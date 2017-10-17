Металл для космических кораблей: Россия начинает масштабную добычу бериллия

Россия будет добывать руду по новой технологии, которая позволит получать бериллиевые концентраты, используемые в создании космических кораблей. Об этом сообщили представители ВНИИХТ «Росатома», передает «Облгазета».

На российских предприятиях металлический бериллий, обеспечивающий поразительную прочность конструкции, ранее не производился. РФ очень серьезно зависела от поставок из Китая и Казахстана. Однако не так давно изумрудно-бериллиевое месторождение было обнаружено в поселке Малышева. Это уникальное место, которое позволяет добывать крайне редкие металлы и минералы.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института химической технологии (ВНИИХТ), входящего в состав «Росатома», сообщили, что металлический бериллий теперь будет добываться в РФ и после обработки доставляться в крупнейшие российские предприятия. Данный металл с кристаллическим проявлением широко используется в строительстве современных космических аппаратов. Обладая довольно низким весом, он обладает отменными характеристиками прочности. К примеру, бериллий в 3 раза легче алюминия, которому до сих пор не найдено достойная замена в авиастроении.

Поскольку Россия активно развивает высокотехнологическое производство, новые методы получения подобных металлов являются отличным подспорьем для дальнейшего прогресса. Разработкой новых проектов с применением металлического бериллия крайне заинтересованы концерны «Ростех» и «Роскосмос». Наукоемкие отрасли промышленности являются одним из приоритетных направлений развития российского государства.