CIT “сливает” информацию ИГИЛ и СБУ: «продадим недорого» данные вагнеровцев

Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока пронырливые журналисты и различного рода беспринципные «исследователи» пытаются получить секретную информацию и персональные данные россиян, членов их семей и представителей иностранных государств, отправившихся сражаться против международного терроризма в Сирию. Эти данные им необходимы с единственной целью: опубликовать в открытом доступе с целью самопиара и последующей передачей более полной базы данных СБУ.

Отличный заработок на чужих жизнях, не так ли? Абсолютно лишенный каких-либо рисков, аморальный – да, но ведь такой удобный: и заработали, и выслужились. Релизы СБУ и первые полосы украинских СМИ в последнее время просто пестрят публикациями, посвященными бойцам из ЧВК «Вагнер», с выкладкой их персональных данных. И это уже интересно…

Сомнений насчет профессионализма СБУ в России давно не имеется: профанизм и некомпетентность. Служба больше используется для ведения «феодальных войн» с политическими оппонентами власти и бизнес-конкурентами, для крышевания предпринимателей и защиты сомнительных сделок, но никак не для защиты интересов нацбезопасности Украины.

Так откуда столько информации? Кто снабжает? По каким каналам?

Ответ лежит на поверхности, точнее, на портале Conflict Intelligence Team (CIT), чьи сотрудники регулярно публикуют на русском и английском языках данные о «растущих потерях» ЧВК «Вагнера» в Сирии. Они позиционируют себя как сообщество, осуществляющее сбор и анализ информации, касающейся современных военных конфликтов, но «исследует» только те, в которых участвует Россия. Именно на их материалы и ссылается затем СБУ.

Далее по тексту будут названы и другие фамилии: Крижановский, Нуруллин, Гладышев, с указанием городов проживания, вероятно, чтобы иностранные спецслужбы и террористы точно знали, где искать их родных и знакомых. И ради этого сотрудники CIT ежедневно и еженощно мониторят странички социальных сетей и бесчисленное количество сайтов.

Украинские спецслужбы этому рады: самим искать не надо, и «партнерам» есть, что передать. Правда, не стоит верить, что информация, «нарытая» CIT, взята только из открытых источников информации. Найденный в Сирии труп террориста с персональными данными вагнеровцев, включая позывные, на официальных бланках ИГИЛ не позволяет в это поверить.

Да и операция террористов по ликвидации российского генерала Валерия Асапова, по которому был нанесен прицельный удар, заставляет задуматься. Откуда ИГИЛ получила точные координаты? И почему в их полевом лагере был обнаружен украинский флаг, висящий на стене? Может, члены нацбатальона радикала Джемилева там тоже «случайно» оказались?

ТГ-канал «Directorate 4» пытался разобраться с данной ситуацией, но ответа на простые вопросы не получил: список погибших вагнеровцев со скринами их документов продолжает «висеть» на сайте издания «Фонтанка.Ру». Просто отличная замена украинского «Миротворца» для интересующихся.

Картинка складывается пренеприятнейшая. Судите сами: бойцы ЧВК «Вагнера» в Сирии воюют против ИГИЛ. Их данные засекречены. И вдруг скрины их личных документов публикуются в открытом доступе сначала на сайте петербургского издания «Фонтанка», затем на сайте CIT, причем и для ознакомления англосаксами. СБУ и ИГИЛ с интересом просматривают данную информацию и вполне ей доверяют, раз составляют собственные списки. В получении данных заинтересованы и спецслужбы Запада. Пострадавшие в этой истории - россияне, воюющие против ИГ и их семьи.

Таким образом, «Фонтанка» и CIT выполняют роль осведомителей, а СБУ и спецслужбы Запада оказывают информационную поддержку… Кому? ИГИЛ.