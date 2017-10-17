Как научиться «втюхивать» народу ненужное барахло

Корреспондент «СП» пошел продавать ножи, массажеры и машинки для стрижки

Хорошая работа в наше время — это неимоверная везуха. Кризис, знаете ли. Поэтому вы понимаете, как привлекло мое внимание объявление: «Требуются фасовщики продукции. Зарплата — 800 рублей день». Я пока, слава богу, работаю на ниве журналистики, но такая солидная подработка явно не помешала бы, подумала я, и решила попробовать.

Может быть, москвичи еще и повертят носом, но, например, для такого небольшого приморского городка как Туапсе, это очень даже неплохое предложение. Немало моих знакомых были бы рады иметь такую, пусть и не самую престижную, но ежедневно оплачиваемую работу.

День первый

Я просто набрала указанный в объявлении номер.

— Мы уже набрали фасовщков, — сразу огорчил меня молодой человек. — Но не отчаивайтесь, подберем что-то и для вас, приходите.

Работа для меня началась сразу. Мы садимся в большой черный джип и едем в небольшое село.

— Ты пойдешь с нами и будешь учиться спиковать народ (произносить спичи, зазывалки, вообще говорить что-то при скоплении народа и т. д. — сленг местных торгашей, — ред.), — говорит владелец внедорожника Алексей и стучится в окно первого же дома, где толпится народ.



— Айдашки к нам! Вы в курсе, что первого октября будет выставка. — Зазывает Алексей.

— Нет, — удивляется местный люд.

— Вы к нам придете? — не унимается коробейник.

— Как получится, — мнутся местные жители.

— Но знакомым расскажете? А вот за то, что вы разрекламируете нашу выставку, вам подарок — вот эта обалденная форма для выпечки, будете детям вкусняшки готовить. Да вы берите, не стесняйтесь! Кстати, на выставке эта форма будет стоить три с половиной тысячи рублей.



Алексей отдает обалдевшему аборигену коробку. Но на этом чудеса не заканчиваются.

— А вот главный подарок от нашего главного спонсора. Набор ножей из металлокерамики. Они не бьются, не ломаются. А знаете, за что их любят мужчины? (в ответ гробовое молчание, — авт.). Их точить не нужно! — Радостно вскрикивает Алексей, а потом с видом завзятого интригана шепотом сообщает: — На выставке такие наборы за десять тысяч продаются. Но вы должны будете выполнить три условия и все это ваше.

— Какие? — дивится народ.

— Во-первых, расскажите трем человекам о нашей выставке.



— Расскажем-расскажем, — радуются люди.

— Во-вторых, не будете продавать эти наборы.

— Да вы что! Конечно, не будем, — радуются люди.

— Ну и третье условие. Сами понимаете, мог эту красоту себе оставить. Поэтому, чтобы отчитаться, нужно отдать спонсору две тысячи рублей. Несите деньги!



И вы знаете, проканало. Один из сельчан достал из бумажника купюры.

Обойдя пять дворов, я сама стала рваться в бой. И, о счастье, мне разрешили толкнуть спич.

Недаром говорят, — новичкам везет. Не поверите, но мне попались интеллигентные люди, которые даже пригласили меня в дом, предложили чай, выслушали страстный спич и отдали две тысячи. Алексей сразу отдал честно заработанные 500 рублей. Они грели душу и карман. Потом мне на пути встретилась беременная девушка и купила форму для выпечки. В мой карман осело еще 250 рублей.



— Завтра приезжай к восьми! — напутствовал меня довольный Алексей.

День второй

Не все коту масленица! К восьми я была в офисе. Работа кипела полным ходом. Господа «распиковывались». Ну то есть репетировали свои речи. Предложили и мне сделать спич. Я стала старательно воспроизводить беседу с невидимыми наивными покупателями. На меня посыпался град замечаний. То выставочную цену я забыла сказать, то чувство жадности в воображаемом клиенте не пробудила.



Если честно, столь интенсивно работать в восемь утра я не привыкла. Потом мы поехали «в поле». Погода выдалась ветреная. Жители домов тоже в этот день были неприветливы, уже никто не приглашал в гости. Правда, не буду врать, мне удалось втюхать набор двум женщинам на дороге. Одна взяла ножи, другая — массажер. Мой спутник, наоборот, в этот день был еще более удачлив и счастлив. Окончательно меня добило, когда меня завезли на окраину аула, где были пустые дома. И только несколько мужчин возились с разбитой машиной. Я толкнула огненный спич и торжественно вручила машинку для стрижки волос и ножи, каждый из товаров — всего по тысяче рублей.

— Такую машинку в интернете продают за триста рублей, — ответил на мой монолог парень. — Хочешь, за триста рублей возьму.



Бегство

Я приуныла. Не добавили оптимизма и слова Алексея, что мы поедем в офис, где я законспектирую спич, и буду усиленно тренироваться. Тренироваться совсем не хотелось. С ностальгией вспоминала свой компьютер и чашку ароматного кофе. Я-то считала себя уже докой в этом деле, а получилось…

Алексей тоже заметно сник. Оказывается, с каждой моей сделки он получал свои 25%, то бишь 500 рублей. Теперь можете составить представление какова себестоимость «красоты».



— Сколько ты зарабатываешь в месяц? — В лоб я спросила Алексея.

— Триста тысяч выходит. — Скромно признался коллега. — Ты пойми, люди покупают не товар, а мой спич. И ты научишься спиковать, вот сейчас в офис приедем, и за работу!

Сам Алексей, приехал на российские Юга из Сибири, организовал фирму, товары везет из Китая, которые там стоят копейки. Из них, кстати, он и выставку собрался организовать. Навар получается солидный, особенно если попадаются такие талантливые ученицы, как я. Но ненадолго меня хватило.

Мы как раз проезжали недалеко от моего дома. И я подло бежала с поля боя.

— Остановите машину, я пойду домой.

Мой товарищ был расстроен. Я тоже. Было как-то неудобно. И все-таки я сбежала. Одно поняла, заработать на этой ниве действительно можно. Из десяти «спикуемых», кто-то да и возьмет товар, который, скорее всего, окажется на полке. Но я оказалась в аутсайдерах и в последствии не пожалела. Может кому-то и пригодится мой материал о тонкостях работы коробейником? Продавать ненужные товары, но зато с таким огромным энтузиазмом. Незаменимое качество в наши дни, особенно очень востребованным оказывается для одиноких бабушек и дедушек, которые отдают за всякое барахло последние деньги, но за то получают столько приятного общения…

Источник: nnm.me