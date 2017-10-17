Отказ «русофобов» Польши от кредита МВФ стал сигналом Германии

Экономист Михаил Хазин объяснил причины и последствия отказа Польши от кредита МВФ. По его мнению, решение Варшавы становится тревожным сигналом для Германии.

Хазин подчеркнул, что формирующие политический курс в Польше «русофобы» продолжают давление на Россию. В то же время Варшава служит главным оппонентом Берлина в ЕС, тогда как Германия склоняется к сотрудничеству с РФ.

Кроме того, существуют и финансовые причины отказа от кредитной лини МВФ на 9,2 млрд долларов. Польша в случае конфронтации с Евросоюзом окажется в непростой ситуации, поскольку ей требуются дотации Брюсселя. Для проведения своей политики Варшаве требуется независимость от внешних факторов, заявил экономист в интервью ФАН.

В случае кредитования МВФ существует риск, что польским властям поставят условия, в том числе по поводу смягчения агрессивной позиции. По словам Хазина, отказ Варшавы от помощи МВФ свидетельствует о том, что давление на Германию в дальнейшем будет лишь усиливаться.