не могут и сами «счастливые победители». Так, по сообщениям известного американского телеканала NBC, в Вашингтоне нет единой позиции по сирийскому вопросу и по становлению «демократии» в Дамаске.
Зато у нас, простых сирийцев, давно сформировалась единое мнение касательно присутствия военных из Штатов на Ближнем Востоке — они оккупанты. А незваных гостей, как известно, нужно гнать поганой метлой!
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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Мы благодарим Россию! — жители освобождённого г. Маардес рассказали РВ о нападении боевиков (ВИДЕО)
Городок Мардес (Маарадес) провинция Хама с ноября 2016 по апрель 2017 несколько раз оказывался в руках боевиков. Этой весной он был окончательно освобождён сирийскими войсками при поддержке ВКС России.
Этот населённый пункт почти полностью был разрушен и вот, спустя долгое время жители возвращаются в родной город налаживать мирную жизнь, восстанавливают разрушенные дома, школы и все, что необходимо для жизни.
Местные жители рассказали «Русской Весне» о преступлениях боевиков и о нынешнем состоянии их города:
«Я Ахмед Шувайх из города Мардес. В данный момент мы занимаемся производством кирпичей для восстановления наших домов, которые уничтожили террористы. Сейчас мы живем более-менее нормально, работают школы, но нам очень не хватает электроснабжения и водоснабжения».
«Я Хатем Мансур из города Мардес. Мы родились, росли и учились здесь. Мы вернулись в наш родной город, чтобы восстановить дома уничтоженные боевиками. Сейчас нам очень не хватает хлебопекарни. Хлеб, который нам поставляют не очень хорошего качества. Раньше у нас была своя пекарня, но боевики разграбили и разрушили ее!»
«Я Сафвана, житель города Мардес. Когда террористы пришли в наш город, мы были вынуждены покинуть его. 6 месяцев мы жили в лагере для беженцев. Наши дома были разграблены и разрушены. У нас не осталось ничего. Сейчас мы с Сирийским народом и с президентом Башаром Асадом. У меня есть пятеро детей и пять внуков, которые живут во благо нашей Родины.
Мы благодарим Российский народ, желаем им всего наилучшего, они нам очень помогли, желаем им благополучно вернуться на Родину».
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Как добровольцы Донбасса сражаются против ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО 18+)
Ранее «Русская Весна» неоднократно сообщала об участии ополченцев Донбасса в боевых действиях против террористов в Сирии. В последние дни эта тема все чаще всплывает на страницах СМИ и в речах различных официальных лиц. Очередным человеком, высказавшимся на эту тему, стал бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.
В Ростове-на-Дону состоялся очередной, третий, съезд участников боевых действий на Донбассе. В городе был открыт памятник «Героям Донбасса», а затем начался съезд добровольцев, на котором был заслушан отчёт о проделанной за год работе по оказанию поддержки ветеранам боевых действий на востоке бывшей Украины.
В своей речи глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай заговорил и о войне в Сирийской Арабской Республике, в которой, как известно, принимают участие бывшие ополченцы ДНР и ЛНР. Приводим его речь целиком.
«Я думаю, что пройдет два — три месяца и операция в Сирии будет завершена. Соответственно, значительная часть тех сил — а вы знаете, что многие наши товарищи сейчас находятся, так или иначе, в Сирии, я надеюсь, что все наши люди, в основном, по крайней мере большая их часть, вернутся благополучно, тем самым и у нас, и у России высвободятся ресурсы для решения других значимых геополитических проблем.Так что, я считаю, что все должны быть к этому готовы.
Хотел бы заметить, что к нам очень много людей обращаются с теми или иными вопросами.
Относительно участия членов добровольческого движения в Сирии. Отношение руководства Союза к этому неоднозначно.
С одной стороны, те, кто уходят в Сирию, бывают движимы сложными экономическими ситуациями и уходят просто на заработки.
С другой стороны, эти люди выполняют важную геополитическую задачу, которую надо решать. Борьба с ИГИЛ* — это важная вещь и вещь абсолютно правильная и обоснованная. Лучше бить противника на его территории, не допуская, чтобы этот противник мог когда-нибудь проникнуть на нашу землю. А мы знаем, что это иногда случается, к сожалению.
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Ну, и есть третье соображение. Мы относимся все равно к Сирии, к уходу наших бойцов в Сирию с сожалением по одному очень серьезному соображению. У нас добровольцев многие тысячи, но на самом деле серьезных пассионарных людей, которые способны на серьезные поступки, на то, чтобы пойти воевать за свою страну, в России осталось не так много. И лично мне, например, очень обидно, когда наш человеческий ресурс — объективно говоря, это лучший ресурс в России — расходуется в качестве штурмовой пехоты.
С одной стороны, мы никогда не бросали и не бросим своих. И сделаем все, чтобы они имели возможности для самореализации.
Ну, как получается, так и получается. Наши возможности, к сожалению, не безграничны. Но я очень сильно рассчитываю, что Сирия скоро закончится и наступит другое время — период новых свершений и новых дел. И добровольцам Донбасса, для того чтобы реализовать себя, им не придется ехать так далеко.
И еще я хочу напомнить о том, что Союз Добровольцев Донбасса — это организация не политическая в принципе, она патриотическая по своему характеру».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
Part 2 18+ Russian special forces or PMCs killed a group of #ISIS near #Palmyra. #Homs #Syria #SOF #DPR #Russia #ISIL #IS #حمص #داعش #تدمر pic.twitter.com/Jd7xMFdQUM— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 14 июня 2017 г.
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