Новости Украины и Новороссии 17 октября 2017

«Москитный флот» и «волчья стая» — этих слов теперь стоит серьезно бояться ворогам Украины», — на полном серьезе заявляют киевские СМИ.

На Черном море рождается новая тактика украинского флота. Об этом говорится в сюжете программы ТСН. «Тыждень». Правда чуть позже уточняется, что тактика эта совсем не новая, а времён Второй мирровой войны. В общем, в море впервые вместе вышли две пары скоростных боевых катеров, пока третья осталась на базе.

«Волчья стая — означает, что мы можем вшестером наброситься на больший корабль противника», — храбро заявил командир бронекатера Сашко Рагуля, стоп, нет — Александр Регула в эфире телеканала «1+1».

«Впервые развернутым строем украинские катера будут атаковать условного агрессора. Хотя на самом деле агрессор совсем не условный. Это хорошо знает Юрий Федаш — командир легендарного тральщика «Черкассы», который в Крыму боролся до последнего и не спустил украинский флаг. Он знает, как не повторить ошибок прошлого» — напоминают журналисты о былых подвигах победоносного флота Незалежной.

«Нужно, на мой взгляд, постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением. Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия», — оптимистично говорит руководитель отдела управления по боевой подготовке ВМСУ Юрий Федаш.

В сюжете подчеркивается, что во время маневров, молодые офицеры наконец-то попробуют командовать боевыми кораблями: «Главное, что офицерам теперь есть, чем командовать».

Заместитель гендиректора ЗАО «Кузница на Рыбальском» уверяет телезрителей, что катера будут производить еще: «Подписываем контракт. Еще 2 будет, а, наверное, 3, и даже 4», — на ходу меняет показания Александр Вишневецкий.

«”Стая” уже почти в сборе», в чем измеряется обнадёживающее «почти» в годах или месяцах — не уточняется. «Тактика «Волчьей стаи» — много легких кораблей против одного мощного — не является изобретением украинских моряков», уточняют журналисты, но забывают добавить про авторов изобретения — подводников-фашистов «Третьего Рейха».

Однако, украинцы верят, что знают военную тайну ВМФ РФ — главное слабое место любого русского великана, построенного еще в Советском Союзе. «Одновременно он не в состоянии вести много целей и, скажем так, вести по ним огонь», — утверждает командир бронекатера, судя по фамилии потомственный морской волк, Роман Мокряк.

«Именно такого агрессивного россиянина осенью 2016-го отогнали от побережья 2 бронекатера», продолжает нагнетать истерично-победные настроения в массах ТСН. «А сейчас, год спустя, в море их уже 4», — подчёркивают репортёры рост мощи военно-морских сил Украины.

«Москитный флот — это быстро, красиво и опасно. Когда «Волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке 6, 5 или даже 4 цели», — почему-то в порядке убывания говорится в новостном сюжете. Возможно зрителя уже заранее готовят к потерям еще не построенных катеров? Точно, далее именно об этом:

«А это означает, что по крайней мере 1 из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что, теперь увидим, кто кого. Катера один за одним разрезают волны. Кажется, радуются морю, как живые существа. И слушаются своего вожака. Они строем идут за лидером в кильватере. И вот командир головного катера дает команду, и судна разворачиваются для атаки. Морской бой — как правило, молниеносный, но готовиться к нему надо ещё на берегу».

«Рано или поздно, если мы определились, что Россия — это агрессор, то боевые действия, по моему мнению, перейдут на морской театр. Это мое мнение», — говорит исполняющий обязанности командира бронекатера Дамир Аулин.

«На самом деле морские бои уже ведутся. Россияне дважды открывали огонь в украинской акватории недалеко от Одессы. Стреляли по водолазном судну и военному самолету. Это произошло, когда украинские военные пытались приблизиться к захваченным оккупантами так называемым «вышкам Бойко». Газодобывающие платформы на украинской территории, на которых открыто воруют украинский газ на шельфе, только в ста км от Одессы. Уже более 3-х лет Украина не может вернуть стратегические газовые платформы», — печально добавляет злопамятный ТСН.

«Подойти к „вышкам Бойко” и выполнить определенный круг задач это реально», — рапортует на камеру командир первой бригады надводных кораблей ВМСУ Дмитрий Глухов.

«Что же это за определенный круг задач? Можно лишь догадываться, как Украина собирается возвращать себе украденное стратегическое имущество и украинский газ, который россияне нагло воруют неподалеку одесских берегов», — подчеркивается в сюжете.

«Катера действительно могут вплотную подойти к украденным платформам незамеченными. Оказывается, радары советского типа почти не видят «Волчью стаю». И даже телеоператор ТСН заметил: его камера перестает видеть катер уже в километре от объектива. С вышек стаю кораблей-призраков точно не разглядеть. Когда увидят, будет поздно», — уверенно говорит ведущий этого новостного телешоу.

«Поставят задачу — сделаем! Никаких проблем», — отмечает командир МБАК Роман Мокряк. «Впрочем, только пулеметами и пушками Черное море не вернуть. В следующем году флоту обещают ударные ракетные катера», — признают украинские пропагандисты.

«А сейчас эта великолепная шестерка боевых катеров — первый и единственный завершенный военно-морской проект в независимой Украине, — не дает врагу чувствовать себя хозяином в Черном море. Маленький москитный флот может стать крупным геополитическим фактором. Чем больше таких вот кораблей в Одессе, тем меньше будет попыток россиян расшатать стратегический город», — подводится итог в этой познавательной военно-патриотической передаче.

Николай Сергеев, для «Русской Весны»

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