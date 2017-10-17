Сахар провоцирует развитие агрессивного рака

Не зря сахар называют белой смертью – этому появилось еще одно серьезное подтверждение, ставшее результатом долгосрочного экспериментаИсследователи из Фламандского института биотехнологий пришли к выводу, что высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Доклад на эту тему, опубликованный в журнале Nature Communications, размещен на авторитетнейшем научном сайте nature.com.В ходе масштабного исследования, длившегося 9 лет, была установлена связь между метаболическим отклонением (эффектом Варбурга) и активностью злокачественных клеток. При экспериментах использовались дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.На примере дрожжей экспериментаторы наблюдали процесс активации при помощи сахара белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых, так и злокачественных клеток.В отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы, отмечается в докладе. Это запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.Обнаруженная взаимосвязь может помочь при составлении индивидуальных диет для людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Источник: 2planeta.ru