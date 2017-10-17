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Почему исчезает озоновый слой? (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)

21:07. 17 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Валентин Катасонов: Почему исчезает озоновый слой? Часть из рассказа Валентина Катасонова “Тайны капитализма 11: https://youtu.be/yQx7ULrD_TE
Под видом борьбы за экологию продвигаются новые продукты корпораций.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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