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Сахар провоцирует развитие агрессивного рака

09:24. 17 октября 2017 Просмотров - 285 4 коммент. Опубликовал:


Не зря сахар называют белой смертью – этому появилось еще одно серьезное подтверждение, ставшее результатом долгосрочного эксперимента
Исследователи из Фламандского института биотехнологий пришли к выводу, что высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Доклад на эту тему, опубликованный в журнале Nature Communications, размещен на авторитетнейшем научном сайте nature.com.

В ходе масштабного исследования, длившегося 9 лет, была установлена связь между метаболическим отклонением (эффектом Варбурга) и активностью злокачественных клеток. При экспериментах использовались дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

На примере дрожжей экспериментаторы наблюдали процесс активации при помощи сахара белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых, так и злокачественных клеток.

В отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы, отмечается в докладе. Это запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Обнаруженная взаимосвязь может помочь при составлении индивидуальных диет для людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Источник: 2planeta.ru

Метки: здоровье, психология
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4 коммент.»

  • 3413 2759
    Ирбис 17 октября 2017 в 9:49 Ссылка Пометить
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    Ну да надо же как то оправдывать свою безбедную халявную жизнь у научной кормушки. Вот кто был на востоке то заметил, что арабы едет ну очень много сладкого и при этом болеют намного меньше раком и другими цивилизованными болезнями. Лучше бы бельгийцы меньше жрали ГМО и искусственных продуктов.

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    • 2433 1760
      любопытный Ирбис 17 октября 2017 в 10:08 Ссылка Пометить
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      Да и не только арабы, индусы очень сладкий аджваг пьют и тибетцы, говорят, с маслом и сахаром..
      А может этим народам всё равно, а белым народам вредно?
      Мне всегда было интересно, почему кошкам и собакам корм продают по породам, а у людей просто продукты, почему?

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  • 3260 1620
    Maleos 17 октября 2017 в 9:51 Ссылка Пометить
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    А то они этого не знали! Сахар стали рафинировать для того, чтобы сделать из него деерьмо, от которого болеют и умирают. То же самое и с мукой, растительным маслом, большинством круп и прочими выхолощенными продуктами..

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  • 1044 358
    ФЕДОР ЗИМИН 17 октября 2017 в 12:17 Ссылка Пометить
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    Написано: “.. На примере дрожжей экспериментаторы наблюдали процесс активации при помощи сахара белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых клеток.” Понятное дело, что получается бражка, а потом и самогон! Сахар – мой важнейший продукт!

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