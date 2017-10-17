Турецкое танго Путина сносит Трампа с ног

В ночь на пятницу, 13-е, турецкие войска пересекли границу с Сирией и вошли в провинцию Идлиб. Без боев они заняли территорию вдоль границ с курдским анклавом Африн, практически замкнув кольцо окружения анклава вместе с де-факто террористическим крылом ИГИЛ*, бывшей ан-Нусрой*, ныне именуемой Хаят Тахрир аль-Шам.

Ничего удивительного в этом альянсе нет. Турция много лет помогала США поддерживать террористические организации на Ближнем Востоке. Сегодня, когда благодаря вмешательству России правительство Башара Асада устойчивее, чем все последние 6 лет, а официальный ИГИЛ на грани полного разгрома, в Сирии формируется множество как устойчивых, так и ситуативных союзов. Как раньше к террористам ИГИЛ примыкали все, кому не лень, так сегодня от неё открещиваются и отпочковываются разнородные отряды. Не столько желающие "искупить кровью" и оказаться в рядах победителей, сколько не желающие пополнить посмертные списки проигравших.