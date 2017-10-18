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ООН признала: мы обвиняем Россию на основании статей в СМИ

12:19. 18 октября 2017 Просмотров - 233 Нет комментариев Опубликовал:

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Высокие чины ООН признали, что сообщение о гибели мирных жителей Сирии в результате авиаударов России по позициям ИГ* основывалось на данных СМИ и неправительственных организаций.
 

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак в этой связи отметил, что пресс-служба использовала сообщение гражданских мониторинговых групп, включая White Helmets, и СМИ. 

Напомним, до этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что, "по данным первоначальных сообщений, до 33 мирных граждан могли стать жертвами атак в районе Хомса".

В Минобороны РФ официально пояснили, что вооружение российских самолетов не применялось для атак по объектам гражданской инфраструктуры в Сирии. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основная задача задействования ВВС России в Сирии – это борьба с терроризмом и поддержка аналогичных усилий легитимных властей страны.

Информационное сопровождение сирийской операции со стороны США иной раз выглядит досттаточно прямолинейно. Как заявил командующий по трансформации сил НАТО Дени Мерсье, "военное командование США разрабатывает для представления НАТО новую концепцию, которая будет основана на первичной стратегической оценке разворачивающихся событий, на основе не засекреченной информации".

Таким образом, в публичную плоскость американцы выдают не данные военной разведки, а  "информацию из интернета, дипломатических источников, мнения аналитических центров и сообщений местных жителей".

Руководство альянса и не скрывает, что делает выводы на основании информации из соцсетей. "Социальные сети предоставляют больше информации, чем официальная разведка", – заявили американские представители при НАТО. 

ООН говорит о наличии жертв среди мирного населения Сирии, а глава Пентагона Джеймс Мэттис называет потери гражданских при авиаударах США и их союзников по террористам ИГ*в Ираке и Сирии "жизненным фактом". Этот тезис неизменен как минимум со времен войны во Вьетнаме, а то и ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки: сопутствующий ущерб может быть любым.

Общее число погибших гражданских лиц в Ираке и Сирии с начала операции, в августе 2014 года оценивают в 352 человека.

 

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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https://www.pravda.ru/news/world/16-10-2017/1350947-oon-0

Метки: жертвы, ИГИЛ, ирак, оон, пентагон, сирия
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