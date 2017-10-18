Константин Циолковский: «Какое правительство я считаю лучшим»
На склоне лет Константин Циолковский написал короткую заметку «Какое правительство я считаю лучшим». Ученый был не только изобретателем, но и философом-космистом. Мировоззрение мыслителя было тесно связано с его общественными взглядами. Эссе из 17 тезисов было опубликовано только в 1990 году.
КАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО Я СЧИТАЮ ЛУЧШИМ
24 марта 1934
1. Оно не устраивает дорогих пиров, но и не истощает себя воздержанием.
2. Оно не украшает себя золотом, серебром и драгоценными каменьями, не имеет сотни дорогих и разнообразных костюмов, но одевается просто, тепло и гигиенично.
3. Оно не занимает дворцов, в которых поместилось бы в 100 раз больше народу, но и не лишает себя гигиенического простора и удобства.
4. Оно не окружает себя красавицами, которые вертят ими, как хотят. Их жены живут так же скромно, как и их мужья.
5. Оно любит своих жен и детей и не обижает их, но не выдвигает их в правители, а ценит по их качеству и заслугам.
6. Оно не окружает себя сотнями слуг, а старается обойтись совсем без них.
7. Оно не боится слова и слушает всё (насколько хватает времени и сил), как бы горько и обидно ни было.
8. Оно признает за каждым человеком, каков бы он ни был, одинаковое право на землю.
9. Оно ограничивает свободу насильников и делает их безвредными, но не мстит им.
10. Основою всего считает мысль, руководимую мировым знанием и опытом, т. е. наукой.
11. Всякая мысль и слово свободны, пока не сопровождаются насилием.
12. Оно распространяет знания.
13. Оно отыскивает даровитых людей и использует их на общее благо.
14. Оно исследует недра Земли и ищет в них богатства.
15. Оно использует всевозможные силы природы.
16. Оно всячески способствует развитию промышленности.
17. Оно земледелие считает одной из отраслей промышленности.
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Источник: www.kramola.info
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Усматриваю только 14 и 15 пункт..и те только в корыстных целях..)))