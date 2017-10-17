“Природа дала человеку в руки оружие – интеллектуальную моральную силу, но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без нравственных устоев оказывается существом и самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах”.



Аристотель

“Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит вырастить угрозу для общества”



(Теодор Рузвельт).

Гигиена мыслей, гигиена речи, гигиена поступковНедавно посмотрела видео “Культ глупости – фильм о новой культурной революции”. Рекомендовать к просмотру не буду (не особо там высокая концентрация стоящих мыслей), но поделюсь парой цитат:…”Мы делаем глупость привлекательной для молодых. Оглупление людей, апеллируя к самым низким, автоматическим реакциям – прекрасные тела, прекрасная любовь в идеальном мире. Голливуд действует двумя способами: во-первых, все их продукты, в сущности – это детские истории. Во-вторых, они жестко контролируют рекламу и распространение искусства вообще. Их власть велика, и они потихоньку выдавливают остальные виды искусства……Массмедиа отупляет людей, упрощает все для них, режет их внимание на 20-секундные куски……Я работал журналистом в разных массмедиа – печатных и эфирных, и в каждой газете или журнале разные правила, диктующие возрастной уровень своей предполагаемой аудитории, и эта целевая аудитория всегда младше, чем ее реальные читатели или зрители. Иногда прямым текстом говорят: пиши для уровня восьмиклассников, в более серьезном издании сказали ориентироваться на десятиклассников. В некоторых телешоу я писал для десятиклассников конкретно, и они ужасно боятся отпугнуть зрителя чем-то сложным для их мозга, чтобы он не дай бог не переключил канал или не отложил в сторону эту газету. ”Конечно, информация не нова, и чтобы увидеть подтверждение вышеприведенных высказываний, можно просто включить телевизор, но мысль про заниженный возрастной уровень целевой аудитории стала для меня хорошим объяснением того, что происходит в современном обществе, поэтому хочу акцентировать на этом ваше внимание.Имея возможность достаточно плотно общаться с большим количеством людей разного возраста за последние восемь лет, я заметила одну общую особенность – назову это “отставанием в развитии”, но возьму в кавычки, чтобы никого не обидеть. И про себя саму я чувствовала то же самое, да и сейчас ощущаю. Стремительно стараюсь нагнать упущенное, без фанатизма, конечно же, есть уж как есть, принимаю себя, люблю и т.п., но понимаю, что систему развития человека можно (и нужно) выстраивать иначе, сейчас приходится устраивать себе самостоятельное модульное обучение, да и жизнь экстернат еще тот устраивает, помогает расти. Спасибо тебе, дорогая жизнь, грех жаловаться, рада стараться.– это сожаление об упущенном времени и возможностях развития. В каждом возрасте должны проходиться и усваиваться определенные уроки, и если ребенку с детства давать определенную (и необходимую!) нагрузку, то постепенно мозг приходит в состояние хорошей такой активности.. Практически ничего. О теле, об устройстве мозга, о собственном потенциале в целом. Если сдавать экзамены о том, как эффективно использовать то, что мы имеем, у большинства из нас будут двойки! За экзамены по отношениям и сохранению родовых традиций тоже двойки! За умение восстанавливать то, что рушится на глазах – двойки! За умение дружить, любить, прощать – тоже двойки…Разрушать что угодно – себя, свое тело, свои отношения, свои семьи, губить природу вокруг себя. Мы производим и учимся использовать все больше топоров, чтобы с великим усердием продолжать рубить ветви огромного и невероятно красивого дерева жизни, на котором мы все живем. Ох!Жить, имея мощнейший и не имеющий никаких аналогов компьютер на своих плечах, но использовать его потенциал на чудовищно маленький процент. Как же так – застревать на самом стартовом уровне развития, посвящать все свое время служению материальной культуре, да если бы она приносила счастье и здоровье современному человеку!