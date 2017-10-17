Сводки от ополчения Новороссии 17 октября 2017

О реабилитации Сергея Терехова

Как бы не складывалась политическая обстановка на Донбассе, обычные бойцы продолжают защищать Новороссию. Наш центр CIGR, совместно с МОО Вече продолжает оказывать помощь раненым в результате боевых действий на Донбассе.

Сейчас Ваша помощь требуется Сергею Терехову, позывной “Малой”, который со Славянска защищает Донбасс.

В результате боев за промку между Авдеевкой и Ясиноватой получил минно- взрывную травму Терехов Сергей Юрьевич, 1997 года рождения, позывной «Малой», командир роты 11 полка Корпуса ВС ДНР. 11 осколочных ранений и оскольчатый перелом бедра. Постконтузонное состояние. 14.06.2017 ему была установлена пластина.

«Малой» защищает Новороссию со Славянска. Мы призываем всех неравнодушных людей России откликнуться на наш призыв и оказать посильную помощь защитнику Новороссии.

В настоящий момент необходима помощь в лечении и реабилитации:

Необходимо 180 тысяч рублей — 20 дневный курс лечения, входит медицинские обследования, медикаментозное лечение, процедуры, восстановление функции.

Осталось собрать 80 тысяч. По итогам сбора средств как всегда будет опубликован отчет.



Реквизиты для помощи: Карта Сбербанка 4276380053782368 Игорь Владимирович или кошелек Яндекс.Деньги 410014744876811

Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц по ссылке



Заранее спасибо всем неравнодушным людям! И просьба распространить материал



Все отчеты на официальном сайте МОО Вече и в разделе Гуманитарный Центр на Голосе Севастополя

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Технические средства разведки на Донбассе

Военный эксперт Центра CIGR Владимир Орлов о технических средствах разведки, необходимых в позиционной войне на Донбассе

Наблюдение — один из основных способов разведки в условиях позиционной войны на Донбассе. Оно должно обеспечить непрерывное, своевременное и возможно более полное обнаружение целей для правильной организации противодействия противнику.

В современных условиях боевых действий, благодаря применению более совершенных оптических приборов, инфракрасной, радиолокационной техники, тепловизоров и других технических средств разведки, возможности наблюдения значительно расширились, особенно ночью и при неблагоприятных метеорологических условиях, когда противник чаще всего перегруппировывает свои силы и средства. В частности, современные технические средства разведки, состоящие на вооружении различных армий, обеспечивают наблюдение за полем боя ночью на дальностях до 8000-10000 м и более. Подобные системы США уже поставляют на Украину и обучают личный состав ВСУ, а также карательных отрядов Нацгвардии их использованию.

К сожалению, те условия в которых идет противостояние Луганской и Донецкой Народной Республики с киевским режимом Порошенко, не позволяют качественно обеспечить армию ЛДНР современными наблюдательными приборами и техническими средствами разведки.

Тем не менее выход из сложившейся ситуации есть.

За неимением возможности использовать штатные военные системы наблюдения, которые абсолютно по понятным причинам никак не могут попасть на Донбасс, Народная милиция ЛДНР может использовать гражданские системы, находящиеся в открытой продаже и которые по многим своих характеристикам практический, ничуть не уступают своим военным собратьям.

Например, для комплектования ротных наблюдательных пунктов подразделений Луганского и Донецкого корпуса народной милиции могут быть использованы гибридные и электронные системы наблюдения с дальностью обнаружения человека на дистанции не менее 2000 метров при естественной освещенности не более 0,001 люкс.

В качестве подобных систем могут рассматриваться системы Белорусского производства, а именно Монокуляр ночного видения NIVEX-D/N 9X или Цифровой бинокль FORTIS DIGITAL 33X Zoom, а также их аналоги других производителей.

Монокуляр ночного видения NIVEX-D/N 9X



Описание:

Прибор дальнего действия круглосуточного применения (Поколение 2+, 3), предназначен для наблюдения объектов на расстояниях до 2000 м ночью и до 3000 м днём. Прибор имеет одну оптическую ось в дневном и ночном каналах, переключатель режимов день/ночь, встроенную фокусировку. В дневном режиме изображение рассматривается через оптическую систему, работающую как зрительная труба с увеличением 9Х, в ночном режиме изображение передается на ЭОП 2+ или 3-го поколения.

