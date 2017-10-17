Сахар провоцирует развитие агрессивного рака
09:24. 17 октября 2017 Просмотров - 285 4 коммент. Опубликовал: brahman
Не зря сахар называют белой смертью – этому появилось еще одно серьезное подтверждение, ставшее результатом долгосрочного эксперимента
Исследователи из Фламандского института биотехнологий пришли к выводу, что высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Доклад на эту тему, опубликованный в журнале Nature Communications, размещен на авторитетнейшем научном сайте nature.com.
В ходе масштабного исследования, длившегося 9 лет, была установлена связь между метаболическим отклонением (эффектом Варбурга) и активностью злокачественных клеток. При экспериментах использовались дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.
На примере дрожжей экспериментаторы наблюдали процесс активации при помощи сахара белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых, так и злокачественных клеток.
В отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы, отмечается в докладе. Это запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.
Обнаруженная взаимосвязь может помочь при составлении индивидуальных диет для людей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Источник: 2planeta.ru
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Ну да надо же как то оправдывать свою безбедную халявную жизнь у научной кормушки. Вот кто был на востоке то заметил, что арабы едет ну очень много сладкого и при этом болеют намного меньше раком и другими цивилизованными болезнями. Лучше бы бельгийцы меньше жрали ГМО и искусственных продуктов.
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Да и не только арабы, индусы очень сладкий аджваг пьют и тибетцы, говорят, с маслом и сахаром..
А может этим народам всё равно, а белым народам вредно?
Мне всегда было интересно, почему кошкам и собакам корм продают по породам, а у людей просто продукты, почему?
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А то они этого не знали! Сахар стали рафинировать для того, чтобы сделать из него деерьмо, от которого болеют и умирают. То же самое и с мукой, растительным маслом, большинством круп и прочими выхолощенными продуктами..
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Написано: “.. На примере дрожжей экспериментаторы наблюдали процесс активации при помощи сахара белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых клеток.” Понятное дело, что получается бражка, а потом и самогон! Сахар – мой важнейший продукт!