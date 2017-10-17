Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 октября 2017

Как покупали Киркук

6. Багдад обязуется выплачивать зарплаты государственных служащих Сулеймании и Кирука.

7. Багдад обязуется выдать зарплаты пешмерга ПСК в соответствии со списком, который составит Павел Талабани.

8. Создать регион, состоящий из провинций Халабджа, Сулеймания и Киркук.

9. Создать новое правительство для этого нового региона.

Продолжают всплывать подробности вчерашней зрады в Киркуке. http://kurdistan.ru/2017/10/17/news-30821_Pavel_Talabani_podpisal_dogovor_s_Hashd_ash-SHaabi.html – цинкОсобенно умилил пункт о выплате Багдадом зарплаты Пешмерге. Платить скорее всего будут из нефтяных доходов, которые раньше принадлежали курдам, а теперь будут принадлежать Багдаду. По сути, у курдов отобрали огромный процент их нефтяных доходов и из отобранного, им же будут платить зарплату .В целом, технично продали Киркук и раскололи Курдистан, взяв курс на создание другого курдского правительства в пику Барзани. Новое правительство курдов получающее свою маржу от нефтяных доходов и состоящее на зарплате у Багдада, в рамках соглашения реализованного через Корпус Стражей Исламской Революции. В общем, иранцы молодцы, малыми средствами добились очень серьезных результатов, которые будут иметь стратегические последствия.Данное соглашение было подписано вскоре после того, как 14 откября (за 2 дня до падения Киркука) один из лидеров КСИР Касем Сулеймани посетил Сулейманию и могилу бывшего президента Талабани, где на мероприятии тесно пообщался с руководством ПСК и членами клана Талабани. Как один из главных кураторов "Хашд-Шааби" в Ираке, Сулеймани скорее всего и определил основные параметры сделки по сдаче Киркука и вложил в соглашение пункты, направленные на раскол иракского Курдистана. ПСК до последнего скрывали факт сделки с КСИР, в результате чего в Эрбиле до конца были уверены, что некий фронт против иракцев в районе Эрбиля существует, а когда поняли, что иранцы их переиграли, было уже поздно.А тут еще и Америка традиционно прокинула курдов, отделавшись ничего не обязывающими заявлениями на тему необходимости переговоров и избежании кровопролития. Лишь Маккейн возмутился тем, что американским оружием гоняют американских же союзников. Про то, что Киркук должен остаться за курдами, речь даже не заходила. Курдам пора привыкать к такому, в отношениях с американцами такие кидки обычное дело.Для любителей тезиса "Америка с нами" это хороший урок. Американцев не заботят интересы своих марионеток, США заботят в первую очередь интересы самих США. На текущий момент поддержка притязаний курдов на Киркук ценой открытого противостояния с Ираком и Ираном не входила в приоритеты американской политики, поэтому Вашингтон достаточно меланхолично наблюдал, как Иран делал свой ход. Да и сама сделка части курдов с иранцами, наверняка стала для американцев неприятным сюрпризом. Они то привыкли считать Иракский Курдистан своей вотчиной, а тут КСИР, который они недавно объявили "террористической организацией", заключает сделки с курдами за спиной Барзани в интересах одного из главных оппонентов США в регионе. Причем даже вторжение иранских и турецких войск не понадобилось. Все решил осел груженный золотом или говоря по современному, цистерна с нефтью. Классика.А в следующем месяце могут приходить за зарплатой. Вот так банально порой решается судьба народов. За такой вариант, можно и 13-ю зарплату в конце года выплатить.Иракской армии и полиции по сути оставалось лишь дожать курдские силы верные Барзани, что и было столь стремительно проделано, когда отступление курдов из Киркука превратилось в беспорядочное бегство, вперешемку с рыданиями и проклятиями в адрес "предателей".Потери Пешмерги в ходе вчерашних столкновений составили 10 убитых, 27 раненых и неопределенное кол-во пропавших без вести при хаосе бегства из Киркука.Потери иракцев составили от 11 до 15 убитых.Какой урок из этого могут вынести курды?В первую очередь – при отсутствии внутреннего единства и подобных внутренних противоречиях, трудно рассчитывать на обретение своего государства. Помимо очевидных врагов курдской независимости вроде Сирии, Ирака, Иран и Турции, главные враги курдов это в первую очередь они сами и история с продажей Киркука лишний раз это подтвердила. Подобная нациотворческая незрелость говорит о том, что курдам еще предстоит достаточно длинный путь, пока они сформируются как единый народ, а не как набор кланов ситуативно объединяющихся и столь же ситуативно заключающими сделки за спиной у других кланов.Сдача Киркука, должна стать для курдов уроком, чтобы с одной стороны они более трезво оценивали военно-политические реалии в регионе, а с другой стороны – чтобы начать работу по укреплению собственного единства и переходу к такой ситуации, когда приоритетом стали бы интересы курдского народа, а не отдельных кланов жирующих на продаже иракской нефти, водя население за нос посулами независимости в условиях стратегического окружения и примитивных надежд "Америка с нами".

