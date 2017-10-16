Всеобщая амнезия на опасность, или Мир действительно сошёл с ума

Итак, в Прибалтике развернута полноценная дивизия вооруженных сил США. Об этом заявил официальный представитель МО РФ генерал Конашенков. Вопли об агрессивности России и "захвате Белоруссии" после окончания учений "Запад-2017" закончились. И теперь уже сложно будет говорить о российской угрозе. Ситуация меняется в корне. Хотя в свете той политики, которую проводит Запад в отношении нашей страны, можно предположить, что объяснения все-таки будут. Что-то вроде: НАТО усиливает оборону своих восточных границ от нападения, к примеру, Северной Кореи.

А ведь есть ещё и Польша, куда прибыла 2-я бронетанковая бригада США. Да и техника 3-й бронетанковой бригады уже находится в Европе. Конечно, можно тешить себя вопросом о личном составе. Техника техникой, а управлять ей должен солдат. А солдата необходимо доставить. Понятно, что доставлять личный состав из США даже самолетом долго. Только кто сказал, что это будет именно из США? Всё проще, личный состав находится в Германии. И доставка его займет 2 часа.

Почему я пишу об изменении ситуации? Мало ли где НАТО расположила своих солдат. Документы читаю. То, что произошло, противоречит основному документу, на котором базируются взаимоотношения НАТО и России. Тому самому, который громко называется "Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора".

В принципе, это не первое глобальное нарушение Акта. Я позволю себе процитировать строчки из взаимных обязательств, чтобы вы поняли о чем я. "Для осуществления деятельности и целей, предусмотренных настоящим Актом, разработки общих подходов к европейской безопасности и политическим вопросам Россия и НАТО создают Совместный Постоянный Совет Россия-НАТО. Центральной задачей Совместного Постоянного Совета будет формирование более высокого уровня доверия, единства целей и навыков консультаций и сотрудничества между Россией и НАТО в целях повышения безопасности друг друга и всех стран в евроатлантическом регионе и ненанесения ущерба безопасности кого-либо. В случае возникновения разногласий Россия и НАТО будут предпринимать усилия к их урегулированию в духе доброй воли и взаимного уважения в рамках политических консультаций".

Как видите, подготовка к сегодняшнему состоянию наших отношений велась планомерно. Я даже не буду писать о Югославии и тех странах, которые появились на её месте. Писано-переписано множество раз. А вот о том, что Совет почил в бозе необходимо. Это действительно серьёзно. Ещё одна прямая цитата из Акта:

"Россия и государства-члены НАТО берут на себя обязательство проявлять сдержанность в период переговоров, как это предусматривается в Документе по охвату и параметрам, в отношении нынешних построений и способностей своих обычных вооруженных сил — в частности в том, что касается уровней и развертывания их сил,- в районе применения Договора об ОВСЕ с целью не допустить нанесения ущерба безопасности какого-либо из его участников в результате развития ситуации в области безопасности в Европе. Данное обязательство не ущемляет возможности принятия отдельными государствами-участниками на добровольной основе решений о сокращении уровней или развертываний их сил и не наносит ущерба их законным интересам безопасности".

А вот этот пункт и есть то, что практически сводит всё остальное к нулю. Полноценное размещение соединений вблизи наших границ как раз и показало, что Акт превратился просто в бумажку. Я не знаю, стоит ли предпринимать какие-то усилия по его реанимации. Теоретически понимаю, что это очень серьезно. Следующим шагом может стать очередная европейская война. А практически вижу, что никто из европейцев даже пальцем не пошевелил, чтобы как-то противостоять этому. Наоборот, "старая Европа" с видом мудрой бабушки, с иронией смотрит на то, как резвятся "младоевропейцы".

Меня больше интересует чисто военный аспект принятого НАТО решения. Усилят ли новые соединения обороноспособность Прибалтики и Польши? Обезопасят ли они натовские базы в Европе. И грозит ли конфликт перерасти в мировую войну. Ну и как отразится появление американских военных на "спокойствии наших границ".

Начну с очень обидного для граждан стран Балтии и поляков заявления. Ещё со времен Советского Союза основная доктрина НАТО никогда не была направлена на защиту этих территорий. Никогда. Об этом мало говорят, но это факт. И я попробую расшифровать своё заявление.

