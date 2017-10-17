Кредитно-финансовая система и надгосударственное управление через ссудный процент

Неограниченное богатство — это великая бедность. Аристотель Было бы чудом, если бы кто-нибудь сумел привести

такую богатую страну, как Россия, к обнищанию. К. Юнг

Мы рассмотрели шестой и пятый управленческие приоритеты надгосударственного управления. Они замкнуты на четвертый по значимости — экономический приоритет.



В результате замкнутости (в обход общественного сознания) на чуждую концептуальную власть население России, одной из самых богатейших стран мира, пребывает в нищете.



Мы располагаем всем набором полезных ископаемых, сырьевой базой, мировыми запасами нефти, газа, уникальной энергетической системой, высокообразованным населением, квалифицированными управленцами среднего звена.

Так в чем же дело? У нас нет одного — концепции использования всего вышеназванного для блага собственного народа на основе единого программно-целевого подхода. Вместо этого, из-за непонимания властей, декларирующих благонамеренность, мы работаем на враждебную нам концепцию управления.



Ее существо не нужно искать в архивах западных спецслужб, оно открыто и доходчиво изложено в Библии и дает установку хозяевам концепции на способы финансового порабощения целых стран и народов и на уничтожение несогласных с такой политикой в виде Доктрины «Второзакония — Исайи»:

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» (Второзаконие, 23:19).

«…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать]» (Второзаконие, 28:12).

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе.., народ и царства, которые не захотят служить тебе — погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Исайя, 60:10-12).

Итог этого глобального узаконенного воровства приводится в литературе (Кеннеди М., «Деньги без процентов и инфляции», Ы1а1ех, Швеция, 1993).



Нынешняя Россия — живой памятник всемогущества этой доктрины финансового рабовладения. Сопоставьте ту «помощь», которую нам оказывают, и те сокровища, которые из нас выкачивают через евродолларовую эмиссию, ссудный процент и базирующиеся на этом схемы перераспределения богатств.



Причем делается это руками нашей же кредитно-финансовой системы, которая под флагом интеграции выполняет функцию программно-адаптивного модуля транснациональной банковской корпорации, умело внедренного в нашу государственность.

Если же мы обратимся к Корану, то нам станет понятно, по какой причине весь мир пугают некой абстракцией под названием «исламский фундаментализм», прививая бездумно негативное отношение к исламу и, в конечном счете, к Корану.



Дело в том, что Коран на экономическом приоритете напрямую противостоит Библии и расценивает предоставление денег под процент как самый тяжкий грех. «Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они говорили: „Воистину торговля — то же, что и лихва". Но торговлю Бог дозволил, лихву запретил. Если к кому-либо [из ростовщиков] придет увещевание от Бога и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся прошлые его грехи» (Коран, сура 2:275).

А. С. Пушкин, имевший доступ к информации о глобальных схемах надгосударственного управления, в образной форме глубоко символично выразил свое отношение к будущему ссудного процента и самого явления ростовщичества:

Бесенок, под себя поджав свое копыто,Крутил ростовщика у адского огня.Горячий капал жир в копченое корыто,И лопал на огне печеный ростовщик….



Сей казни смысл велик:Одно стяжание имев всегда в предмете,Жир должников своих сосал сей злой старикИ их безжалостно крутил на вашем свете.

Чтобы понять глубинную суть ссудного процента и (по Пушкину) «глупого роста» цивилизации Рыб, мы должны отвлечься на рассмотрение трех разновидностей роста, имеющих место в Мироздании.

Кривая естественного роста характерна для животного и растительного мира, для человека. Человек быстро растет в младенчестве и юношестве, но после 20 лет рост практически прекращается и происходят лишь качественные изменения организма. Аналогичным образом, пребывая в ладу с биосферой Земли, должно было бы развиваться и Человечество вместе с формируемыми им технологиями.



Пределы роста здесь определяются ограничениями снизу (удовлетворение демографически обусловленных потребностей проживающих) и ограничениями сверху, чтобы избежать самоуничтожения человечества (сохранение окружающей среды, ограниченная биосферная допустимость развития).



Необходимость ограничения своего развития сверху человечество как единый целостный организм должно осмыслить по мере своего духовного развития. Однако сегодня мы имеем ситуацию, когда этот монстр, по имени человеческое общество, ведет себя, мягко говоря, неразумно.