И в медицине, и в образовании, и в политике, и в бизнесе, и во многих других сферах жизни исследователи разобрали все на такие маленькие детальки, что, по-моему, уже забыли и никогда не смогут собрать все в единое целое, утерян смысл. Чтобы открыть замок, достаточно иметь КЛЮЧ! Просто ключ. Людям нужны ключи. Нам не нужно настолько подробно знать об устройстве замка, дайте детям ключи! Дайте взрослым ключи. Не нужно каждому человеку по десять лет изучать устройство дверных механизмов. Мастерам по ремонту нужно, каждому человеку немного и для общего развития тоже нужно, чтобы ненароком не сломать замок неловкими движениями, но не до деталей, понимаете?Если на компьютере забить всю оперативную память открытыми файлами и запущенными программами, то однажды система зависнет, потому что оперативная память не успевает обрабатывать всю имеющуюся информацию и выполнять параллельно огромное количество процессов. Как сделать так, чтобы система зависла? Дайте системе огромное количество взаимоисключающих задач либо просто параллельных процессов, не давайте отдыхать, пусть перегревается компьютер – ничего страшного, сгорит – купим новый. Залейте прямо сверху все кокаколой или другой суперполезной газировкой, гамбургеров кучу навалите, майонеза сверху добавьте и еще на теплый мягкий диван положите свой ноутбук, чтобы ему было мягко и комфортно, пусть полежит, чтобы стал еще более “горячей штучкой”. Если вдруг почувствуете неладное – не обращайте внимание, надо выжать из него все, помучается и перегорит – не страшно, там еще таких же на очереди миллионы.Страхи, стрессы, перегрузка информацией в учебе и работе, а потом расслабляющие картинки по ТВ и другим средствам вещания. Если все вокруг общаются и ведут себя так, как будто им 18, а не 35, то очень быстро это станет нормой во всем обществе, а 35-летние, ведущие себя так, как и “положено” (с учетом непрекращающегося развития можно представить, каким объемом знаний и навыков должен в среднем владеть человек определенного возраста), становятся непонятными чудаками, которые “не умеют расслабляться, получать от жизни удовольствие и жить на полную катушку”. Близость с любимым человеком и беспорядочные связи сомнительного качества – разные вещи. Восстановительный отдых и уход от реальности с помощью психотропных средств – не одно и то же. Забота о теле – не есть зацикленность на физической оболочке, а накачивание головы информацией из книг и семинаров-тренингов – не означает зрелость и глубину.А в 30 быть тем же задорным весельчаком (с тем же набором шуток и словарным запасом), что и в 20, или в 35 иметь те же интересны, что и в 18 – тусить с мальчиками, целоваться под дождем и задирать майку перед камерой. Где же взрослые люди, на кого ориентироваться тем, кто моложе?Каждому взрослеющему человеку нужны ориентиры, каждому необходимы те, на кого можно равняться и за кем хочется тянуться, а не деградировать…Стоп. Стоп. Стоп, мои дорогие люди. Так нельзя. Нам нужно очень много взрослых людей. Нормальных, адекватных, взрослых людей. Самых обычных взрослых мам и пап, у которых хватает времени на то, чтобы объяснить детям, как устроено и работает их тело, как нужно строить отношения, как выбирать себе мужа или жену, как определиться с целью в жизни, что такое духовные ценности, зачем и чему нужно учиться, какую роль занимает человек в экосистеме и многое другое.Невозможно стать мамой, а продолжать вести себя как свободная девочка,нельзя стать папой, не взяв при этом на себя ответственность,невозможно быть адекватным руководителем, если не понимаешь, что власть – это сила, которая дается для созидательных трансформаций, а не для разрушительных.Давайте уж бегом восполнять пробелы в знаниях и развиваться. Нам всем еще детей растить, и на нас тоже уже смотрят те, кто идет следом.Сильный иммунитет способен противостоять эпидемии. Сильный иммунитет в сочетании с верой способны творить чудеса. Все начинается с мыслей. Мысль формирует поступок, поступок формирует привычку, привычка формирует характер, характер формирует судьбу.Пожалуйста, будьте избирательны в том, что впускаете в свою жизнь. Не нужно “есть все, что предлагают”. Гигиена мыслей, гигиена речи, гигиена поступков. Укрепляйте свой иммунитет, пожалуйста, это влияет на иммунитет ваших близких.автор: Дина Ричардс

Источник: nashaplaneta.su