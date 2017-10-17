Удивительная фасциальная сеть вашего тела
18:47. 17 октября 2017 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Что такое фасция и где она находится в организме?
На латинском слово «fascia» обозначает бинт, повязку – фасция это соединительная ткань, представляющая собой волокнистую плотную оболочку. Можно сказать, что фасция или фасциальная оболочка находится практически везде.
Она покрывает и пронизывает мышцы – это мышечная фасция, обволакивает внутренние органы, входит в состав сухожилий, связок и суставов, покрывает кости и нервы – в этих областях она называется твердой мозговой оболочкой. Фасции мышц разделяются на поверхностные, залегающие ближе к кожному покрову (подкожная), и глубокие – находящиеся под слоем мышц, а также пронизывает сами мышцы.
Фасции человека разнообразны, состоят из коллагеновых и эластиновых волокон. Преобладание в составе коллагена или эластина зависит от функции фасций. При увеличении смещения и давления тканей в результате их работы, уплотняются и фасциальные структуры, содержание коллагена в фасциальной сетке увеличивается, волокна становятся более вытянутыми и однонаправленными.
Эластиновые волокна в основном представлены в менее напряженных областях фасций, они рыхлые по структуре, волокна имеют сетчатый вид – больше перпендикулярных пересечений, или фасциальных звездочек.
Более подробно о функциях фасций
Основными из них являются опорная и питательная (трофическая), в целом фасция поддерживает анатомическую целостность организма, его костно-мышечного скелета, всегда сопровождает и «дирижирует» движение в разных частях тела, и возвращает органы и ткани в их естественное положение. Фасция работает как пружина или опора, которая «помнит» конфигурацию той или иной структуры тела.
Трофическая функция фасции заключается в том, что в ней происходит внутриклеточные процессы водного и солевого обмена проходящей по тканям крови. В большей степени это касается рыхлой волокнистой эластиновой соединительной ткани, часто с жировыми прослойками, называемой клетчаткой, окружающей внутренние органы, заполняющей пространства между мышцами, сосудами, нервами.
Мышечные фасции способны к растяжению и сокращению, но гораздо более медленному, чем сокращается и растягивается мышечное волокно. Если растяжение фасции происходит медленно, она способна некоторое время поддерживать новое состояние. При быстром сокращении – наоборот, происходит фиксация. Сокращение фасции обеспечивают находящиеся в ней миофибробласты, это сокращение сходно с сокращениями гладкой мускулатуры.
Сократительная способность фасции позволяет ей оптимально выполнять функцию поддержания тела в нестабильном, неудобном и дискомфортном статическом положении. Однако, длительная фиксация совместно с мышечным напряжением ведет к сегментарному блокированию и асиметрии опорно-двигательного аппарата, к изменению двигательных стереотипов и нарушениям осанки.
В фиксированных областях фасций возникают миофасциальные триггеры, так как сдавливаются и раздражаются находящиеся там механорецепторы и ноцицепторы – так формируются болевые синдромы.
Сравнительно недавно, в 2001-2011 г. появились новые данные о функциях фасций – благодаря кропотливой работе физиолога и профессионального массажиста Томаса Майерса (Thomas Myers). В своей книге «Анатомические поезда» (Anatomy Trains) он открыл несколько удивительных свойств фасции человека.
Майерс описал специфические фасциальные образования, которые назвал фасциальными цепями, или мышечно-фасциальными меридианами, или более упрощенно «анатомическими поездами».
Распределение нагрузки и распространение импульса
По этим цепям распространяются энергетические импульсы в теле — если только силы мышц (внутренние силы) и силы опоры (внешние) не превышают максимально возможных значений.
При резких движениях и ударах фасции предохраняют телесные структуры от разрушения благодаря упругости, обеспечивая при этом минимальное потребление энергии. Многомерность фасций помогает смягчать напряжение и распределять действие силы по всему телу.
Фасциальные цепи – основа многомерности движений
Майерс установил, что именно благодаря разноплановому всеобъемлющему расположению фасциальных цепей в теле мы можем совершать многомерные движения в пространстве.
Миофасциальная память
Как было уже отмечено, фасции имеют память. Если постоянно повторять одно и то же движение, фасция вдоль линии натяжения этого движения уплотняется, но может ослабиться в других направлениях подвижности. При долговременном ограничении движений, например при сидении, фасция принимает соответствующую форму.
Самовосстановление
Фасциальная ткань способна к самовосстановлению после разрывов. Так, экспериментально было доказано полное восстановление передней крестообразной связки колена без хирургических операций.
Принцип Тенсёгрити
Фасции свойственно постоянно поддерживать некоторое натяжение, это свойство получило название миофасциального тонуса в состоянии покоя. Майерс называет это принципом тенсёгрити. Постоянно существующее напряжение фасции помогает меньше уставать при длительных нагрузках.
Действуют независимо от центральной нервной системы
Фасциальная сеть способна мгновенно реагировать в момент изменения сил, приложенных к телу. Благодаря обильному наличию проприоцепторов (моторных рецепторов) большинство простых движений не требует предварительного обдумывания – такие как ходьба, открывание двери. Происходит быстрая реакция на внешние воздействия – например, если человек вдруг спотыкается.
Реагируют на общее настроение
Фасции чувствительны к настроению – в зависимости от этого меняется их жесткость и эластичность. Депрессия и стресс оказывают влияние на осанку, телесное самоощущение и телесный самоконтроль, могут меняться двигательные паттерны. При эмоциональной зажатости движения более скованы, иногда вообще невозможны некоторые повороты и перемещения.
Как улучшить состояние фасций
Наиболее эффективными способами снятия фасциальных блоков и высвобождения фасций являются остеопатические техники, упражнения на растяжку. А также, чтобы тренировать фасциальную систему, нужны разнонаправленные движения и силовые физические упражнения.