Это было простительно, когда он был малышом. Но сейчас он то занимается членовредительством, то, пребывая, по сути, внутри уникального космического корабля, кувалдой разносит в щепки одну за другой системы жизнеобеспечения этого корабля.

Причиной этого является стремление к линейному росту, когда критерием цивилизованности и развития становится не разум, а удовлетворение деградационно-паразитарных потребностей, что никак не связано с развитием Души. В этих порочных представлениях чем больше станков, металла, нефти и электроэнергии, тем лучше и цивилизованнее.



Однако человечество в целом давно миновало зону допустимого технологического насыщения и теперь бездумно идет путем линейного роста исключительно из-за проблем с Общечеловеческим Разумом.

В этой связи и в связи с приведенной выше Доктриной «Второзакония — Исайи» особое значение имеют представления о кривой экспоненциального (или противоестественного, по Пушкину — «самого глупого») роста. Это на первых порах незаметный рост, переходящий на определенном этапе в лавинообразный. По такой схеме развивается раковая опухоль при делении каждой злокачественной клетки на две.

Все мы помним, как персидский шах не смог выполнить, как ему казалось, скромную просьбу изобретателя шахмат: когда тот попросил положить на первую клеточку шахматной доски одно зернышко, а на каждую из последующих в 2 раза больше, чем на предыдущую. Вознаграждение, построенное по закону экспоненциального роста, должно было бы составить более 400 нынешних мировых урожаев зерна.

Именно такую разновидность роста мы имеем в финансовой системе, содержащей ссудный процент. За счет взимания процентов и сложных процентов (процент на процент) денежное состояние удваивается через определенные интервалы времени и имеет экспоненциальную динамику роста.



Фактически, проценты на кредит — это раковое заболевание экономической системы. Каждый цикл развития экономики просто не может не заканчиваться финансовой или военной катастрофой.



Продолжительность этих циклов перераспределения богатства, подъема в никуда определяется величиной ссудного процента. Время, необходимое для первого, самого длинного, периода ростовщического удвоения суммы обращающихся денег, при взимании 3% годовых — 24 года, при 6% — 12 лет, при 12% — 6 лет. С этими интервалами и связаны периоды мирного существования человечества, периодичность однозначно запрограммированных неизбежных финансовых кризисов, в том числе и в нашей стране.

Причины кризисов в том, что объем производства товаров и услуг растет существенно медленнее, нежели самопроизвольное вздутие денежной массы, запрограммированное размером ставки ссудного процента. При этом цены растут в соответствии с ее уровнем, поскольку ставка по кредиту сказывается на себестоимости продукции первого заемщика, далее переходит в себестоимость продукции, выпускаемой потребителями продукции заемщика, и т. д. по цепочке продуктовых потоков.



В итоге, ссудный процент генерирует заведомо запрограммированный рост цен и заведомо неоплатный долг, некоторым образом распределенный по всем участникам кредитно-финансовой системы.



Потом заправилы корпорации ростовщиков предъявляют требование к оплате старых, заведомо неоплатных, долгов и прекращают кредитование, организуя управляемый ими кризис, который завершается перераспределением прав собственности на вполне реальные объекты и продукты, находящиеся в заведомом дефиците по отношению к денежной массе.

Из этих рассуждений очевидно, что кредитно-финансовая система на основе ссудного процента, построенная в соответствии с Доктриной «Второзакония — Исайи», даже теоретически не может обеспечить устойчивого развития. Тем не менее, концептуально безвластная система управления нашей страной еще совсем недавно строила свои планы, исходя из абсолютно несбыточных надежд на двадцатилетний период устойчивого развития.

Периоды крахов и подъемов связаны с величиной по произволу устанавливаемого ссудного процента. Чтобы окончательно убедить читателя в несовместимости ссудного процента и нормального бескризисного естественного развития, приведем еще одну аналогию.



Если бы кто-то положил на счет в банк деньги в размере 1 цента в год рождения Христа под 4% годовых, то в 1750 году он смог бы на вырученные деньги купить золотой шар размером с Землю. В 1999 году он имел бы эквивалент уже 8200 таких шаров. А потому кризисы, банкротства и войны, которые все спишут, являются неотъемлемым атрибутом социальной системы, допускающей ссудный процент.

И от этого механизма самоуничтожения, суть которого вполне способен понять даже школьник, научившийся арифметике, человечество не может отказаться уже несколько тысяч лет.



