Ленин об интеллигентах-западниках



„Раб, сознающий своё рабское положение и борющийся против него, есть революционер.

Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.

Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам.

Вот вы именно такие хамы, господа. Вся ваша образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции."

В.И. Ленин

Источник: ss69100.livejournal.com