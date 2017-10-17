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Отказ «русофобов» Польши от кредита МВФ стал сигналом Германии

18:34. 17 октября 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Хазин: отказ «русофобов» Польши от кредита ВМФ стал сигналом Германии

 

Экономист Михаил Хазин объяснил причины и последствия отказа Польши от кредита МВФ. По его мнению, решение Варшавы становится тревожным сигналом для Германии.

Хазин подчеркнул, что формирующие политический курс в Польше «русофобы» продолжают давление на Россию. В то же время Варшава служит главным оппонентом Берлина в ЕС, тогда как Германия склоняется к сотрудничеству с РФ.
 
Кроме того, существуют и финансовые причины отказа от кредитной лини МВФ на 9,2 млрд долларов. Польша в случае конфронтации с Евросоюзом окажется в непростой ситуации, поскольку ей требуются дотации Брюсселя. Для проведения своей политики Варшаве требуется независимость от внешних факторов, заявил экономист в интервью ФАН.
 

 

В случае кредитования МВФ существует риск, что польским властям поставят условия, в том числе по поводу смягчения агрессивной позиции. По словам Хазина, отказ Варшавы от помощи МВФ свидетельствует о том, что давление на Германию в дальнейшем будет лишь усиливаться.
Метки: МВФ, Польша и Германия
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