Эта тема не доходит до сознания «светил» экономической науки и подавляющего большинства политиков, и потому они увлечены разработкой каких-то иных рецептов выхода из кризиса, рецептов, которые бы не затрагивали священную корову — глобальный надгосударственный институт ростовщичества.

Есть ли альтернатива этому заведомо катастрофичному варианту развития? Конечно, есть. Ссудный процент в экономике будущего должен быть заменен на небольшую плату за пользование деньгами, но уже со стороны того, кто их продержал у себя «на простое». Люди, придерживающиеся требований Корана, добровольно выплачивают государству религиозный налог в размере 2,5% годовых на те деньги, которые пролежали у них без движения в течение года.



Эта схема использования денег эквивалентна схеме использования вагонов. Каждый берет их лишь тогда и настолько, насколько они необходимы ему в процессе общественно-полезного труда. Сегодня же они являются средством накопления и наживы и распределены по обратному признаку. Деньги всегда находятся у того, кому они нужны не для практического использования, а только для ростовщичества.

И сказанное выше — не досужий утопизм. Эксперимент с беспроцентным денежным обращением проводился в австрийском городе Вергль в годы великой депрессии и дал потрясающие результаты повышения эффективности местной экономики. Его суть подробно описана в упоминавшейся книге Маргарит Кеннеди, а закрыт он был только из-за реальной конкуренции банковскому ростовщичеству.



Аналогичные схемы, когда за хранение денег нужно было платить, использовались в Европе в период с 1000 по 1300 годы и принесли колоссальный общественный результат.Этот европейский опыт подробно описан в литературе (см.: Лиетар Б. «Душа денег» —

http://artifact.org.ru/detalirovka-voprosov-

globalnoy-teorii/lietar-b-dusha-deneg.ht ml и др.).

А теперь, после уяснения общих схем, перейдем к рассмотрению положения дел в России. Краеугольным камнем работающей против нас концепции, на уровне экономического приоритета управления, как раз и является ссудный процент, на котором базируются все схемы получения доходов вне сферы созидания, когда деньги делают новые деньги без связи с общественно полезным результатом (МММ, ГКО, доллар и т. п.).



Хозяева этой концепции процветают за счет того, что не позволяют под разными благовидными предлогами печатать средства платежа в подконтрольных странах, предоставляют им собственную не более чем бумагу либо цифры в компьютере, а в качестве процентных выплат и возврата долгов забирают реальные материальные ценности (лес, нефть, газ, золото).

Ссудный процент — это параметр надгосударственного бесструктурного управления, устанавливаемый по произволу.



Манипулируя его размером, пропорциями между собственным и заемным капиталом страны и схемами возврата (а для избранных — заведомого невозврата) долгов, можно формировать любые тенденции развития подконтрольных стран — от экономического краха (Россия) до условий процветания (Швейцарская Конфедерация) или искусственной витрины буржуазно-либеральных ценностей (США), базирующейся на возможностях неконтролируемой эмиссии.

Сокрытию этого истинного механизма управления служат разработки академической науки, марксизма-ленинизма, демократов-перестроечников, оппозиционных сил.Можно прочитать сотни страниц из работ Маркса, Зюганова, Ша-фаревича, Гайдара, но вы гарантированно не отыщете там элементарных, понятных на уровне арифметики заключений о том, что нормальное функционирование производства, погрязшего в кредитах, в условиях, когда размер ссудного процента превосходит рентабельность оборота производственного капитала, невозможно даже теоретически.



И тем более все системные «позиционеры» и «оппозиционеры» уходят от выработки и проведения в жизнь альтернативы этому ростовщическому беспределу.

Некоторые наивно полагают, что поскольку они не берут денег под процент, то по отношению к ним эта грабительская схема не работает. Это глубокое заблуждение. Берет кредиты правительство, метрополитен, водоканал, энергетики, жилищники, торговля и т. д., а потому в любых расчетах всегда присутствует составляющая, связанная с оплатой соответствующих этой сфере деятельности процентов.



Этот оброк зачастую превышает любые налоговые сборы. Кстати, даже в такой «умеренной» в этих вопросах стране, как Германия, удельный вес суммарных процентных составляющих в коммунальных платежах доходит до 70%.

