Ленин об интеллигентах-западниках
21:05. 17 октября 2017 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал: brahman
„Раб, сознающий своё рабское положение и борющийся против него, есть революционер.
Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.
Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам.
Вот вы именно такие хамы, господа. Вся ваша образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции."
В.И. Ленин
Источник: ss69100.livejournal.com