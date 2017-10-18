Капитализм – общество всеобщего обмана

В Череповецкий горком ежедневно приходят люди и рассказывают о своих проблемах. Условно, эти проблемы можно разделить на две категории: либо их кто-то обманул, либо они сами предлагают кого-то обмануть.Обман стал нормой современного общества. Никто никого уже не стесняется. Наоборот, умение красиво лгать считается признаком ума. Обман – это модно

Все бросились читать книги по НЛП и посещать курсы личностного роста. Но проблема заключается в том, что если все эти книги прочли и курсы посетили, то обманывать становится некого.

Есть, конечно, ещё прослойка пожилых людей, воспитанных при социализме, но они отгородились от «детей капитализма» прозрачной стеной и смотрят на них как на инопланетян. Одна девушка рассказывала мне, как она пыталась прикрыть своим зонтом мокнущую на остановке женщину пенсионного возраста. Женщина отпрыгнула от неё, как от прокажённой.

Мы имеем общество всеобщего недоверия. Особенно от этого страдает молодёжь. Она насмотрелась фильмов, где жулики с помощью «разводок» наживают большие миллионы, а потом это всё прожигают где-нибудь на «Лазурном берегу». И она считает это нормой.

А что вы от неё хотите? Какая у неё есть альтернатива? Идти работать за зарплату, которая сейчас вокругМРОТ крутится? И чего с этой зарплатой делать? Кредит на автомобиль оформить или ипотеку взять? Пусть живут по средствам? Но мы же сами говорили, что мозги теперь никому не нужны, главное воспитать качественного потребителя. ЕГЭ разве не для этого вводили?

Врут все. По поводу и без повода, притом, что врать абсолютно не умеют. Это в книжках и в фильмах у мошенников всё как по маслу идёт, а в жизни так не бывает. Он ещё говорить не начал, а на лбу уже написано крупными буквами слово «ЛОЖЬ».

Спрашиваю у молодого человека: «Зачем ты кинул своего напарника? Ведь у вас был общий бизнес, который приносил доход обоим, а теперь вы оба остались ни с чем». А он отвечает, что если бы не он кинул своего друга, то друг бы рано или поздно это сделал.

Это до чего же нас довёл капитализм?! Люди настолько разобщены, что даже финансовая выгода не может удержать между ними хоть какую-то связь. Кидок важнее денег. Почему так происходит?

Это уже вторая попытка построения капитализма на нашей земле. В конце 19-го – начале 20-го веков мы уже пытались пойти по западному пути. Результат был катастрофический. Казалось бы, всё ясно было уже тогда. И коммунизм начали строить не потому, что прельстились светлым будущим, а потому что смерть нависла над русским государством. Даже сейчас, совсем небольшое количество людей, понимает, что такое коммунизм, а тогда, в аграрной, безграмотной стране, таковых было единицы.

Красную армию строил не Троцкий, как это принято считать. Никто бы не пошёл умирать ради только что прибывшего из-за границы мигранта, да ещё и не русского. Красной Армией руководили царские генералы. http://arctus.livejournal.com/70037.html . Не было бы никакой советской власти, если бы дворянство не поддержало большевиков. И поверьте, они не были глупыми людьми, большинство понимало, что их ждёт в дальнейшем. Просто честь и страна для них были важнее жизни.

Несовместимость капитализма с Россией была очевидной для всех и во все времена, но в 1991-ом году мы решили ещё раз попробовать. Видимо, для того, чтобы лишний раз в этом убедиться. Не ложится капиталистический индивидуализм на русскую коллективистскую сущность.

До того, как Сталин начал свою индустриализацию, во всём мире считалось, что модернизацию можно проводить только на основе индивидуализма. То есть, вначале нужно создать общество индивидуалистов, и только потом индустриализация. Мы первая и единственная страна, которая провела индустриализацию на основе коллективизма. Все называли это русским чудом, потому что никто не понимал, как нам такое удалось.

Наши дети, несмотря ни на что, по-прежнему подсказывают друг другу на уроках. Западному ребёнку в голову не придёт выкладывать результаты ЕГЭ в интернет. В обществе индивидуалистов каждый сам за себя. Помощь ближнему – основа русских традиций и культуры. Именно смесь этих кодовых традиций с западными ценностями калечит нашу молодёжь и создаёт энергию для будущего социального взрыва.

Люди устали от вранья. Врут везде. Реальная ситуация: прихожу в магазин автозапчастей и прошу электрокорректор для фары, красная цена которому 30 рублей. Называют цену – 3,5 тысячи рублей. Говорю, что не надо «оригинал», дайте китайский. Отвечают, что это цена китайского, «оригинал» стоит 6 тысяч.

— А сколько тогда стоит вся фара вместе с Электрокорректором?

— Две тысячи рублей.

— Но ведь это бред!

— Это рынок.

Нет, ребята, — это бред, который разрывает все традиционные шаблоны русского человека.

Сейчас все заговорили о патриотизме, о возрождении смыслов. Не будет никаких смыслов и патриотизма пока нас пичкают западными ценностями. Вначале отказ от капитализма, а уж потом патриотизм. Или вам опыта японской и первой мировой войн мало, в период которых мы проводили первую попытку построения капитализма на Руси?