Отношение к ссудному проценту — лакмусовая бумажка, по которой безошибочно определяется, действительно ли данный политик содействует движению России от разорения к достатку или словами о благе народа за хорошую плату скрывает этот путь. Вслушайтесь с этих позиций в широко рекламируемую на телевидении словесную чепуху «оппозиций», и вам станет ясно, на какие средства безбедно «борются» за народное счастье эти «оппозиционеры» и с кем.

«Гениальная» заслуга марксизма перед хозяевами библейской доктрины состоит в том, что он более чем на сотню лет вывел возмущенных своей нищетой представителей производительного труда на ложный след абстракций типа «прибавочной стоимости», «необходимого» и «прибавочного» продукта, которые невозможно измерить в практике хозяйственной деятельности, чем и сокрыл истинный механизм разорения как собственников промышленного производства, так и наемных рабочих через ссудный банковский процент.



Вместо ликвидации этого механизма разорения в 1917 году было искусственно спровоцировано столкновение взаимно дополняющих друг друга в хозяйственной деятельности представителей управленческого и непосредственно производительного труда. Так подводная лодка уходит от преследующей ее торпеды, выпуская в сторону ложный имитатор, по следу которого и устремляется торпеда.

Сценарий целенаправленного воздействия на сферу производительного труда режиссируется и управляется через кредитно-финансовую систему и Центральный банк. Причем ЦБ де-юре и де-факто выведен из подчинения властных структур России.



Ведь для правительства нет разницы, где заимствовать деньги: в ЦБ или на стороне «у Ротшильдов», — причем, как показывает практика последних лет, в последнем варианте заем будет существенно дешевле.



Очевидна замкнутость финансово-экономического блока нашей страны на межрегиональный надгосударственный уровень управления. Деньги из страны в виде вложений в глобальные финансовые структуры уходят под мизерный процент, но практически все они возвращаются в виде банковских и корпоративных заимствований, хотя уже и многократно дороже.



В этом нет ничего необычного, к небескорыстной работе на глобальные финансовые кланы сводятся функции «независимого» центрального банка в любой стране, где его удается внедрить в государственную систему управления, лишив права эмиссии государственность (казначейство, Минфин и т. п.).

Наиболее точно схему этого реального надгосударствен-ного управления охарактеризовал М. Ротшильд: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне не будет дела до того, кто создает ее законы».



В нормальной схеме управления все функции ЦБ должно выполнять Правительство через собственное Казначейство, что пресекло бы баснословные корпоративные доходы ЦБ на эмиссиях, ростовщичестве и спекуляциях. Механизм подчинения государств «международным банкирам» через систему внедренных центральных банков подробно описан в книге «Невидимая Рука» (Ральф Эпперсон, Санкт-Петербург, 1999, пер. с англ.).



Там, в частности, дается подробное описание борьбы за подчинение Соединенных Штатов, которая завершилась в 1913 году созданием надгосударственного органа управления в виде частной корпорации.



Для маскировки его назвали даже не центральным банком, а Федеральной резервной системой, что не поменяло сути. Эта система, как отмечает автор, «имеет баснословные процентные выгоды от всех денег, которые она создает из ничего», в этом же состоит суть и предназначение и нашего отечественного ЦБ.

Как только государство пытается посягнуть на эту вотчину международной ростовщической мафии и ее персональную прибыль, — будто по мановению волшебной палочки меняются любые руководители. В июле 1963 года президент США Джон Кеннеди издал Указ № 11-110, который предоставил возможность эмиссии доллара Правительству США.



Были напечатаны первые 5 миллионов таких долларов, но тут же произошло «случайное» покушение, в ноябре 1963 года президент был убит, а этим не отмененным и не утратившим силу Указом пока не пожелал воспользоваться ни один из последующих президентов США.

Руководство Центрального банка лживо объясняет рост ссудного процента высокими темпами инфляции и ростом объемов невозвращенных кредитов, подменяя первопричину следствиями из нее. Стало понятно, что и та, и другая «первопричины» в полной мере обусловлены по произволу устанавливаемым неподъемным ссудным процентом.



В действительности, первопричиной, задающим генератором инфляции и в наших российских условиях выступает ссудный процент, который напрямую влияет на себестоимость продукции и с неизбежностью многократно взвинчивает цены, даже при проведении элементарных «купи-продай» операций, не говоря уже о высокотехнологичных длительных циклах оборота капитала.