Источник
На латинском слово «fascia» обозначает бинт, повязку – фасция это соединительная ткань, представляющая собой волокнистую плотную оболочку. Можно сказать, что фасция или фасциальная оболочка находится практически везде.
Она покрывает и пронизывает мышцы – это мышечная фасция, обволакивает внутренние органы, входит в состав сухожилий, связок и суставов, покрывает кости и нервы – в этих областях она называется твердой мозговой оболочкой. Фасции мышц разделяются на поверхностные, залегающие ближе к кожному покрову (подкожная), и глубокие – находящиеся под слоем мышц, а также пронизывает сами мышцы.
Фасции человека разнообразны, состоят из коллагеновых и эластиновых волокон. Преобладание в составе коллагена или эластина зависит от функции фасций. При увеличении смещения и давления тканей в результате их работы, уплотняются и фасциальные структуры, содержание коллагена в фасциальной сетке увеличивается, волокна становятся более вытянутыми и однонаправленными.
Эластиновые волокна в основном представлены в менее напряженных областях фасций, они рыхлые по структуре, волокна имеют сетчатый вид – больше перпендикулярных пересечений, или фасциальных звездочек.
Более подробно о функциях фасций
Основными из них являются опорная и питательная (трофическая), в целом фасция поддерживает анатомическую целостность организма, его костно-мышечного скелета, всегда сопровождает и «дирижирует» движение в разных частях тела, и возвращает органы и ткани в их естественное положение. Фасция работает как пружина или опора, которая «помнит» конфигурацию той или иной структуры тела.
Трофическая функция фасции заключается в том, что в ней происходит внутриклеточные процессы водного и солевого обмена проходящей по тканям крови. В большей степени это касается рыхлой волокнистой эластиновой соединительной ткани, часто с жировыми прослойками, называемой клетчаткой, окружающей внутренние органы, заполняющей пространства между мышцами, сосудами, нервами.
Мышечные фасции способны к растяжению и сокращению, но гораздо более медленному, чем сокращается и растягивается мышечное волокно. Если растяжение фасции происходит медленно, она способна некоторое время поддерживать новое состояние. При быстром сокращении – наоборот, происходит фиксация. Сокращение фасции обеспечивают находящиеся в ней миофибробласты, это сокращение сходно с сокращениями гладкой мускулатуры.
Сократительная способность фасции позволяет ей оптимально выполнять функцию поддержания тела в нестабильном, неудобном и дискомфортном статическом положении. Однако, длительная фиксация совместно с мышечным напряжением ведет к сегментарному блокированию и асиметрии опорно-двигательного аппарата, к изменению двигательных стереотипов и нарушениям осанки.
В фиксированных областях фасций возникают миофасциальные триггеры, так как сдавливаются и раздражаются находящиеся там механорецепторы и ноцицепторы – так формируются болевые синдромы.
Сравнительно недавно, в 2001-2011 г. появились новые данные о функциях фасций – благодаря кропотливой работе физиолога и профессионального массажиста Томаса Майерса (Thomas Myers). В своей книге «Анатомические поезда» (Anatomy Trains) он открыл несколько удивительных свойств фасции человека.
Майерс описал специфические фасциальные образования, которые назвал фасциальными цепями, или мышечно-фасциальными меридианами, или более упрощенно «анатомическими поездами».
Распределение нагрузки и распространение импульса
По этим цепям распространяются энергетические импульсы в теле — если только силы мышц (внутренние силы) и силы опоры (внешние) не превышают максимально возможных значений.
При резких движениях и ударах фасции предохраняют телесные структуры от разрушения благодаря упругости, обеспечивая при этом минимальное потребление энергии. Многомерность фасций помогает смягчать напряжение и распределять действие силы по всему телу.
Фасциальные цепи – основа многомерности движений
Майерс установил, что именно благодаря разноплановому всеобъемлющему расположению фасциальных цепей в теле мы можем совершать многомерные движения в пространстве.
Миофасциальная память
Как было уже отмечено, фасции имеют память. Если постоянно повторять одно и то же движение, фасция вдоль линии натяжения этого движения уплотняется, но может ослабиться в других направлениях подвижности. При долговременном ограничении движений, например при сидении, фасция принимает соответствующую форму.
Самовосстановление
Фасциальная ткань способна к самовосстановлению после разрывов. Так, экспериментально было доказано полное восстановление передней крестообразной связки колена без хирургических операций.
Принцип Тенсёгрити
Фасции свойственно постоянно поддерживать некоторое натяжение, это свойство получило название миофасциального тонуса в состоянии покоя. Майерс называет это принципом тенсёгрити. Постоянно существующее напряжение фасции помогает меньше уставать при длительных нагрузках.
Действуют независимо от центральной нервной системы
Фасциальная сеть способна мгновенно реагировать в момент изменения сил, приложенных к телу. Благодаря обильному наличию проприоцепторов (моторных рецепторов) большинство простых движений не требует предварительного обдумывания – такие как ходьба, открывание двери. Происходит быстрая реакция на внешние воздействия – например, если человек вдруг спотыкается.
Реагируют на общее настроение
Фасции чувствительны к настроению – в зависимости от этого меняется их жесткость и эластичность. Депрессия и стресс оказывают влияние на осанку, телесное самоощущение и телесный самоконтроль, могут меняться двигательные паттерны. При эмоциональной зажатости движения более скованы, иногда вообще невозможны некоторые повороты и перемещения.
Как улучшить состояние фасций
Наиболее эффективными способами снятия фасциальных блоков и высвобождения фасций являются остеопатические техники, упражнения на растяжку. А также, чтобы тренировать фасциальную систему, нужны разнонаправленные движения и силовые физические упражнения.
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com