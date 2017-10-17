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Особенности западноевропейского пищевого расизма

21:07. 17 октября 2017 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://vz.ru/
Во время встречи ЕС на высшем уровне на прошлой неделе в Брюсселе главы правительств стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) подняли вопрос о различном качестве продуктов питания в зависимости от региона Евросоюза.

Это не первые жалобы глав восточноевропейских членов ЕС на различное содержание мяса, жира или сахара в продуктах. Результаты тестов, которые продолжаются уже длительное время, показывают, что поставщики в восточных странах ЕС продают продукты более низкого качества, чем на Западе.

Welt пишет, что сам премьер Словакии Роберт Фицо обнаружил, что упаковка ополаскивателя для белья объемом 990 мл в Австрии, на границе со Словакией, стоит 1,99 евро, а такая же в Словакии – 2,29 евро. При этом в упаковке, продаваемой в Словакии, было на 60 мл меньше продукта.

Фицо выдвинул обвинение – не только ополаскиватель, но и кофе, а также рыбные палочки в Словакии потребитель получает по той же цене, что в западных странах, но в меньшем количестве.

Поставщики продуктов отбиваются от этого различными способами. В основном обвиняют восточноевропейские страны в методах тестирования, которые якобы недостоверны.

Производители аргументируют свою позицию тем, что они предлагают свою продукцию различным странам с учетом вкусов каждой из них.

Но почему тогда жители Братиславы предпочитают продукты, которые продаются в Австрии, на границе со Словакией?

Ответ очевиден – они лучше по соотношению цена/качество.

Впервые страны Вышеградской четверки заявили по этому поводу протест Брюсселю в 2016 году. Но претензии были отклонены с формулировкой: «пока на упаковке правильно указаны ингредиенты, продавец не нарушает правил».

Но четверо глав правительств не принимают такой ответ: «Если продукты с одинаковым названием и в одинаковой упаковке на Западе и на Востоке различаются по качеству, это называется обман. При этом продукты не становятся автоматически дешевле».

С тех пор эта тема остается одной из главных во внутриполитической повестке Евросоюза. 

Восточноевропейские члены ЕС возмущены таким неравенством и требуют, чтобы Брюссель ввел какие-то нормативы для производителей.

Представитель Польши заявил о «пищевом расизме». Словацкий дипломат высокого ранга на встрече глав аграрных ведомств стран ЕС, которая состоялась в сентябре, прямо заявил: «Мы не граждане второго сорта». Виктор Орбан говорит о двойных стандартах уже давно.

СМИ пишут, что здесь проблема не только в качестве продуктов, но и в оскорбленном самолюбии жителей восточноевропейских стран. Граждан стран Вышеградской четверки высокомерно упрекают в том, что для них основным мотивом вступления в ЕС было желание приобщиться к благосостоянию процветающего западноевропейского общества.

Теперь СМИ нашли политический подтекст этим требованиям глав правительств Вышеградской четверки. Оказывается, Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан используют пищевой скандал в популистских целях.

Справедливость претензий руководителей восточноевропейских стран подтверждают комментарии на форумах. Люди пишут, что берут с собой в поездки из Германии в Венгрию или Польшу продукты из немецких магазинов именно по этой причине.

Но какое-то движение в этом вопросе есть. На последней встрече в Брюсселе к конфликту подключилась Меркель. Вот только дойдет ли до этого вопроса очередь до окончания срока её канцлерства, ведь Меркель постоянно подключается к решению все новых и новых вопросов, а воз и ныне там.С учетом того, что это требование глав Вышеградской четверки рассматривается европейским начальством как каприз и зависть к западным европейцам, вряд ли в обозримом будущем в этом направлении будут предприняты какие-то реальные шаги.

Но в условиях, когда разговоры о выходе из ЕС из разряда теории перешли в практическую плоскость, европейским бюрократам стоит вспомнить о том, что в формуле Ювенала «Хлеба и зрелищ!» на первом месте стоит именно хлеб.

Наталия Янкова, публицист (Германия)

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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