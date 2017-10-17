Удивительная фасциальная сеть вашего тела

Что такое фасция и где она находится в организме?

Более подробно о функциях фасций

Распределение нагрузки и распространение импульса

Фасциальные цепи – основа многомерности движений

Миофасциальная память

Самовосстановление

Принцип Тенсёгрити

Действуют независимо от центральной нервной системы

Реагируют на общее настроение

Как улучшить состояние фасций

Можно сказать, что фасция или фасциальная оболочка находится практически везде.Она покрывает и пронизывает мышцы – это мышечная фасция, обволакивает внутренние органы, входит в состав сухожилий, связок и суставов, покрывает кости и нервы – в этих областях она называется твердой мозговой оболочкой. Фасции мышц разделяются на поверхностные, залегающие ближе к кожному покрову (подкожная), и глубокие – находящиеся под слоем мышц, а также пронизывает сами мышцы.Преобладание в составе коллагена или эластина зависит от функции фасций. При увеличении смещения и давления тканей в результате их работы, уплотняются и фасциальные структуры, содержание коллагена в фасциальной сетке увеличивается, волокна становятся более вытянутыми и однонаправленными.Эластиновые волокна в основном представлены в менее напряженных областях фасций, они рыхлые по структуре, волокна имеют сетчатый вид – больше перпендикулярных пересечений, или фасциальных звездочек., в целом фасция поддерживает анатомическую целостность организма, его костно-мышечного скелета, всегда сопровождает и «дирижирует» движение в разных частях тела, и возвращает органы и ткани в их естественное положение. Фасция работает как пружина или опора, которая «помнит» конфигурацию той или иной структуры тела.заключается в том, что в ней происходит внутриклеточные процессы водного и солевого обмена проходящей по тканям крови. В большей степени это касается рыхлой волокнистой эластиновой соединительной ткани, часто с жировыми прослойками, называемой клетчаткой, окружающей внутренние органы, заполняющей пространства между мышцами, сосудами, нервами.способны к растяжению и сокращению, но гораздо более медленному, чем сокращается и растягивается мышечное волокно. Если растяжение фасции происходит медленно, она способна некоторое время поддерживать новое состояние. При быстром сокращении – наоборот, происходит фиксация. Сокращение фасции обеспечивают находящиеся в ней миофибробласты, это сокращение сходно с сокращениями гладкой мускулатуры.Сократительная способность фасции позволяет ей оптимально выполнять функцию поддержания тела в нестабильном, неудобном и дискомфортном статическом положении. Однако, длительная фиксация совместно с мышечным напряжением ведет к сегментарному блокированию и асиметрии опорно-двигательного аппарата, к изменению двигательных стереотипов и нарушениям осанки.В фиксированных областях фасций возникают миофасциальные триггеры, так как сдавливаются и раздражаются находящиеся там механорецепторы и ноцицепторы – так формируются болевые синдромы.Сравнительно недавно, в 2001-2011 г. появились новые данные о функциях фасций – благодаря кропотливой работе физиолога и профессионального массажиста Томаса Майерса (Thomas Myers). В своей книге «Анатомические поезда» (Anatomy Trains) он открыл несколько удивительных свойств фасции человека.Майерс описал специфические фасциальные образования, которые назвал фасциальными цепями, или мышечно-фасциальными меридианами, или более упрощенно «анатомическими поездами».По этим цепям распространяются энергетические импульсы в теле — если только силы мышц (внутренние силы) и силы опоры (внешние) не превышают максимально возможных значений.При резких движениях и ударах фасции предохраняют телесные структуры от разрушения благодаря упругости, обеспечивая при этом минимальное потребление энергии. Многомерность фасций помогает смягчать напряжение и распределять действие силы по всему телу.Майерс установил, что именно благодаря разноплановому всеобъемлющему расположению фасциальных цепей в теле мы можем совершать многомерные движения в пространстве.Как было уже отмечено,. Если постоянно повторять одно и то же движение, фасция вдоль линии натяжения этого движения уплотняется, но может ослабиться в других направлениях подвижности. При долговременном ограничении движений, например при сидении, фасция принимает соответствующую форму.. Так, экспериментально было доказано полное восстановление передней крестообразной связки колена без хирургических операций.. Постоянно существующее напряжение фасции помогает меньше уставать при длительных нагрузках.Фасциальная сеть способна мгновенно реагировать в момент изменения сил, приложенных к телу. Благодаря обильному наличию проприоцепторов (моторных рецепторов) большинство простых движений не требует предварительного обдумывания – такие как ходьба, открывание двери. Происходит быстрая реакция на внешние воздействия – например, если человек вдруг спотыкается.Фасции чувствительны к настроению – в зависимости от этого меняется их жесткость и эластичность. Депрессия и стресс оказывают влияние на осанку, телесное самоощущение и телесный самоконтроль, могут меняться двигательные паттерны. При эмоциональной зажатости движения более скованы, иногда вообще невозможны некоторые повороты и перемещения.Наиболее эффективными способами снятия фасциальных блоков и высвобождения фасций являются остеопатические техники, упражнения на растяжку. А также, чтобы тренировать фасциальную систему, нужны разнонаправленные движения и силовые физические упражнения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com