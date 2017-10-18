«Погоня»: потрясающее видео, созданное охотником за грозами
Охотники за грозами не раз полагаются на собственную интуицию, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Но этой весной Майку не везло. Когда его коллеги уже публиковали в соцсетях фотографии потрясающей грозы, он находился в 130 километрах от её эпицентра.
«Когда вы так самоотверженно работаете над целью, как я этой весной, и происходит нечто подобное, легко сломиться и сдаться, – пишет Олбински. – Казалось, я подвёл сам себя, и ничего мне не оставалось, как вернуться домой».
Но он не сдался, а поехал в сторону грозы и через полтора часа сделал захватывающие кадры с молниями, из которых выстроил концовку своего таймлапса.
«Это видео называется «Погоня», потому что нельзя сдаваться. Продолжайте гнаться за свой целью, какой бы она ни была. Таков единственный способ получить желаемое», – говорит фотограф.
С 28 марта по 29 июня Майк Олбински (Mike Olbinski) проехал свыше 45 000 километров, пересёк 10 штатов и снял более 90 000 фотографий, в которых запечатлел красивейшие грозовые облака, молнии и торнадо над захватывающими дух пейзажами.
Источник: nashaplaneta.su