Разгром промышленности и соответствующая ее состоянию инфляция достигаются через обнуление покупательной способности оборотных средств, вследствие скачка цен, (как это было в 1991 году) и восполнения их кредитными ресурсами под 60-200% (по практике 1990-х) годовых.



Это обеспечивает безусловную перекачку покупательной способности из сферы производства в финансово-спекулятивную сферу в кратчайшие сроки. Функционирование производства в таких условиях невозможно даже теоретически.

Этот механизм разрушения не претерпел никаких принципиальных изменений по сравнению с далеким прошлым. В подтверждение этого приведем цитату из брошюры А. Д. Нечволодова «Русские деньги», датируемой 1907 годом: «Небывалое повышение учетного процента имеет результатом сильное стеснение всей торговой и промышленной деятельности, причем продолжение подобного порядка вещей неизбежно вызовет крушение многих предприятий, которые до сих пор могли успешно существовать…



Чтобы вывести Россию из состояния смуты, прежде всего необходимо изменить ее предыдущую экономическую политику политикой развития ее национальных производительных сил».

Сокращение эмиссии собственных средств платежа, сжатие денежной массы является средством подталкивания к внешним заимствованиям и создания оперативного простора для долларовой финансовой пирамиды.



С 15 августа 1971 года, когда золотой запас США был практически исчерпан, была юридически приостановлена практика обмена доллара на золото, что означало крах золотого стандарта.



Наша товарная масса, энергоресурсы России лежат в обеспечении устойчивости доллара, ибо продаются за эту бумагу.Обреченность глобальной долларовой пирамиды порождает многочисленные проекты создания региональных валют, схем глобального мирового бартера.



К сожалению, все эти разработки предлагаются в рамках тех же порочных схем функционирования кредитно-финансовой системы, а потому несостоятельны методологически.



Самым красноречивым свидетельством этого является самая «молодая» валюта — евро, являющаяся по факту составной частью евро-долларовой пирамиды, принадлежащей одному хозяину, хотя и разным группам менеджеров. Государства, которые своевременно не оценят возможные последствия бесконтрольной необеспеченной эмиссии отдельных валют, могут остаться с билетами «МММ» мирового масштаба, и относится это, в первую очередь, к населению России.

Исходным основополагающим принципом переключения финансовых ресурсов страны на развитие производства, как на единственный источник продвижения к достатку, является законодательное запрещение и приравнивание к воровству ростовщичества и выдачи денег под процент. В острой фазе финансового кризиса практически все страны, за исключением нашей, перешли к кредитованию на беспроцентной основе.

В Японии никогда не было свободного ссудного процента, он не превосходил 0,5-1,5% годовых. Еще в 1999 году, на этапе обострения конкуренции с США, Япония приняла решение о снижении ссудного процента с 0,25% до 0,15% годовых. А к середине 2003 года усредненный по стране фактический ссудный процент стал отрицательным.



В концепции управления, принятой Японией, банки не являются ссудно-ростовщическими учреждениями, а выступают в качестве инвестиционных компаний. Они садятся с промышленником в одну лодку и претендуют лишь на часть той прибыли, которая будет получена от их совместной деятельности в виде конкретного дохода в промышленности. При этом каждый, включая банки, получает лишь часть того, что с его участием реально создано по завершении производственного цикла.

Исламские банки, финансовые компании, работающие на коранических принципах, вообще не имеют права получать что-либо в виде процентных доходов, так как ростовщичество, получение доходов вне сферы созидания, как отмечалось ранее, осуждается в Коране (в частности, сура 2:275) и считается самым тяжким грехом.



Кораниче-ское мировоззрение не приемлет и все иные виды доходов брокеров, посредников и спекулянтов, не связанных с общественно полезным результатом, поскольку торговать разрешается только тем, что тебе принадлежит.

У России есть все для создания нового мирового финансового центра на принципиально новой бескризисной методологической основе. Такие задачи ставит и Президент страны Д. А. Медведев.



Настала пора решить вопрос о законодательном переходе к энергетическому стандарту обеспеченности платежной единицы (см. главу 2) и соответственно изменить всю финансовую систему, практику экономических расчетов. Для этого понадобится осознать такое понятие, как «инвариант прейскуранта».



Инвариант прейскуранта — реальный, а не «виртуальный» продукт, в единицах учета которого выражаются цены всех прочих товаров. Современное народное хозяйство по своей технологически-организационной структуре таково, что, хотя в качестве инварианта прейскуранта может быть избран любой товар, предпочтительнее всего избрать кВт/час электроэнергии.



