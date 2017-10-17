Главная » Наука, Новые технологии, Политика, События Настоящего, Экономика

Металл для космических кораблей: Россия начинает масштабную добычу бериллия

18:40. 17 октября 2017 Просмотров - 40 Один комментарий Опубликовал:

Металл для космических кораблей: Россия начинает масштабную добычу бериллия

 

Россия будет добывать руду по новой технологии, которая позволит получать бериллиевые концентраты, используемые в создании космических кораблей. Об этом сообщили представители ВНИИХТ «Росатома», передает «Облгазета».

На российских предприятиях металлический бериллий, обеспечивающий поразительную прочность конструкции, ранее не производился. РФ очень серьезно зависела от поставок из Китая и Казахстана. Однако не так давно изумрудно-бериллиевое месторождение было обнаружено в поселке Малышева. Это уникальное место, которое позволяет добывать крайне редкие металлы и минералы.
 
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института химической технологии (ВНИИХТ), входящего в состав «Росатома», сообщили, что металлический бериллий теперь будет добываться в РФ и после обработки доставляться в крупнейшие российские предприятия. Данный металл с кристаллическим проявлением широко используется в строительстве современных космических аппаратов. Обладая довольно низким весом, он обладает отменными характеристиками прочности. К примеру, бериллий в 3 раза легче алюминия, которому до сих пор не найдено достойная замена в авиастроении.
 
Поскольку Россия активно развивает высокотехнологическое производство, новые методы получения подобных металлов являются отличным подспорьем для дальнейшего прогресса. Разработкой новых проектов с применением металлического бериллия крайне заинтересованы концерны «Ростех» и «Роскосмос». Наукоемкие отрасли промышленности являются одним из приоритетных направлений развития российского государства.

 

 
Метки: новости компаний
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О космическом происхождении Человечества и Древнерусском космическом календаре
...нефть, уголь, газ, месторождения металлов и т. п., заканчивающаяся ...космических кораблей типа «Вайтмана». Вайтмана - это космический аппарат («Малая Небесная Колесница»), приспособленный для...просчётов. Громкие лозунги типа: «России – Русскую власть» на деле ...
В России успешно провели испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
... уже есть в металле и их испытания ...за дополнительное финансирование для «создания космических систем, которые... базирования и заправки для надводных кораблей средней океанской зоны ...понять президент России Владимир Путин. «Россия разрабатывает перспективные...
Вторая часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
...месторождения отработанным топливом с инопланетных космических кораблей, существование в этом месте захоронений...лет назад. Коста-Рика, Франция, Россия, Босния, Норвегия: каменные шары ... обрезали при помощи либо ножниц для металла, либо чекана. Из сказанного ...
Инопланетные технологии могут спасти экономику России
...были служить двигателями для межпланетных кораблей и неисчерпаемым ... продукты загрязнены тяжёлыми металлами, усиливающими разрушительное действие...теплицы на территории России смогли бы вместить ...Циолковского: выйти из космической колыбели и расселиться по...
Новости России и Крыма. Сегодня 20 марта 2015
...транспорт, минеральные продукты, металлы, продукция химической промышленности,...сотрудничество в космической области. Россия арендует в ...техники, десятки надводных кораблей, подлодок, самолетов ...собранные материалы направлены для принятия процессуального ...
О состоянии экономики и новой революции на Украине. России пора использовать «умную силу»
...вооружении РВСН, а также для космических аппаратов «Зенит» (программа... запчасти для Р-36. По двигателям для кораблей и...остальное производство – сырье, металлы и удобрения – продукция ...транспорта, у «клятой» России имеются возможности использовать железную...

Один комментарий»

  • 2610 2260
    Руса 17 октября 2017 в 19:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Хорошая новость.
    Теперь очень важно, чтобы добыча и производство бериллия
    в России на 100% принадлежали государству.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>