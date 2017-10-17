Военная мода участников учений “Запад-2017″
12:57. 17 октября 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Военная мода участников учений "Запад-2017"
Как говорится, встречаю по одежке, так давайте сегодня посмотрим на военную моду, которая была представлена на недавно прошедших учениях "Запад-2017".
Предлагаю вам подборку фотографий военной формы стран участников учений – Республики Беларусь, России, НАТО и др.
Первыми идут хозяева мероприятия – армия Республики Беларусь.
2. Верховный главнокомандующий Республики Беларусь Александр Лукошенко в полевой форме.
Тельняшка наше все! Традиции ВДВ СССР живы.
3. Парадная форма армии Республики Беларусь, с фуражкой мне кажется перебор.
4. Подворотничок как и портянки бессмертны!
5. Силы специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь преемники ВДВ СССР и спецназа ГРУ СССР в РБ.
6. Слава ВДВ, внуки Маргелова!
7. Сабли. Откуда такой дизайн, мне кажется что-то восточное в нем есть.
8. Вооруженные силы РФ.
9. Боги войны.
10. Танкисты с эмблемой ИС-3 на знамени.
11. Где такие наколенники взять, дядька давно просит?
12.Военная полиция с дубинками, но без автоматов.
13. Из аксессуаров в этом сезоне модны наградные часы от верховного главнокомандующего Александра Лукашенко.
14. Плавно переходим к гостям учений "Запад-2017"
15. Мне нравится дизайн М65.
16. Пиксели.
17. Замерз морячок. Кто ж так на полигон приезжает.
18. США и Канада.
19. Погон на пузе мы уже проходили и слава богу, что отказались.
20. Украина. Я только дома заметил, что там был наблюдатель из Украины.
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24. Германия.
25. Норвегия.
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29. Вот такой парад получился.
https://dervishv.livejournal.com/857121.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com