Такое решение сразу же «сажает» все экономические расчеты на общефизический закон сохранения энергии, а энергетический стандарт обеспеченности придает метрологическую состоятельность системе измерения экономических величин, всем контрольным параметрам кредитно-финансовой системы.



Понятно, что против такого подхода к организации кредитно-финансовой системы будут выступать банкиры-ростовщики, финансовые спекулянты, а также подконтрольные им представители властных структур и чиновники.

Вместо безликих билетов Банка России, по обязательствам которого государство не отвечает, следует выпустить в обращение казначейские обязательства, государственные деньги, твердо обеспеченные энергоресурсами страны, выпускаемой на их основе отечественной продукцией.



Это позволит перейти к равноправному товарному обмену, в том числе и на международном уровне. Только тогда мы сможем пресечь глобальный надгосударственный обман, при котором за зеленые бумажки мы отдаем все наши национальные богатства.Чтобы перейти к равноправному товарному обмену, мы должны установить практику продажи любых энергоносителей и простого российского продукта за рубеж исключительно за российский энергетический рубль.



Давайте не забывать, что мы поставляем на мировой рынок более 30% газа, более 20% нефти, располагаем 40% леса. Так что у нас есть товарная масса, под которую можно печатать принципиально иные гарантированные, устойчивые средства платежа, вместо их заимствований под грабительские проценты.

Нынешнему поколению проживающих в России, если угодно, Свыше предначертано привнести принципиально новое мировоззрение, принципиально новую Стратегию Будущего для всего Человечества, предотвратив его неизбежную глобальную катастрофу при любых иных сценариях развития.



Обусловлена эта миссия тем, что именно нашему поколению глобальная история обнажила до предела суть ростовщичества, доведя его до не слыханных ранее 210% годовых в эпоху Ельцина-Черномырдина. При этом социальные последствия, ранее незаметные на фоне столетий, легко распознаются. Они впервые произошли на коротком отрезке времени, в пределах жизни одного поколения.



Этому же поколению обнажена и вся нелепость навязываемого социального выбора — капитализм или социализм. И та, и другая якобы разные системы полностью дискредитированы также в пределах жизни одного поколения. Ибо за период с 1986 года страна, в силу Закона Времени, практически преодолела целую эпоху, на что раньше уходили столетия, — зарождение, расцвет и крах буржуазного либерализма.



Эти идеи дискредитированы в сознании миллионов людей, как бы ни характеризовали этот период средства массовой информации.

Взгляд на экономику в целом и на любой из ее разделов (4-й приоритет обобщенных средств управления) с позиций Концепции эпохи Водолея, альтернативной ныне господствующей Доктрине «Второзакония — Исайи», радикальным образом отличается от общепризнанного. Так, если нравственность допускает, что ростовщичество, получение дохода без созидания чего-либо полезного принято в обществе как норма, то такая норма сама по себе порождает некие следствия, воспринимаемые в качестве экономических постулатов.

Одно из них, к примеру, сводится к тому, что увеличение массы денег с неизбежностью порождает инфляцию. Это так, если они направляются на потребление или если на эти дополнительные деньги возникает не связанный с производительным трудом дополнительный процентный ростовщический доход, доход от «купи-продай» операций на фондовом рынке, направляемый на покупку реального товара.



Но если ростовщичество вне закона, а на дополнительно эмитированные деньги построено предприятие, выпускающее обеспеченную платежеспособным спросом продукцию, то при квалифицированном управлении производством и финансовыми потоками увеличение массы денег и инфляция будут связаны не прямой, а обратно пропорциональной зависимостью.



Чем больше денег при соблюдении энергетического стандарта обеспеченности платежной единицы, тем больше производственных мощностей, тем выше технологический уровень производства, тем ниже инфляция.

Такой феномен отмечен в нашей стране в период с 1947 по 1953 год, когда цены на товары повседневного спроса неуклонно снижались по мере развития производства. Анализ, выполненный Д. И. Менделеевым, свидетельствует, что с 1795 по 1895 годы цены на подавляющее большинство товаров неуклонно снижались.



Так, на пшеницу они снизились в 2,2 раза, на сахар — в 3,6 раза, на железо и медь — в 2,6 и 2,7 раза соответственно. В среднем за 100 лет цены на все товары снизились в 1,7 раза, и только три товара незначительно подорожали (Менделеев Д. И. «С думою о благе российском. Избранные экономические произведения». Новосибирск, «Наука», 1991. С. 99).



