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Глобальное лидерство к 2050 году

19:50. 18 октября 2017 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:


Глобальное лидерство к 2050 году. Китай представил стратегию развития на съезде Компартии

В Пекине 18 октября открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая. В рамках форума, который будет продолжаться до 24 октября, планируется наметить линию развития страны на ближайшие пять лет, оценить результаты прошедшей работы, а также обновить кадровый аппарат высших партийных органов. Republic вкратце рассказывает, чем интересен нынешний съезд и как прошел его первый день, на котором выступил председатель Китая Си Цзиньпин.

Новый состав Политбюро

Основной политической интригой форума является избрание новых составов Политбюро (25 человек) и Постоянного комитета политбюро партии (7 человек). Во время предыдущих съездов ответы на эти вопросы были неофициально известны задолго до их начала, однако на этот раз наблюдатели расходятся в оценках.
Такая ситуация связана с тем, что первый срок Си Цзиньпина прошел под знаком жесткой антикоррупционной чистки госаппарата Китая, из-за чего многие партийные связи были нарушены, а новые еще не успели сложиться. Помимо этого, председатель КНР и его сторонники сконцентрировали в своих руках достаточное количество власти, чтобы сформировать состав Политбюро по своему усмотрению, не обращая внимания на существующие неформальные традиции.

Выступление Си Цзиньпина

В первый день съезда на нем выступил председатель партии Си Цзиньпин. В своей речи он рассказал о 14-ти основополагающих принципах, по которым в ближайшие пять лет будет развиваться китайский социализм. Помимо традиционных пунктов об основополагающей роли партии и работе на благо простого народа и на достижение ценностей социализма, в число основных приоритетов Китая на следующие годы попали укрепление принципов правового государства, охрана окружающей среды, глобальная интеграция и сохранение концепции «одна страна, две системы».

В своей речи председатель КНР подчеркнул, что к настоящему моменту в стране удалось в целом построить среднезажиточное общество – первоначально эта цель ставилась на 2020 год, теперь же до этого времени планируется завершить этот процесс полностью. Дальнейшее развитие Китая в первой половине XXI века Си Цзиньпин разделяет на два этапа: с 2020 по 2035 год по мере проведения социалистической модернизации Китай поднимется «до уровня стран-лидеров инновационного типа». С 2035 по 2050 год Китай должен превратиться «в богатую и могущественную державу».

«У нас есть своя, китайская мечта – быть великой современной социалистической страной. Китай приближается к тому, чтобы стать центром мировой сцены. К 2050 году мы станем глобальным лидером по общей силе нации и международному влиянию», – заявил Си Цзиньпин.

Он также пообещал, что в ближайшие пять лет будет принят целый ряд реформ, который облегчит доступ на внутрикитайский рынок иностранным инвесторам. Одновременно Китай модернизирует собственные методы инвестиции в экономику других стран и оптимизирует систему управления госсектором, чтобы сделать принадлежащие государству предприятия более востребованными на мировых рынках. Председатель КНР также заявил, что Китай, находящийся на лидирующих позициях по вредным выбросам в атмосферу, намерен активизировать борьбу с глобальными изменениями климата.

Говоря о передовых технологиях, Си Цзиньпин, в первую очередь, упомянул о разработке госпрограмм, которые помогут Китаю уже в ближайшие годы стать мировым лидером в сфере фундаментальных научных исследований, аэрокосмичееских технологий и интернета. При этом власти намерены еще более усилить регулирование интернета и в перспективе создать систему «тотального контроля», чтобы «обеспечить чистоту и свет глобальной сети».

https://republic.ru/posts/87098 – цинк

PS. У американцев очевидно будет свое мнение на сей счет, но тут скорее вопрос, смогут ли они эффективно вставлять палки в колеса китайцам.
Но в любом случае, китайцы уже особо и не скрывают, что глобальная конкуреция за мировое лидерство будет обострятся, что вызвано как усилением самого Китая, так и ослаблением США. Стороны постепенно сближаются и в том или ином виде столкновение произойдет, ибо глобальное лидерство еще никто не получал без суровой борьбы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, си цзиньпин, социализм, США, экономика
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