Стоимость: 130 – 170 тыс. руб.

Цифровой бинокль FORTIS DIGITAL 33X Zoom

Характеристики

длиннофокусный объектив с электронным управлением, увеличением 33х;

запись видео на встроенную SD/microSD карту до 32Гб;

ТВ камера с высоким разрешением – 570 ТВ линий;

GPS, Wi-Fi, электронный компас;

противотуманный режим;

мощная лазерная подсветка;

съёмный лазерный дальномер.

Стоимость: 150 – 200 тыс. руб.

Одним из немаловажных плюсов наблюдательных приборов, построенных на электронных оптических компонентах, является тот факт, что они позволяют регистрировать работу инфракрасных излучателей ПНВ первого поколения, которые массово используются в ВСУ. Так в 2015 году во время испытания подобных систем в районе н.п. Донецкий были выявлены наблюдательные пункты ВСУ на дистанциях свыше 6-ти километров.

Кроме того, для комплектования ротных наблюдательных пунктов могут быть использованы тепловизионные приборы наблюдения типа Pulsar Helion XP50/38/28 с дальностью обнаружения объектов типа человек на дистанциях до 1800 метров или его аналоги.

Характеристики:

Монокуляр получил выполненный по технологии AMOLED (640×480 пикселей) морозостойкий микродисплей, который в совокупности с герметичным корпусом (стандарт защиты IPX7) позволяет применять устройство в любых погодных условиях, включая проливной дождь, при температуре окружающей среды от -25 до +50 градусов. На корпусе монокуляра имеется дополнительный радиатор, эффективно отводящий тепло от его датчика и прочих электронных компонентов, что позволяет избежать шумов во время наблюдения. При частоте обновления картинки в 50 Гц тепловизор обеспечивает комфортные условия наблюдения даже быстродвижущихся целей без эффекта размытости и задержек.

Стоимость: от 270 тыс. руб.

Также в качестве ротного технического средства наблюдения можно рассмотреть тепловизионный бинокль FLIR Scout BTS-XR 100 (FLIR Scout BTS-XR Pro 30-100 mm).

Характеристика

Детектор: 640х480

Объектив: 30-100 мм, 24°-3°

Дистанция: 2600 м

Стоимость: от 650 тыс. руб.

В силу того, что ротные опорные пункты как правило находятся на линии соприкосновения с подразделениями ВСУ и карательными батальонами Порошенко, крайне важно обеспечить индивидуальную возможность для военнослужащих армии ЛДНР вести эффективно боевые действия в ночных условиях.

Для этих целей могут быть приемлемы ночные монокуляры и прицелы гражданского назначения производства НПО «Катод» и Новосибирского оптикомеханического завода.

Например, монокуляр ночного видения МНВ-КР производства НПО «Катод» со встроенным электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) 2+ или 3 поколения, инфракрасным осветителем (ИК), и системой регулировки усиления яркости экрана позволяет уверенно при минимальной освещенности обнаруживать и распознавать объекты на дистанциях свыше 250 метров.

Характеристика

Тип МНВ МНВ-К-2+/1х-MR (МНВ-К-3/1х-MR) МНВ-К-2+/1х-HR (МНВ-К-3/1х-HR) Поколение ЭОП 2+ или 3 Дальность обнаружения ростовой фигуры, м 220—240 Увеличение, крат 1 Угловое поле зрения, град 40±2 Диапазон фокусировки объектива, м от 0,25 до бесконечности (∞) Диоптрийная подвижка окуляров, диоптрий от −6 до +2 Разрешение ЭОП, штр/мм, min 51 57

Стоимость от 110 тыс. руб. (мало б/у от 70 тыс. руб.)

