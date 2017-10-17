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Факты о потопе. Часть 15

14:06. 17 октября 2017 Просмотров - 321 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть


В 1891 году в долине округа Су (штат Небраска) были обнаружены крайне необычные подземные образования, названные впоследствии штопорами дьявола (Daemonelix). Они напоминали следы огромного штопора, ввинченного какими-то неведомыми силами в землю.

Что это и для чего предназначено, Эрвин не знал, но исходя из внешнего вида назвал их «Штопором дьявола». Из теорий выдвинул лишь своё предположение, что это могут быть окаменелости огромных пресноводных губок или же водорослей.


Один из коллег Эрвина, Теодор Фукс высказал предположение, что эти штопоры могут представлять собою норы животных, но Эрвин не придал этому предположению должного внимания. Аргументируя это тем, что для нор животных их форма слишком идеальна и соблюдает симметрию, а животные на такое неспособны. И с большей вероятностью поверит в то, что это следы от растений наподобие огромных корнеплодов.

В то время это явление попытались объяснить исследователи из Университета Небраски. По их версии, «спирали» в земле — это следы древних губок или водорослей, которые населяли озеро.

Но как обычно, в стиле официальной парадигмы, возраст этим образованиям дали 20 млн. лет. Костям мамонтов в глине дают максимум 40 тыс. лет, а здесь замахнулись на миллионы. Ну-ну.


Такая аргументация существовала вплоть до 1904 года, но после того, как исследователи музея естественной истории Карнеги смогли найти внутри такой спирали скелет животного — стало очевидным что Теодор был прав. Palaeocastor — весьма дальний предок современного бобра, что обитал в этих краях более 23 млн лет назад.




Возраст откинем, обратим внимание на саму глину и зададимся вопросом: что древние бобры забыли в глине?
Как известно – это болотные жители. Значит эти глиняные отложения были некогда заболочены. Предположу, что подобные селевые массы потопа очень долго были болотами, пересыхание многих мы наблюдаем до сих пор.

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Подводный лес Германии 1878 года


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Комментарий одной из читательниц:
Ездила с познавательными целями за 70 км от Новосибирска. Удивилась, как такой пласт глинистых сланцев стоит перпендикулярно земле. И откуда в месте, удалённом от моря более чем на полторы тысячи километров, морские раковины. Раковин и прочих (именно морских) существ находится очень много.















Глиняных склонов с ракушечником очень много в склонах пойм наших равнинных рек. Ранее приводил подобные примеры в предыдущих частях. Либо эти моллюски жили в реках и их сгребло селевым потоком, либо забросило с моря. Так же не исключаю, что после потопа морская вода долго стояла и они размножились на мелководьях.
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У хантов по одним сказаниям про потоп вода прибывало и все горело:
“Когда ночи стали короткими, а дни — длинными, стала прибывать вода. Много воды стало прибывать. Сделали люди огромные-огромные плоты. Что сумели, положили на них, детей посадили, сами сели. Большая вода подхватила плоты — понесла. Огромный огонь прыгнул в небо. И огромная вода потеснила небо. Одну большую ночь горел большой огонь. Одну большую ночь и один день шла-катилась большая вода на людей. Горело все. Горела земля. Горела вода. Большой, очень большой пожар был”.
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В другом говорится об огненной воде: “На той земле, где манси теперь живут, однажды появилась большая огненная вода. Поверхность земли сгорела, почва окрасилась в цвет охры, а в слое земли, якобы, эти следы видны до сих пор. Вода всплывала недолго — всего лишь за то время, в течение которого можно сварить суп. О надвигающейся беде люди узнали за семь дней до события. Они сделали плоты из семи слоев лиственничных бревен и покрыли пологами из стерляжьей шкуры, чтобы их не кусали змеи и иные пакости”.

Третьи опять говорят только о воде: “Вода была везде, кроме Урала. Когда вода прибывала, на высоких склонах Урала собирались и люди, и животные — медведи, волки, лисы, росомахи (священные звери, чьи шкуры и изображения хранят в домашних святынях). Целую неделю бушевала вода. Люди и животные вместе жили, и никто никого не боялся”.
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Динозавры подо льдом.


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Слой глины в Нью-Мексико
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Выход воды из горы Машук около Пятигорска


Есть в Пятигорске место, где на поверхность горы Машук, выходят сероводородные минеральные источники. Еще в 1793 году их заметил с экспедицией Академии наук исследователь Паллас Петр Симон.




Озеро водой с большой концентрацией сероводорода. Высота 41 метр.


Это говорит, что г.Машук является гидролакколитом. Она образована выдавливаем породы при выходе перегретой воды в момент катастрофических явлений. А выходившие водные и грязевые массы, возможно, являлись источником вод потопа. Ну, или дополняли их. Про эту версию я писал здесь

Источник
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Следы потоков воды. Интересные наблюдения делает автор этих роликов

Австралия:



Африка:




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Интересные мысли выдает Олег Павлюченко в своих видео-лекциях:









Мысли, которые я извлек из видео: изменение прецессии и нутации Земли могло произойти только по причине падения на Землю крупного тела или его осколков (спутника Земли – по версии Олега). Датировка случившегося: конец 16в. (первое событие) и начало 19в. – второе. Подробности в лекция: смотрите, фильтруйте, думайте…



Источник: sibved.livejournal.com

Метки: земля, катастрофы, потоп
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