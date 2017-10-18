Мужик в квартире загибается. Медленно, неуклонно, неотвратимо. Квартира это для женщин. Это их территория. Занавесочки, подушечки, классная кухня, шикарная ванна. Шкафы, полочки, ящички, плотненько забитые вещами женской половины. Они конечно все нужные, кто ж спорит, но мужику в этом месте тесновато. От слова совсем. Здесь нет места для мастерской, инструмента, запасов материала для будущих идей. Нет простора, нет двора, нет неба над головой. Да даже машину припарковать после работы получается с напрягом. А простор нужен. Нужен для выживания.Город это неплохо. Особенно в молодости. Здесь неплохо сделать карьеру, заработать денег, самоутвердится. Потусить, поизучать – как устроена ночная жизнь, но со временем и это становится неинтересным. Искусственная жизнь, искусственные ценности.Засасывающая рутина. Где всё начинается и заканчивается в квартире. Где для мужчины остаётся всё меньше и меньше пространства.Причём не важно, какой должности ты достиг. Не имеет значения сколько денег ты рубишь и сколько у тебя биткоинов. Тебе всё равно придётся посещать чудные торговые центры (сопровождая жену), стоять в пробках и платить за парковку. В сотый раз дежавю. Центры, правда разные, но магазины для женщин там одни и те же. Назвали бы лучше уж их Женские центры. Что там для мужчин? Унылая скука, перестающая в смертную тоску. Ну не радует этот шопинг мужиков. Терпеть его (стиснув зубы) ещё можно, но радоваться, умиляться, заряжаться – точно нет.Квартиры это вообще какая-то засада. Адское зло. Сначала ты пашешь как слон, отрабатывая ипотеку. Затем, радостно въехав, впрягаешься в ремонт. Потом в обстановку, ну вы помните – Занавесочки, подушечки, классная кухня, шикарная ванна. Быт благоустраивается, квартира расцветает и мужик не логично угасает. Не логично для женщин конечно. Почему тебе плохо?! Посмотри как всё миленько и уютненько дорогой.В квартире ты не жилец. Мужику нужна земля, дом, лес, река и свобода. Сумашедшие походы, сплавы, мотоциклы, восхождения. Своя мастерская набитая доверху бензопилами, станками, сварочниками, дрелями и всем, что есть на 220.ru. Всем, чтобы была возможность что-нибудь сварганить для души. Начать строить баньку, скамейку, детский городок или всандалить новый движок в Уазик. Просто так, для души. Чтобы почувствовать себя снова живым и заряженным.Настоящая жизнь требует простора. В настоящей жизни мужик всегда востребован. И эта востребованность наполняет энергией, продляет жизнь.Так чего сидеть, что высиживать то, на что надеется? Что состояние прострации чудесным образом изменится к лучшему? Что квартира после реновации превратится в трёшку и это удивительным образом всё изменит к лучшему? Ага. Просто в дополнительной комнате будет ещё больше вещей жены. Мастерской там не будет и костерка тоже.Свободы в квартире нет. Квартиры это для женщин. Но кто мешает построить крутой дом (не хуже той самой квартиры) для жены. На своей земле, с простором, с запасом. На гектаре, или двух. А для себя, (для души) баньку, сад, и ту самую мастерскую. Построить там, где есть простор, где есть небо над головой, где есть настоящая жизнь, чтобы почувствовать себя снова живым.

Источник: nashaplaneta.su