Для обеспечения прицельной стрельбы в ночных условиях военнослужащим армии ЛДНР крайне важно иметь соответствующие прицелы, подходящие по своим конструктивным особенностям к штатному вооружению. Для этих целей лучше всего подходит ночной прицел типа ПН-6к Новосибирского оптикомеханического завода — огражданеная версия штатного прицела 1ПН93-1 «Малыш».

Характеристика

Поколение ЭОПа 2+;3 Увеличение, крат 4 Угол поля зрения, град 6 Диоптрийная настройка, дптр от -0,5 до -1 ИК-подсветка + Источник питания ААx2шт; 3В Время непрерывной работы, час 10 Габариты (ДхШхВ) 207x79x176 Вес, кг 0,9 Максимальная дистанция наблюдения, м 450

Стоимость от 110 тыс. руб. (мало б/у от 35 до 45 тыс. руб.)

В зависимости от характера боевых действий и наличия сил и средств в батальонах Народной милиции ЛДНР должны развертываться наблюдательные пункты. В этом случае для батальонных наблюдательных пунктов целесообразно использовать системы наблюдения, которые позволяют обнаруживать объекты типа человека на расстоянии более 4000 метров.

В качестве подобных систем целесообразно использовать многодиапазонные комплексы наблюдения Пергам. Подобным требованиям отвечает комплекс РТР-100М и РТР-150М.

Характеристика

Поворотные тепловизионные камеры РТР-100М и РТР-150М предназначены для построения охранных комплексов и интеграции в существующие системы наблюдения. Камеры РТР являются комбинацией тепловизора с неохлаждаемым детектором с 3-х кратным увеличением и высокочувствительной видеокамеры оптического диапазона с 36-ти кратным увеличением, установленных на единое поворотное устройство.

Поворотное устройство обеспечивает точное и быстрое позиционирование, позволяет задавать режим автоматического патрулирования выбранной зоны, отслеживать перемещение различных объектов.

Стоимость: от 3,5 миллионов руб.

Более продвинутая система РТР-225М компании Пергам позволяет не только обнаруживать объекты типа ростовая фигура человека на дистанциях свыше 6 километров, но и осуществлять сопровождение обнаруженных объектов с определением географических координат.

Характеристики:

Сочетая в себе небольшие размеры и большую дальность действия, РТР-225М может быть легко установлена стационарно или на автомобиль и обеспечивать наблюдение за большой территорией радиусом в несколько километров.

Тепловизионные камеры РТР-225М позволяют обнаружить нарушителей на дальних подступах (до нескольких километров), что даёт дополнительное время для реагирования и защиты людей, имущества и инфраструктуры важных объектов. Они работают 24 часа в сутки, даже в самую темную ночь, в плотном тумане или дыму, во время снегопада и других сложных метеоусловиях.

Детектор высокого разрешения 640 х 480;

Частота кадров тепловизора 25 к/с;

Быстрый автофокус на тепловизоре и на видеокамере;

Функции: видеотрекинг и видеостабилизация изображения;

Дальность обнаружения тепловизором человека до 6.9 км;

Дальность обнаружения тепловизором автомобиля до 15.5 км;

Класс защиты IP-66;

Диапазон рабочих температур –50…+60 °С.

Стоимость подобного комплекса в базовом исполнении от 8 миллионов рублей. В полной комплектации стоимость комплекса РТР-225М находится в пределах 11 миллионов рублей.

Для комплектования бригадных или корпусных наблюдательных пунктов, а также подвижных групп ТСР целесообразно рассмотреть системы, обеспечивающие наблюдение в разных оптических диапазонах на дистанциях до 20 километров.

Одним из флагманов подобных систем является многодиапазонная система наблюдения HRC-U производства компании FLIR.

Характеристики:

тепловизор с оптическим zoom 20х

низкоуровневая камера с оптическим zoom 120х

лазерный дальномер 20 км

Дальность обнаружения человека свыше 15 километров

магнитный цифровой компас

GPS позиционирование

Стоимость подобной системы составляет около 17 миллионов рублей в ценах 2016 года

Имеются также и Российские аналоги подобной системы с более скромными характеристиками.

Например, флагманская модель компании Пергам РТР-460М вполне может стать достойной заменой своего американского конкурента.

