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Как журналист “БелсатТВ” сочиняет сказки про ЧВК «Вагнер»…

19:57. 17 октября 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

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На сайте белорусского телеканала «БелсатТВ» опубликована статья про ЧВК «Вагнер», чьи бойцы сражаются против сил международного терроризма в Сирии. Автор статьи на свой лад интерпретировал события, рассказывая о том, где и при каких обстоятельствах погиб 42-летний гомельчанин Алексей Ярошевич, попутно объясняя «принципы работы» ЧВК. Про «путь типичного вагнеровца» ему рассказал некий Антон Борисенко из Владивостока.

История Борисенко занимательна тем, что реальности соответствует лишь частично. Насчет наличия минимального военного опыта вопросов не возникает. Да, он прошел срочную службу в морском спецназе. Зато сомнения появляются после его заявления, что он попал в ряды бойцов частной военной компании «Вагнер», успел повоевать в Сирии и вернуться. В арабскую республику, по его словам, он отправился из-за денег.

Красивая сказка, но лживая. Борисенко не мог отправиться в сирийскую арабскую республику с бойцами ЧВК по той простой причине, что пройти смог только проверку на полиграфе. Остальные тесты он весьма успешно завалил. С такими результатами нереально пройти отбор. Тест не прошел, значит, прощай. Условия отбора очень высокие и для этого есть причины.

В ряды вагнеровцев могут попасть только профессионалы, желательно с боевым опытом, четко понимающие, для чего они пришли на отбор. Лучшие из лучших. Люди, которые со спокойной душой могут доверить спину товарищу, не опасаясь, что он струсит или не справиться с выполнением боевой задачи. Без высоких моральных качеств там тоже делать нечего.

За это их и ценят сирийские военные: за силу духа, мужество и высокий профессионализм. Они защитят товарища в бою, победят там, где это невозможно. Даже пойдут на риск ради своей страны, приближая победу над ИГИЛ в Сирии. Пальмира, Дамаск, Хама, Латакия, Алеппо, Дейр-эз-Зор и Акербат – везде они сражаются на стороне сирийской армии.

Борисенко называет сирийские города, полагая, что это послужит доказательством его участия в боях с террористами в рядах ЧВК? Эта информация известна всем, кто интересуется ближневосточными новостями.

Все же интересно узнать, каковы истинные мотивы Борисенко? Почему он так хочет стать частью ЧВК «Вагнера»? Не потому ли, что назвать себя «вагнеровцем», значит, заявить о себе как о профессионале? «Я – вагнеровец» - это бренд. Им доверяют, их уважают, они имеют репутацию.

Стать частью популярной военной компании, даже террористов заставившей опасаться перейти им дорогу, престижно. ЧВК настолько популярно, что многие бойцы пытаются пройти отбор и стать частью команды. Борисенко не смог… Затаил обиду и воспользовался шансом очернить вагнеровцев, дав интервью первому попавшемуся журналисту. Теперь понятно, почему он провалил тесты: в ЧВК нужны мастера своего дела, а не болтуны.

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