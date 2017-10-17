Главная » Мировоззрение, Политика, Психология

Ленин об интеллигентах-западниках

21:05. 17 октября 2017 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Либералы: когда нас будет 10%, мы всё у вас заберём а вы всё нам отдадите
„Раб, сознающий своё рабское положение и борющийся против него, есть революционер.

Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.

Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам.

Вот вы именно такие хамы, господа. Вся ваша образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции."

В.И. Ленин

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Ленин, рабство
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему интеллигенты любят русофобскую ложь Хрущёва
... интеллигенция себя называла «либералы - западники». И называла до тех пор... Поэтому для интеллигента, о котором столь образно высказался Ленин в письме к... и положительно оценены интеллигентом как проявление креативности интеллигента Хрущёва, позволившей ему...
Состояние народа России до 1917 г. (2)
... своим авторитетом сильно укреплял позиции западников, особенно после дискредитации народников. ...разрушавшие Советский Союз. В действительности Ленин был «имперским» националистом и ... аршин. То, что для интеллигента дикость, есть состояние народной массы...
Виталий Третьяков. Эпитафия на могиле российской интеллигенции
... первое фундаментальное качество интеллигента как представителя определённого общественного...– культурная революция по Ленину, а затем сталинская ... декабристов, практически эталонных западников-интеллигентов, жаждавших европейского политического ...
Комментарий ответа Истархова Ключнику
.... А во многих случаях инакомыслящих интеллигентов отправляли в «ссылку» в ещё... и реализация теоретических воззрений Бланка-Ленина. Сталинизм – это в основном ... пряча заговорщиков. Современные либерал-демократы, западники вместе с лжерусским лжепатриотом и...
Комментарий ответа Истархова Ключнику. Часть 3
.... А во многих случаях инакомыслящих интеллигентов отправляли в «ссылку» в ещё... и реализация теоретических воззрений Бланка-Ленина. Сталинизм – это в основном ... пряча заговорщиков. Современные либерал-демократы, западники вместе с лжерусским лжепатриотом и...
Казачество, как ядро русского духа и сопротивления, должно быть сожжено в пламени социальной революции
...особая социальная группа русского народа. Ленин называл казаков: «привилегированное крестьянское ...вместе с Огаревым и другими западниками Россию и желавшая ей ...«Каждый порядочный человек, тем более интеллигент, тем более писатель-гуманист, отождествляет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>