Благодаря надежному средневолновому охлаждаемому детектору с повышенной чувствительностью, РТР-460М обнаруживает объекты на самых дальних дистанциях при любой погоде. Камеры оснащены опциями оптического и электронного масштабирования. Это обеспечивает максимальный уровень осведомленности о ситуации и возможность приблизить обнаруженные подозрительные объекты, чтобы подробно их рассмотреть. Камеры РТР-460М можно подключить к существующим сетям или использовать как самостоятельное решение. В самую темную ночь, сквозь дым и туман, РТР-460М обеспечит отличное выполнение задач по обнаружению на самых дальних расстояниях. Человека будет обнаружен на расстоянии свыше 10 километров. Основные преимущества РТР-460М.

Детектор высокого разрешения 640 х 512;

Частота кадров тепловизора 25 к/с;

Быстрый автофокус на тепловизоре и на видеокамере;

Функции: видеотрекинг и видеостабилизация изображения;

Дальность обнаружения тепловизором человека до 15 км;

Дальность обнаружения тепловизором автомобиля до 20 км;

Класс защиты IP-66;

Диапазон рабочих температур –50…+60 °С.

Стоимость подобного комплекса около 13 миллионов рублей

Исходя из своего трехлетнего опыта взаимодействия с подразделениями Луганского и Донецкого корпуса Народной милиции могу сказать следующие. На сегодняшний день перед всеми теми, кто тем или иным образом способствует противостоянию народных республик Донбасса с режимом Порошенко стоит задача создать не только количественно равного противника ВСУ, но и превзойти ВСУ как противника технический во всех аспектах современной концепции применения вооруженных сил, включая аспекты информационного и коммуникационного превосходства.

Только в этом случае армия ЛДНР сможет эффективно, с минимальным количеством потерь как в живой силе, так и техники, реализовать право Донбасса на самоопределение и указать этот путь другим регионам Украины.

военный эксперт Центра CIGR Владимир Орлов

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Захарченко заявил о задержании подозреваемых в убийстве Моторолы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о задержании подозреваемых в причастности к гибели командира ополчения “Спарта” Арсения Павлова с позывным Моторола.

“Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики”, — цитирует слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

Гибель Моторолы

Моторола погиб в октябре прошлого года в Донецке. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В результате инцидента пострадали еще несколько человек.

Павлов стал известен благодаря прямым трансляциям в интернете с передовой под Славянском в 2014 году. Участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево. За успехи в обороне он был награжден Георгиевским крестом ДНР.

В июне 2016 года на него уже было совершено покушение: возле травматологического центра в Донецке прогремел взрыв, были повреждены семь автомобилей и два здания больницы, пострадавших не было.

Кто стоит за убийством

В ноябре прошлого года Захарченко заявил, что в подготовке убийства принимали участие первый заместитель председателя СБУ Виталий Маликов, начальник УСБУ Донецкой области Александр Куць и ряд сотрудников СБУ.

По словам пресс-секретаря МГБ ДНР Марии Петровой, заказчиком убийства Моторолы является сотрудник СБУ Алексей Петров.

В СБУ информацию о причастности к убийству Павлова опровергают.

Задержанный в марте в самопровозглашенной Луганской народной республике диверсант сообщил, что убийцей Моторолы был начальник разведки одного из подразделений украинской армии майор Балов.

“Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело”, — говорит задержанный Иван Деев на видеозаписи допроса, предоставленной РИА Новости министерством госбезопасности.

По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Ответственность за убийство Павлова взяла на себя неонацистская организация Misanthropic Division*.

Экстремистское сообщество Misanthropic Division* в октябре 2013 года создал Дмитрий Павлов. Члены Misanthropic Division активно публиковали в интернете материалы, возбуждающие вражду в отношении евреев, чернокожих, мусульман, а также пропагандирующие нацизм и расизм.

* Экстремистская организация, запрещена в России





источник РИА Новости

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На кладбище установили мемориалы героям ДНР “Мотороле” и “Гиви”

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Отдельный отряд «Горловка» отмечает годовщину формирования

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