Почему исчезает озоновый слой? (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)

Валентин Катасонов: Почему исчезает озоновый слой? Часть из рассказа Валентина Катасонова “Тайны капитализма 11: https://youtu.be/yQx7ULrD_TE

Под видом борьбы за экологию продвигаются новые продукты корпораций.

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Источник: www.youtube.com