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Шойгу объявил, что операция в Сирии подошла к завершению

Операция по разгрому организованных бандформирований в Сирии подходит к завершению. Однако в условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом 16 октября в Тель-Авиве. Израильский министр вел диалог на русском языке.

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом 16 октября в Тель-Авиве сообщил о скором окончании операции по разгрому организованных террористических бандформирований в Сирии.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют обсуждения и срочного решения», — отметил генерал ВС РФ, добавив, что вопросов накопилось много и «сегодня будет о чем поговорить».

По словам глава российского военного ведомства, помимо вопросов военного и военно-технического сотрудничества, главным и основным является проблема, связанная с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе. Он предложил обсудить ряд тем, касающихся положения дел на Ближнем Востоке.

«В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом. Переговоры помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля», — пояснил Шойгу.

Также, он поблагодарил израильского коллегу за личное участие в VI Московской конференции по международной безопасности и за прошедший в рамках мероприятия конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной безопасности.

«Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 года. Обязательно направим вам приглашение. Московская конференция стала традиционной площадкой, «позволяющей вести откровенный обмен мнениями по широкому кругу международных проблем», — указал руководитель Минобороны России.

В свою очередь Либерман отметил, что израильская сторона ценит отношения с Россией «за искренность, откровенный диалог».

«Уверен, что так можно решить все проблемы», – подчеркнул Авигдор Либерман.

Интересно, что израильский министр говорил все это на русском языке.

Он добавил, что в Израиле помнят историю своего народа и историю советского народа, «когда предки нынешних поколений воевали плечом к плечу в рядах Красной Армии».

«Для нас уроки Второй мировой войны очень и очень важны. Мы ценим ваше отношение к памяти всех тех, кто воевал, и тех, кто погиб во время Второй мировой войны», — признался израильский военный.

Он заметил, что это первый визит Шойгу на Святую землю в качестве министра обороны. Затем Либерман повторил свое вступительное слово на иврите. Шойгу также подчеркнул, что Россию и Израиль связывает общая история.

«Все, что касается нашей истории, все, что касается нашей памяти, это, безусловно, подлежит сохранению и преумножению. Здесь у нас не только нет разногласий, тут мы полностью поддерживаем друг друга», — резюмировал глава российского ведомства.

23 августа президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.

«Я скажу так: в последние годы я обычно встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе.

Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим», — прокомментировал тогда встречу израильский премьер. Он добавил, что принял решение провести «внезапную» встречу с Путиным из-за изменения обстановки в регионе.

«В последние недели положение в регионе изменилось. То есть существует большая вероятность международной победы над ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России. — «Газета.Ru») в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ», — подчеркнул Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, Иран пытается развязать войну с Израилем и не скрывает, что хочет разместить военных, воздушные, сухопутные, морские силы в тех районах, которые покидают боевики ИГ.

«И одной из его целей является начало войны с Израилем… Понятно, что это изменение. Изменение, которое угрожает как нам, так и другим странам региона, а на мой взгляд, угрожает всему миру», — заключил Нетаньяху.

Как отметил в интервью Bloomberg бывший посол России в Израиле Цви Маген, лидеры России и Израиля смогут найти возможность для того, чтобы действия Ирана в Сирии были «под российским контролем». Как объясняют в израильских политических кругах, главное для них — избежать иранского присутствия на границе с Израилем в районе Голанских высот. В этом районе уже действует южная зона деэскалации.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Сирия: Под защитой российских военных первый конвой ООН прибыл в Кабун — репортаж РВ (ФОТО)

В Сирии продолжается реализация договоренностей, достигнутых в рамках работы трехсторонней группы Россия — ООН — Сирия. Под защитой российских и сирийских военных первый гуманитарный конвой предоставленный Организацией Объединенных Наций под эгидой Сирийского Арабского Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста прибыл в район Кабун. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий. Так, 15 октября 2017 года совместным конвоем ООН, МККК и САКП при участии офицеров Российского Центра по примирению враждующих сторон в населённый пункт Кабун провинции Дамаск доставлен гуманитарный груз, всего около 30 тонн в 5 грузовых машинах. Местным жителям переданы продовольственные наборы, консервы, мука, санитарные наборы первой необходимости, теплая одежда, одеяла и кухонные принадлежности. Выдача производилась нуждающимся. Кроме того, для 1500 мирных жителей была организована выдача горячего питания. Подчеркнём, что пропорция помощи, оказываемой по линии ООН населению лояльных правительству районов — 1 к 10 по сравнению с районами, подконтрольными оппозиции. Соотношение количества населения — 8 к 1 в пользу районов, где функционируют государственные институты. Причина такой диспропорции — нежелание западных стран оплачивать конвои гумпомощи жителям районов, где нет оппозиции Дамаску. Читайте также: Сенсационное интервью: Вся правда о «русских наёмниках» в Сирии (+ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

