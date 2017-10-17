В таких домах должны жить русские

Устройство традиционного славянского дома.

В нашей славянской культуре существует свои понятия об устройстве дома. Мы знаем, хотя давно не помним откуда, что веник надо держать помелом вверх, что нельзя садиться на углу стола, прощаться через порог, крутить в руках шапку, протягивать соседу нож острым концом и так далее. У нас своя самобытная история, нам есть чем гордиться и есть что почерпнуть из знаний наших предков. Русь – великая держава со своими традициями и обрядами. Русские мастера – гении любимого дела, которые знали толк в строительстве крепких добротных домов из древесины. Именно дерево считалось символом красоты, жизни, величия, которое дарило своим хозяевам тепло и уют. Дом для русского человека был не только кровом, но и настоящим комплексом традиций.

Невозможно переоценить влияние атмосферы нашего дома. Огромную часть нашего времени мы проводим дома. Около восьми часов в сутки мы проводим в постели и остальное время на работе. Атмосфера, обстановка и энергия места влияют на наше настроение, уверенность в себе, отношения с домочадцами и на наш успех в жизни, на то, как мы себя чувствуем на работе. Замечаем ли мы, как по-разному себя чувствуем, заходя в разные помещения? В одном легко дышится, чувствуется какое-то светлое движение воздуха, улучшается настроение, вы получаете удовольствие и расслабляетесь, находясь там. А в другом – с порога на вас обрушиваются плохие предчувствия, нехорошие запахи, темные, неприятные ощущения. Нам хочется поскорее покинуть этот дом. Так что грамотный подход к обустройству жилья никогда не будет излишним.

Так руководствуясь опытом и поверьями предков следует одновременно с закладкой фундамента посреди будущего двора посадить дерево. Раньше сажали березу или рябину, очень красивые и грациозные деревья. Вообще все деревья наши предки наделяли определенными свойствами:

черное дерево символизировало способности к магической защите,

дуб — силу и удачу,

сосна — деньги и выздоровление,

вишня — любовь,

кедр — долголетие,

клен — любовь и материальное благополучие,

орех — здоровье.

С незапамятных времен осталась примета: чтобы обеспечить счастье и богатство, под углы первых бревен клали клочки шерсти, зерно или деньги. Перед тем, как настилать потолок, к основе привязывали вывороченный медвежий полушубок и каравай хлеба, пирог или горшок с кашей, а в переднем углу устанавливали зеленую ветку — она «обеспечит» здоровье семьи.

Согласно славянским верованиям, разные предметы в доме имели свое значение – одни отводили беду от семьи, принося счастье и благополучие, другие предметы накликали несчастье; от таких вещей, конечно, стремились избавиться.

Например, никогда не давали в долг «счастливые» предметы, иначе можно было потерять их благосклонность, а огонь всегда был символом жизни и достатка. Лапти – дар домовому дома. Обычно ими украшали кухню. Веник помогал содержать дом в чистоте, чеснок и перец выгоняли нечистую силу, домашняя выпечка и горшок с гречневой кашей символизировали хлебосольность и достаток. Мешочек с можжевельником помогал освободиться от дурных мыслей. Лапти всегда ходили парами – оттого свидетельствовали о прочности семейных связей.

Но, пожалуй, самая важная черта дома в славянских традициях – это атмосфера уюта, достатка, благополучия и лада, основанных на традициях, почитании предков и семьи.

На Руси верили в огненный дух, который хранил домашний очаг. С печью особенно были связаны приметы, предвещавшие благополучие семьи. Многие делали на стене над печью отверстие, что бы в определенный день в него проникали лучи восходящего солнца, которые сулили мир и добро в доме. Можно предположить, что изба располагалась таким образом, что подобное чудо встречалось раз в один из праздничных дней на Троицу или Пасху. Печи не только служили для приготовления пищи и тепла, но и являлись настоящим произведением искусства, прекрасно вписываясь в интерьер. Печь-каменка в изразцах – поистине захватывающее зрелище, шедевр ручной работы. Весь интерьер избы был целостным, общий стиль задавал тон помещению. По нему можно было понять: богат человек или беден, какой склад у него характера, чистоплотна ли хозяйка.

Красный угол дома – самое нарядное и парадное место, символический центр, на который каждый входящий сразу же обращал внимание. И оформлялась эта часть дома не только для того, что бы любоваться самому, но и для приходящих гостей. Обычно красный угол располагался по диагонали от печи, и их могло быть несколько в комнате. Все вещи ставились на стол или полочку, покрытые расписными полотенцами.