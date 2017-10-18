Глобальное лидерство к 2050 году. Китай представил стратегию развития на съезде Компартии

«У нас есть своя, китайская мечта – быть великой современной социалистической страной. Китай приближается к тому, чтобы стать центром мировой сцены. К 2050 году мы станем глобальным лидером по общей силе нации и международному влиянию», – заявил Си Цзиньпин.

В Пекине 18 октября открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая. В рамках форума, который будет продолжаться до 24 октября, планируется наметить линию развития страны на ближайшие пять лет, оценить результаты прошедшей работы, а также обновить кадровый аппарат высших партийных органов. Republic вкратце рассказывает, чем интересен нынешний съезд и как прошел его первый день, на котором выступил председатель Китая Си Цзиньпин.Основной политической интригой форума является избрание новых составов Политбюро (25 человек) и Постоянного комитета политбюро партии (7 человек). Во время предыдущих съездов ответы на эти вопросы были неофициально известны задолго до их начала, однако на этот раз наблюдатели расходятся в оценках.Такая ситуация связана с тем, что первый срок Си Цзиньпина прошел под знаком жесткой антикоррупционной чистки госаппарата Китая, из-за чего многие партийные связи были нарушены, а новые еще не успели сложиться. Помимо этого, председатель КНР и его сторонники сконцентрировали в своих руках достаточное количество власти, чтобы сформировать состав Политбюро по своему усмотрению, не обращая внимания на существующие неформальные традиции.В первый день съезда на нем выступил председатель партии Си Цзиньпин.В своей речи председатель КНР подчеркнул, чтоОн также пообещал, что в ближайшие пять лет будет принят целый ряд реформ, который облегчит доступ на внутрикитайский рынок иностранным инвесторам. Одновременно Китай модернизирует собственные методы инвестиции в экономику других стран и оптимизирует систему управления госсектором, чтобы сделать принадлежащие государству предприятия более востребованными на мировых рынках. Председатель КНР также заявил, что Китай, находящийся на лидирующих позициях по вредным выбросам в атмосферу, намерен активизировать борьбу с глобальными изменениями климата.Говоря о передовых технологиях, Си Цзиньпин, в первую очередь, упомянул о разработке госпрограмм, которые помогут Китаю уже в ближайшие годы стать мировым лидером в сфере фундаментальных научных исследований, аэрокосмичееских технологий и интернета. При этом власти намерены еще более усилить регулирование интернета и в перспективе создать систему «тотального контроля», чтобы «обеспечить чистоту и свет глобальной сети». https://republic.ru/posts/87098 – цинкPS. У американцев очевидно будет свое мнение на сей счет, но тут скорее вопрос, смогут ли они эффективно вставлять палки в колеса китайцам.Но в любом случае, китайцы уже особо и не скрывают, что глобальная конкуреция за мировое лидерство будет обострятся, что вызвано как усилением самого Китая, так и ослаблением США. Стороны постепенно сближаются и в том или ином виде столкновение произойдет, ибо глобальное лидерство еще никто не получал без суровой борьбы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com