У боевиков ИГИЛ нашли израильское оружие

Во время зачистки позиций боевиков ИГИЛ* в подземных укрытиях в населенных пунктах провинций Хомс и Хама сирийские военные обнаружили боеприпасы и оружие, произведенные в Израиле. Об этом сообщает агентство SANA. «Подразделения сирийской арабской армии нашли оружие, боеприпасы и коммуникационные устройства израильского производства в укрытиях террористов во время прочесывания ряда деревень около Хомса и Хамы», — говорится в сообщении. «Это пушка, 800 мин калибра 120 мм, пулемет и 10 000 патронов к нему, а также пулеметные патроны калибров 17, 14,5 и 30 мм, 13 минометов, снаряды для гранатометов и устройства связи», — отмечает агентство. Читайте также: Сенсационное интервью: Вся правда о «русских наёмниках» в Сирии (+ФОТО) ​*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сегодня Израиль вероломно напал на Сирию (ФОТО)

Неужто какое-то квазигосударство, получившее свою независимость 50 лет назад по личной инициативе русского вождя Иосифа Сталина, думает, что может напугать Дамаск с его тысячелетней историей?! Сегодня сирийские летчики отмечают свой профессиональный праздник. В довоенный период в этот день традиционно устраивались массовые гуляния, уличные концерты. Уверен, что скоро эта традиция вновь возобновится, ведь каждый житель арабской республики отчетливо осознает вклад авиации в приближающуюся с каждым днем победу над терроризмом. Пока же идет война, пока последний шайтан не выгнан с берегов Евфрата нам не до пышных торжеств. Тем не менее, во многих воинских частях в честь дня ВВС Сирии были организованы праздничные мероприятия. Самым же ярким событием сегодняшнего дня, бесспорно, стал очередной выпуск курсантов военно-воздушной школы летчиков близ города Алеппо на аэродроме Квайрес (Кувейрис – см. фото ниже). Однако наши ближайшие соседи израильтяне решили омрачить этот торжественный день… Без объявления войны, без оповещения наших военных Сирии их самолеты нарушили границу. Характерно, что проникли на землю сирийскую они не в районе Голанских высот — временно оккупированных Тель-Авивом территорий, — а около ливанского поселка Баальбек. Для вас, мои русские читатели, спешу сообщить, что указанный населенный пункт находится на севере Ливана, в нескольких сотнях километров от знаменитого сирийского порта Тартус. Получается, что летчики Израиля пролетели этим ранним утром вдоль всей нашей границы. Как только их пилот вторгся в арабскую республику, а это было около 8 утра, его предупредили сначала через общепринятую систему связи, а затем и демонстративным пуском ракеты. Израильтяне правильно поняли сигналы военных и поспешно ретировались. Казалось конфликт на этом можно считать исчерпанным. Тем не менее, командование соседней страны и лично министр Авигдор Либерман приняли иное решение. Над территорией пресловутых Голанских оказались их самолеты, с которых выпустили несколько ракет, направленных на сирийские комплексы С-200, охраняющие Дамаск от беспилотников террористов. К счастью, потери ограничились материальным ущербом — никто из военных не пострадал. Что ж, моя Родина, мой сирийский народ практически победил нечестивые орды боевиков, которых поддерживают такие богатые страны как Соединенные Штаты и Арабские Эмираты. Наша история насчитывает тысячелетия… И неужто какое-то квазигосударство, получившее свою независимость по личной инициативе русского вождя Иосифа Сталина 50 лет назад, думает, что может напугать Дамаск?! Естественно, на языке дипломатов, жестко и бескомпромиссно на случившийся инцидент Генеральный штаб Вооруженных сил САР уже ответил, предупредив о самых серьезных последствиях для Тель-Авива… Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город. Читайте также: Силы ПВО Сирии подбили самолет ВВС Израиля На кадрах ниже день ВВС Сирии, авиабаза Кувейрис, 16.10.2017 г., фото автора

К оглавлению | Источник: rusvesna.su