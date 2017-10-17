Новости Украины и Новороссии 17 октября 2017
- 05:30 «Страх и ужас»: Украинский флот разработал тактику по изгнанию ВМФ России из Чёрного моря (ВИДЕО).
- 03:15 Донбасс: Гуманитарная программа «Милосердие» для социально незащищенных категорий граждан.
- 00:15 Глава ДНР принял участие в открытие памятника “Героям Донбасса” в Ростове-на-Дону.
- Вчера 22:38 Патрули нацгвардии и перекрытые улицы: украинские власти активно готовятся к «майдану» Саакашвили.
- Вчера 21:43 Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №70: “По мощам и елей”.
- Вчера 21:39 Хороший посол Штатов.
- Вчера 21:38 Сергей Жданок: ДонНУ сформировался, он стал реальной силой в Донбассе и готов к интеграции.
- Вчера 21:17 Неонацисты захватили вертолетную площадку Януковича (ФОТО).
«Страх и ужас»: Украинский флот разработал тактику по изгнанию ВМФ России из Чёрного моря (ВИДЕО)
«Москитный флот» и «волчья стая» — этих слов теперь стоит серьезно бояться ворогам Украины», — на полном серьезе заявляют киевские СМИ.
На Черном море рождается новая тактика украинского флота. Об этом говорится в сюжете программы ТСН. «Тыждень». Правда чуть позже уточняется, что тактика эта совсем не новая, а времён Второй мирровой войны. В общем, в море впервые вместе вышли две пары скоростных боевых катеров, пока третья осталась на базе.
«Волчья стая — означает, что мы можем вшестером наброситься на больший корабль противника», — храбро заявил командир бронекатера Сашко Рагуля, стоп, нет — Александр Регула в эфире телеканала «1+1».
«Впервые развернутым строем украинские катера будут атаковать условного агрессора. Хотя на самом деле агрессор совсем не условный. Это хорошо знает Юрий Федаш — командир легендарного тральщика «Черкассы», который в Крыму боролся до последнего и не спустил украинский флаг. Он знает, как не повторить ошибок прошлого» — напоминают журналисты о былых подвигах победоносного флота Незалежной.
«Нужно, на мой взгляд, постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением. Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия», — оптимистично говорит руководитель отдела управления по боевой подготовке ВМСУ Юрий Федаш.
В сюжете подчеркивается, что во время маневров, молодые офицеры наконец-то попробуют командовать боевыми кораблями: «Главное, что офицерам теперь есть, чем командовать».
Заместитель гендиректора ЗАО «Кузница на Рыбальском» уверяет телезрителей, что катера будут производить еще: «Подписываем контракт. Еще 2 будет, а, наверное, 3, и даже 4», — на ходу меняет показания Александр Вишневецкий.
«”Стая” уже почти в сборе», в чем измеряется обнадёживающее «почти» в годах или месяцах — не уточняется. «Тактика «Волчьей стаи» — много легких кораблей против одного мощного — не является изобретением украинских моряков», уточняют журналисты, но забывают добавить про авторов изобретения — подводников-фашистов «Третьего Рейха».
Однако, украинцы верят, что знают военную тайну ВМФ РФ — главное слабое место любого русского великана, построенного еще в Советском Союзе. «Одновременно он не в состоянии вести много целей и, скажем так, вести по ним огонь», — утверждает командир бронекатера, судя по фамилии потомственный морской волк, Роман Мокряк.
«Именно такого агрессивного россиянина осенью 2016-го отогнали от побережья 2 бронекатера», продолжает нагнетать истерично-победные настроения в массах ТСН. «А сейчас, год спустя, в море их уже 4», — подчёркивают репортёры рост мощи военно-морских сил Украины.
«Москитный флот — это быстро, красиво и опасно. Когда «Волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке 6, 5 или даже 4 цели», — почему-то в порядке убывания говорится в новостном сюжете. Возможно зрителя уже заранее готовят к потерям еще не построенных катеров? Точно, далее именно об этом:
«А это означает, что по крайней мере 1 из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что, теперь увидим, кто кого. Катера один за одним разрезают волны. Кажется, радуются морю, как живые существа. И слушаются своего вожака. Они строем идут за лидером в кильватере. И вот командир головного катера дает команду, и судна разворачиваются для атаки. Морской бой — как правило, молниеносный, но готовиться к нему надо ещё на берегу».
«Рано или поздно, если мы определились, что Россия — это агрессор, то боевые действия, по моему мнению, перейдут на морской театр. Это мое мнение», — говорит исполняющий обязанности командира бронекатера Дамир Аулин.
«На самом деле морские бои уже ведутся. Россияне дважды открывали огонь в украинской акватории недалеко от Одессы. Стреляли по водолазном судну и военному самолету. Это произошло, когда украинские военные пытались приблизиться к захваченным оккупантами так называемым «вышкам Бойко». Газодобывающие платформы на украинской территории, на которых открыто воруют украинский газ на шельфе, только в ста км от Одессы. Уже более 3-х лет Украина не может вернуть стратегические газовые платформы», — печально добавляет злопамятный ТСН.