При этом Менделеев дает вполне логичное объяснение устойчивому снижению цен, которое, в отсутствие негативного влияния кредитно-финансовой системы, было обусловлено повышением производительности труда и снижением транспортных издержек в связи с расширением использования водных коммуникаций. Так что инфляция определяется вовсе не массой денег, а качеством управления ими.

Создайте уж если не в жизни, то хотя бы на бумаге модель экономики с нулевым ссудным процентом, и у вас исчезнет проблема, как заставить банкиров перевести деньги из спекулятивных операций в реальное производство, ибо именно оно, помимо оплаты за реально оказанные услуги, станет единственным источником их возможных доходов.



Точно так же исчезнут при этом и все иные «неразрешимые» проблемы сегодняшнею дня, от развития высокотехнологичного производства и модернизации страны до устойчивости пенсионного Фонда, отчисления в который составляют 20% от доходов будущих пенсионеров.Создайте финансовую атмосферу, эквивалентную той, которую анализировал Д. И. Менделеев, и у вас, как свидетельствуют элементарные расчеты, появится реальная возможность выплачивать пожизненную пенсию в объеме не менее 100% от средней заработной платы.



Сегодня эти средства с использованием инфляционного механизма, в конечном счете, перекачиваются де-факто в кредитно-финансовую систему. Точно так же и со строительством жилья. Если вы решили построить себе квартиру по схеме ипотечного кредитования со сроком 30 лет, то посчитайте на досуге, сколько квартир вы должны будете приобрести в пользу банкиров.

Вызывает некоторое недоумение позиция финансового блока страны, с одной стороны, провозглашающего курс на модернизацию и снижение инфляции, а с другой, допускающего процентный рост энерготарифов до губительного уровня в 15% и банковское кредитование под такие же проценты.



Ведь элементарные математические расчеты по формуле сложных процентов, когда ежегодно начисляется процент, в том числе и на предыдущий процентный рост, свидетельствуют, что через 20 лет тарифы должны возрасти в этой схеме в 16 раз, а выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции невозможен в принципе.



Дело в том, что если вы решили из металла произвести, к примеру, проволоку, а потом трансформатор, прибор и какое-то готовое изделие, то на каждом этапе у вас произойдет удорожание промежуточного продукта через ссудный процент. При этом сработает та же самая формула сложных процентов, и на выходе вы получите процентное удорожание, не приемлемое для рынка.



То есть в цену товара через каждое из промежуточных предприятий будет заложена прибыль банков, которая в сумме может быть сопоставима со стоимостью самого изделия, а при длинном цикле кредитования и существенно превосходить ее. Поэтому единственным массовым бизнесом в России будет по-прежнему оставаться торговля металлом, а не готовыми изделиями.



От разговоров о модернизации и высоких технологиях следовало бы перейти к созданию той финансовой атмосферы, которая позволила бы приступить к практическому воплощению этих идей.

С концептуальных позиций становится очевидным и весь блеф великих комбинаторов в части «рыночного» реформирования энергетики, единство которой и создает основу целостности страны. С молчаливого согласия нынешней экономической науки ведется речь о рынке электроэнергии, которая в принципе не имеет ни одного признака рыночного товара.



Признаком рыночных товаров является наличие товара замещения, взаимозаменяемость, различие качественных характеристик, возможность создания товарных запасов. Макароны можно заменить картошкой, мясо — рыбой, а вот у электроэнергии нет товара замещения, ее нечем заменить, ее нельзя запасать, нельзя классифицировать по классу и качеству, как товары на автомобильном рынке.



Ни в одной стране мира цены на электроэнергию не устанавливаются самопроизвольно. Это экономическая азбука остается невостребованной нашими политиками-реформаторами и их экономистами-консультантами, а также всей экономической наукой, на основе которой строится все профессиональное образование в области экономики и финансов.

Основной замалчиваемый экономической наукой инструмент международного экономического грабежа — это эмиссия так называемых валют, а попросту говоря, бумаги. Одна страна получает ее нажатием кнопки печатного станка, другая — за золото, нефть, газ.



Неужели эта банальная махинация непонятна финансовому блоку нашей страны?

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Из книги В.А. Ефимова „Курс эпохи Водолея”, гл.4.