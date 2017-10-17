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Все реформы образования – против детей. Владимир Базарный

21:06. 17 октября 2017 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление Владимира Базарного на открытии антикафе «Концептуал»

Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный посетил антикафе «Концептуал», презентовал свои книги и рассказал, что происходит с детьми в современном мире.

Почему система образования так несовершенна и 80% детей оканчивают школу глубоко больными? Что рассказывает о здоровье детей оптическая компьютерная топогорафия, сделанная в начале и конце учебного года? Куда из школ исчезло перьевое письмо и почему его важно вернуть? Как перьевое письмо влияет на сердечный ритм?

Почему письмо шариковой ручкой опасно для детей? Когда в школе начнут внедрять здоровьесберегающие программы? Какие полезные технологии и идеи из народной культуры и советской педагогики сегодня несправедливо забыты? Кто проводит реформы против наших детей? Когда общество задумается о здоровье подрастающих поколений?

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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