«Подойти к „вышкам Бойко” и выполнить определенный круг задач это реально», — рапортует на камеру командир первой бригады надводных кораблей ВМСУ Дмитрий Глухов.
«Что же это за определенный круг задач? Можно лишь догадываться, как Украина собирается возвращать себе украденное стратегическое имущество и украинский газ, который россияне нагло воруют неподалеку одесских берегов», — подчеркивается в сюжете.
«Катера действительно могут вплотную подойти к украденным платформам незамеченными. Оказывается, радары советского типа почти не видят «Волчью стаю». И даже телеоператор ТСН заметил: его камера перестает видеть катер уже в километре от объектива. С вышек стаю кораблей-призраков точно не разглядеть. Когда увидят, будет поздно», — уверенно говорит ведущий этого новостного телешоу.
«Поставят задачу — сделаем! Никаких проблем», — отмечает командир МБАК Роман Мокряк. «Впрочем, только пулеметами и пушками Черное море не вернуть. В следующем году флоту обещают ударные ракетные катера», — признают украинские пропагандисты.
«А сейчас эта великолепная шестерка боевых катеров — первый и единственный завершенный военно-морской проект в независимой Украине, — не дает врагу чувствовать себя хозяином в Черном море. Маленький москитный флот может стать крупным геополитическим фактором. Чем больше таких вот кораблей в Одессе, тем меньше будет попыток россиян расшатать стратегический город», — подводится итог в этой познавательной военно-патриотической передаче.
Николай Сергеев, для «Русской Весны»
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Донбасс: Гуманитарная программа «Милосердие» для социально незащищенных категорий граждан
Созданная в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса общественная организация «Милосердие» информирует жителей Луганщины об изменениях в порядке приема заявлений.
Теперь граждане, намеревающиеся получить от организации материальную помощь, должны лично предоставить необходимый пакет документов либо передать его через друзей и родственников. Прием заявлений по почте прекращается.
Как объяснили в организации, это связано с тем, что большое количество писем, поступающих на рассмотрение специальной комиссии, содержат не полный пакет документов, которые необходимые для принятия решения.
В общественной организации напомнили, что по всем вопросам можно получить консультацию, позвонив по телефонам горячей линии: +38–095–821–41–48, +38–072–102–60–93.
«Милосердие» осуществляет прием граждан каждый понедельник и среду с 9:00 до 12:00 по адресу: город Луганск, улица Карла Маркса, 7.
Ознакомиться с перечнем социально незащищенных категорий граждан, которые имеют право на получение финансовой помощи, можно на официальном сайте гумпрограммы: www.gum-lnr.su/miloserdi
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Глава ДНР принял участие в открытие памятника “Героям Донбасса” в Ростове-на-Дону
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Патрули нацгвардии и перекрытые улицы: украинские власти активно готовятся к «майдану» Саакашвили
В Киеве полным ходом идет подготовка к намеченной на 17 октября акции, организованной экс-губернатором Одесской области Михаила Саакашвили.
На данный момент на улицах украинской столицы активно работает нацгвардия, которая уже сейчас перекрыла улицу Лютеранскую.
Об этом сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко.
«Кварталы вокруг администрации президента превратятся этой ночью в зону отчуждения. Уже сейчас перекрыли улицу Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль обочины стоят военные автомобили Нацгвардии», — отметил он.
«Власть решила отгородиться забором от требований смены правил игры и поколений в политике. Где-то мы такое уже видели, правда? Это безумие только приближает ее конец», — добавил нардеп.
Кроме того, родителям детей, которые учатся в школах на Печерске, рекомендовали оставить их дома.
«Горадминистрация не успела направить распоряжение о закрытии школ, т. к. получили информацию только после обеда. Рекомендуют детей в школу не отправлять», — таким сообщением делятся в группах Кловского лицея, где учатся дети известных политиков и бизнесменов и где ранее учились дети президента Украины Петра Порошенко.
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Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №70: “По мощам и елей”
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Хороший посол Штатов
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Сергей Жданок: ДонНУ сформировался, он стал реальной силой в Донбассе и готов к интеграции
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Неонацисты захватили вертолетную площадку Януковича (ФОТО)
Боевики «Национального корпуса», «Свободы» и «Правого сектора» заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.
Об этом говорится в заявлении Нацкорпуса, опубликованном вечером 16 октября.
«Нацкорпус, Свобода и Правый сектор* требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить “неопределенный статус” этого сооружения», — говорится в заявлении.
Также в заявлении озвучены требования неонацистов — вернуть здание в госсобственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и т.п., а также «ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание начнут приносить пользу обществу».
«Мы вернем контроль над зданием только государственному учреждению под контролем киевской общины», — заявили националисты.
В пресс-службе ВО «Свобода» подтвердили информацию о том, что боевики находятся на вертолетной площадке Януковича и требуют «национализировать здание».
«Там находится достаточное количество людей для того, чтобы удерживать здание в осаде… Участники сами вызвали полицию на место события, но представители правоохранительных органов так и не приехали», — сообщили в пресс-службе «Свободы».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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