Новейший российский лайнер МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский (ФОТО, ВИДЕО)

Первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт ЛИИ им М. М. Громова в подмосковном Жуковском для продолжения летных испытаний, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Во вторник самолет преодолел расстояние порядка 4,5 тыс. километров без посадки за шесть часов. Полет проходил на высоте 10 тысяч метров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Командир корабля, летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко после приземления сообщил, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.

Президент ОАК и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь заявил, что полет открыл новый этап в истории создания МС-21.

«Впереди продолжение летных и наземных испытаний самолета, подключение к этому процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства», — сказал Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба.





Справка

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Обладает самым большим в классе узкофюзеляжных самолетов диаметром фюзеляжа.

Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина. В самолете реализованы передовые технические решения в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем. В частности, крыло самолета выполнено из композитов.

Стартовый портфель твердых заказов составляет 175 самолетов, по ним получены авансовые платежи.





