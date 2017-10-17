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Военная мода участников учений “Запад-2017″

12:57. 17 октября 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:


Военная мода участников учений "Запад-2017"

Как говорится, встречаю по одежке, так давайте сегодня посмотрим на военную моду, которая была представлена на недавно прошедших учениях "Запад-2017".

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Предлагаю вам подборку фотографий военной формы стран участников учений – Республики Беларусь, России, НАТО и др.

Первыми идут хозяева мероприятия – армия Республики Беларусь.

2. Верховный главнокомандующий Республики Беларусь Александр Лукошенко в полевой форме.
Тельняшка наше все! Традиции ВДВ СССР живы.

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3. Парадная форма армии Республики Беларусь, с фуражкой мне кажется перебор.

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4. Подворотничок как и портянки бессмертны!

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5. Силы специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь преемники ВДВ СССР и спецназа ГРУ СССР в РБ.

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6. Слава ВДВ, внуки Маргелова!

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7. Сабли. Откуда такой дизайн, мне кажется что-то восточное в нем есть.

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8. Вооруженные силы РФ.

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9. Боги войны.

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10. Танкисты с эмблемой ИС-3 на знамени.

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11. Где такие наколенники взять, дядька давно просит?

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12.Военная полиция с дубинками, но без автоматов.

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13. Из аксессуаров в этом сезоне модны наградные часы от верховного главнокомандующего Александра Лукашенко.

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14. Плавно переходим к гостям учений "Запад-2017"

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15. Мне нравится дизайн М65.

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16. Пиксели.

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17. Замерз морячок. Кто ж так на полигон приезжает.

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18. США и Канада.

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19. Погон на пузе мы уже проходили и слава богу, что отказались.

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20. Украина. Я только дома заметил, что там был наблюдатель из Украины.

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21.

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22.

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23.

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24. Германия.



25. Норвегия.

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26.

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27.

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28.

RAG_0540-1.jpg

29. Вот такой парад получился.

RAG_0408-1.jpg

https://dervishv.livejournal.com/857121.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: белоруссия, военная форма, Германия, нато, Россия, США, Украина, учения
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