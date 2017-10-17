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Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

09:05. 17 октября 2017 Просмотров - 330 Один комментарий Опубликовал:

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

Корреспондент «СП» пошел продавать ножи, массажеры и машинки для стрижки

Хорошая работа в наше время — это неимоверная везуха. Кризис, знаете ли. Поэтому вы понимаете, как привлекло мое внимание объявление: «Требуются фасовщики продукции. Зарплата — 800 рублей день». Я пока, слава богу, работаю на ниве журналистики, но такая солидная подработка явно не помешала бы, подумала я, и решила попробовать.

Может быть, москвичи еще и повертят носом, но, например, для такого небольшого приморского городка как Туапсе, это очень даже неплохое предложение. Немало моих знакомых были бы рады иметь такую, пусть и не самую престижную, но ежедневно оплачиваемую работу.

День первый

Я просто набрала указанный в объявлении номер.

— Мы уже набрали фасовщков, — сразу огорчил меня молодой человек. — Но не отчаивайтесь, подберем что-то и для вас, приходите.

Работа для меня началась сразу. Мы садимся в большой черный джип и едем в небольшое село.

— Ты пойдешь с нами и будешь учиться спиковать народ (произносить спичи, зазывалки, вообще говорить что-то при скоплении народа и т. д. — сленг местных торгашей, — ред.), — говорит владелец внедорожника Алексей и стучится в окно первого же дома, где толпится народ.

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

— Айдашки к нам! Вы в курсе, что первого октября будет выставка. — Зазывает Алексей.

— Нет, — удивляется местный люд.

— Вы к нам придете? — не унимается коробейник.

— Как получится, — мнутся местные жители.

— Но знакомым расскажете? А вот за то, что вы разрекламируете нашу выставку, вам подарок — вот эта обалденная форма для выпечки, будете детям вкусняшки готовить. Да вы берите, не стесняйтесь! Кстати, на выставке эта форма будет стоить три с половиной тысячи рублей.

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

Алексей отдает обалдевшему аборигену коробку. Но на этом чудеса не заканчиваются.

— А вот главный подарок от нашего главного спонсора. Набор ножей из металлокерамики. Они не бьются, не ломаются. А знаете, за что их любят мужчины? (в ответ гробовое молчание, — авт.). Их точить не нужно! — Радостно вскрикивает Алексей, а потом с видом завзятого интригана шепотом сообщает: — На выставке такие наборы за десять тысяч продаются. Но вы должны будете выполнить три условия и все это ваше.

— Какие? — дивится народ.

— Во-первых, расскажите трем человекам о нашей выставке.

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

— Расскажем-расскажем, — радуются люди.

— Во-вторых, не будете продавать эти наборы.

— Да вы что! Конечно, не будем, — радуются люди.

— Ну и третье условие. Сами понимаете, мог эту красоту себе оставить. Поэтому, чтобы отчитаться, нужно отдать спонсору две тысячи рублей. Несите деньги!

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

И вы знаете, проканало. Один из сельчан достал из бумажника купюры.

Обойдя пять дворов, я сама стала рваться в бой. И, о счастье, мне разрешили толкнуть спич.

Недаром говорят, — новичкам везет. Не поверите, но мне попались интеллигентные люди, которые даже пригласили меня в дом, предложили чай, выслушали страстный спич и отдали две тысячи. Алексей сразу отдал честно заработанные 500 рублей. Они грели душу и карман. Потом мне на пути встретилась беременная девушка и купила форму для выпечки. В мой карман осело еще 250 рублей.

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

— Завтра приезжай к восьми! — напутствовал меня довольный Алексей.

День второй

Не все коту масленица! К восьми я была в офисе. Работа кипела полным ходом. Господа «распиковывались». Ну то есть репетировали свои речи. Предложили и мне сделать спич. Я стала старательно воспроизводить беседу с невидимыми наивными покупателями. На меня посыпался град замечаний. То выставочную цену я забыла сказать, то чувство жадности в воображаемом клиенте не пробудила.

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

Если честно, столь интенсивно работать в восемь утра я не привыкла. Потом мы поехали «в поле». Погода выдалась ветреная. Жители домов тоже в этот день были неприветливы, уже никто не приглашал в гости. Правда, не буду врать, мне удалось втюхать набор двум женщинам на дороге. Одна взяла ножи, другая — массажер. Мой спутник, наоборот, в этот день был еще более удачлив и счастлив. Окончательно меня добило, когда меня завезли на окраину аула, где были пустые дома. И только несколько мужчин возились с разбитой машиной. Я толкнула огненный спич и торжественно вручила машинку для стрижки волос и ножи, каждый из товаров — всего по тысяче рублей.

— Такую машинку в интернете продают за триста рублей, — ответил на мой монолог парень. — Хочешь, за триста рублей возьму.

Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

Бегство

Я приуныла. Не добавили оптимизма и слова Алексея, что мы поедем в офис, где я законспектирую спич, и буду усиленно тренироваться. Тренироваться совсем не хотелось. С ностальгией вспоминала свой компьютер и чашку ароматного кофе. Я-то считала себя уже докой в этом деле, а получилось…

Алексей тоже заметно сник. Оказывается, с каждой моей сделки он получал свои 25%, то бишь 500 рублей. Теперь можете составить представление какова себестоимость «красоты».

— Сколько ты зарабатываешь в месяц? — В лоб я спросила Алексея.
— Триста тысяч выходит. — Скромно признался коллега. — Ты пойми, люди покупают не товар, а мой спич. И ты научишься спиковать, вот сейчас в офис приедем, и за работу!

Сам Алексей, приехал на российские Юга из Сибири, организовал фирму, товары везет из Китая, которые там стоят копейки. Из них, кстати, он и выставку собрался организовать. Навар получается солидный, особенно если попадаются такие талантливые ученицы, как я. Но ненадолго меня хватило.
Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

Мы как раз проезжали недалеко от моего дома. И я подло бежала с поля боя.

— Остановите машину, я пойду домой.

Мой товарищ был расстроен. Я тоже. Было как-то неудобно. И все-таки я сбежала. Одно поняла, заработать на этой ниве действительно можно. Из десяти «спикуемых», кто-то да и возьмет товар, который, скорее всего, окажется на полке. Но я оказалась в аутсайдерах и в последствии не пожалела. Может кому-то и пригодится мой материал о тонкостях работы коробейником? Продавать ненужные товары, но зато с таким огромным энтузиазмом. Незаменимое качество в наши дни, особенно очень востребованным оказывается для одиноких бабушек и дедушек, которые отдают за всякое барахло последние деньги, но за то получают столько приятного общения…

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 3260 1620
    Maleos 17 октября 2017 в 11:03 Ссылка Пометить
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    Мало того, что глупых гоев наёпывают хитрожопые евреи, так гои ещё и друг друга наипать норовят..

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