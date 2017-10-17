Турецкое танго Путина сносит Трампа с ног
18:46. 17 октября 2017 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
В ночь на пятницу, 13-е, турецкие войска пересекли границу с Сирией и вошли в провинцию Идлиб. Без боев они заняли территорию вдоль границ с курдским анклавом Африн, практически замкнув кольцо окружения анклава вместе с де-факто террористическим крылом ИГИЛ*, бывшей ан-Нусрой*, ныне именуемой Хаят Тахрир аль-Шам.
Ничего удивительного в этом альянсе нет. Турция много лет помогала США поддерживать террористические организации на Ближнем Востоке. Сегодня, когда благодаря вмешательству России правительство Башара Асада устойчивее, чем все последние 6 лет, а официальный ИГИЛ на грани полного разгрома, в Сирии формируется множество как устойчивых, так и ситуативных союзов. Как раньше к террористам ИГИЛ примыкали все, кому не лень, так сегодня от неё открещиваются и отпочковываются разнородные отряды. Не столько желающие "искупить кровью" и оказаться в рядах победителей, сколько не желающие пополнить посмертные списки проигравших.
Турция тоже ввела свои вооруженные силы вовсе не воевать. Равно как и Дамаск высказал ожидаемый протест не для того, чтобы выдворить турецкие войска. Цель этого многослойного и чрезвычайно сложного ввиду многочисленности участников шоу - вынудить курдов в анклаве Африн, оторванных как от американской помощи, так и от собратьев-курдов, признать правительство Сирии и принести присягу на верность. Исключив эту часть сирийской территории из будущей курдской автономии. Собственно, именно вокруг этого сегодня и идут торги. И будут идти годами.
Обратите внимание - на территории Турции практически прекратились столкновения армии с курдами. Никаких ежедневных терактов и нападений, никаких зачисток по площадям. На всей протяженности границы между турками и курдами тоже тишина, соблюдающаяся лучше, чем на Донбассе.
Все это свидетельствует о закулисных переговорах и договоренностях, которые пока устраивают всех. Курдам не мешают провозглашать Курдистан в Ираке и активно не помогают слабой иракской армии в борьбе за Киркук. Сами курды старательно ограничиваются вытеснением террористов и стараются без столкновений с сирийской армией занять возможно большую территорию и получить более сильные козыри в будущих переговорах об автономии в Сирии.
Всё это будет длиться годами и различные политические группировки (а курды тоже далеко не едины и не все поддерживают Барзани) будут не раз и не два перебегать и менять союзников.
Но основной союз сформирован. И сформирован именно американской политикой в регионе. Организация прихода к власти Мурси в Египте и мятежа с покушением на Эрдогана в Турции, равно как и предательство сначала Эр-Рияда, а потом и Дохи, множество иных ошибок и (главное) поддержка Вашингтоном курдов, заслуживает название "Операция Немыслимое".
Администрация Обамы (а теперь и Трампа) в кратчайшие сроки превратила своего стратегического союзника на Ближнем Востоке в злейшего врага. И врага мотивированного. Реальные и надуманные деяния Вашингтона превратили Турцию в стратегического союзника России. Как минимум - на Ближнем Востоке.
Речь не о любви и не о дружбе. Сегодня и в среднесрочной перспективе Эрдогану выгоден союз с Россией. Выгоден поставками газа, который Турция будет перепродавать, превращаясь в южный хаб Евросоюза. Выгоден поставкой С-400, которые гарантируют защиту турецкого неба от любой авиации. Чего не могут обеспечить американские системы ПВО просто в силу того, что никто не может гарантировать успешное поражение американской ракетой «Патриот-3» американского же самолета. Для Турции сегодня архиважно и выгодно на обозримую перспективу возможность совместно с Сирией, Ираном и даже Ираком противодействовать созданию Курдистана.
Последнее есть стратегическая задача для любого турецкого правителя - слишком много территории Турции населено курдами. И слишком долго идет война с ними. А явная поддержка курдов американцами неизбежно толкнула Анкару в объятия Москвы. Не друзья, но уже и не враги. Партнеры, ради взаимной выгоды договаривающиеся между собой.
Сложившийся де-факто и частично закрепленный де-юре союз России, Турции, Сирии, Ирака, Египта и Ирана привлекает даже Катар и Саудовскую Аравию, делает возможным примирение с Йеменом. И даже новые взаимоотношения с Израилем. Этот союз полностью перекраивает сложившуюся политическую карту не только Ближнего Востока.
Карту, на которой для США не остается места.
Обратите внимание - на территории Турции практически прекратились столкновения армии с курдами. Никаких ежедневных терактов и нападений, никаких зачисток по площадям. На всей протяженности границы между турками и курдами тоже тишина, соблюдающаяся лучше, чем на Донбассе.
Все это свидетельствует о закулисных переговорах и договоренностях, которые пока устраивают всех. Курдам не мешают провозглашать Курдистан в Ираке и активно не помогают слабой иракской армии в борьбе за Киркук. Сами курды старательно ограничиваются вытеснением террористов и стараются без столкновений с сирийской армией занять возможно большую территорию и получить более сильные козыри в будущих переговорах об автономии в Сирии.
Всё это будет длиться годами и различные политические группировки (а курды тоже далеко не едины и не все поддерживают Барзани) будут не раз и не два перебегать и менять союзников.
Но основной союз сформирован. И сформирован именно американской политикой в регионе. Организация прихода к власти Мурси в Египте и мятежа с покушением на Эрдогана в Турции, равно как и предательство сначала Эр-Рияда, а потом и Дохи, множество иных ошибок и (главное) поддержка Вашингтоном курдов, заслуживает название "Операция Немыслимое".
Администрация Обамы (а теперь и Трампа) в кратчайшие сроки превратила своего стратегического союзника на Ближнем Востоке в злейшего врага. И врага мотивированного. Реальные и надуманные деяния Вашингтона превратили Турцию в стратегического союзника России. Как минимум - на Ближнем Востоке.
Речь не о любви и не о дружбе. Сегодня и в среднесрочной перспективе Эрдогану выгоден союз с Россией. Выгоден поставками газа, который Турция будет перепродавать, превращаясь в южный хаб Евросоюза. Выгоден поставкой С-400, которые гарантируют защиту турецкого неба от любой авиации. Чего не могут обеспечить американские системы ПВО просто в силу того, что никто не может гарантировать успешное поражение американской ракетой «Патриот-3» американского же самолета. Для Турции сегодня архиважно и выгодно на обозримую перспективу возможность совместно с Сирией, Ираном и даже Ираком противодействовать созданию Курдистана.
Последнее есть стратегическая задача для любого турецкого правителя - слишком много территории Турции населено курдами. И слишком долго идет война с ними. А явная поддержка курдов американцами неизбежно толкнула Анкару в объятия Москвы. Не друзья, но уже и не враги. Партнеры, ради взаимной выгоды договаривающиеся между собой.
Сложившийся де-факто и частично закрепленный де-юре союз России, Турции, Сирии, Ирака, Египта и Ирана привлекает даже Катар и Саудовскую Аравию, делает возможным примирение с Йеменом. И даже новые взаимоотношения с Израилем. Этот союз полностью перекраивает сложившуюся политическую карту не только Ближнего Востока.
Карту, на которой для США не остается места.