С момента своего создания НАТО занималась не столько укреплением обороны собственных стран, сколько использовалось для давления на СССР. Все заявления об остановке советских танков на рубежах НАТО вызывали у специалистов ироничную улыбку. Если бы танки из групп советских войск двинули на запад, то время обороны считалось бы часами или сутками.

Тогда возникает вопрос: для чего все это было Европе? Читателям постарше напомню их детство нежно-голубое. Вспомните бабушку, которая вас воспитывала летом. Вспомните классические слова таких бабушек тогда. "Лишь бы не было войны…" Для людей, переживших все ужасы войны, для страны, в которой не осталось семьи, которой бы не коснулась война, это было и остается важнейшим фактором внешней политики.

На этом и "играли" стратеги из блока. Они понимали тщетность попыток что-то там защитить, но добивались своего именно угрозой разрастания конфликта до мирового масштаба. Эскалация конфликта, вот основной постулат деятельности НАТО с момента создания. И этот же постулат "всплыл" и сегодня. Прибалтика и Польша в этой игре всего лишь местность, где, по мысли западных стратегов, Россия и НАТО "столкнутся". Дальше переговоры.

Кстати, США сегодня занимаются точно таким же прогнозированием конфликта. Американцы не видят в безъядерной войне места для ударов по собственной территории. "Старая" Европа тоже. Нужен театр военных действий. И этим театром могут стать "младоевропейцы" и Украина. Конфликт должен пройти на территориях стран из бывшего социалистического лагеря.

Более того, те части и соединения, что сегодня находятся в этих странах предназначены не для обороны "союзников", а для решения совсем не военных задач в мирное время. Обычные оккупационные войска со всеми вытекающими обязанностями. Ведь никто не сомневается, что военные базы на территории, к примеру Германии, это базы оккупационных войск ещё со времен окончания второй мировой войны.

Конечно можно задуматься и над вопросом вообще о способности России вести войну в Европе. Сможем ли мы победить? Предположим, что НАТО все-таки где-то "пережало" и конфликт начался. Остановится ли российская армия на тех территориях, что предполагает руководство альянса? Сомнительно. Исторический опыт показывает, что врага нужно обязательно добивать.

То, о чем мы говорим уже несколько лет, я имею в виду современное, высокоточное оружие, сегодня уже не является доминирующим. Россия доказала, что обладает таким оружием. И способна его применять. Надежды Европы на собственное высокоточное оружие и такое же оружие из США лопнули. А в сфере обычных вооружений, даже при огромном превосходстве альянса на европейском ТВД, мы способны реально конкурировать. Значит, победа это всего лишь вопрос времени.

Но не станет ли эта победа пирровой? Увы, но анализ показывает, что это будет именно пиррова победа. Война не может быть ограничена только Европой. Автоматически она захватит и другие части света. И вот тут-то и возникает проблема. Наш флот и наша дальняя авиация не смогут противостоять флоту альянса и США. Напоминаю, что речь идет о безъядерной войне. А это будет если не катастрофа, то достаточно сильный удар по нам. Мы больше потеряем, чем выиграем.

А потом, понятно, что в случае проигрыша в безъядерной войне, противник применит ядерное. И эта угроза будет всегда. Даже не применение, а просто угроза будет напрягать штабы обеих сторон достаточно серьезно.

Наверное, внимательные читатели заметили, что пока что всё, что я описал мало связано прямо с США. Точнее так, связано с частями армии США в Европе, А как же будут действовать американские войска в других частях мира? Понятно, что "возня" в Польше и Прибалтике даст Вашингтону время на переброску какой-то части своей армии в Европу. А остальная армия?

Американцы будут готовить и проводить свои традиционные удары "по островам". Европейская война, по планам натовских стратегов, лишит Россию возможности серьезно укрепить восточные регионы. Следовательно, следует ждать морских десантов на Дальнем Востоке. Уничтожение ракетными и авиа ударами наших баз военно-морского флота в этом регионе.Нападению так же подвергнется наша Калининградская область. Увы, но шансов удержать эти регионы в начале боевых действий достаточно мало. Они будут вынуждены действовать самостоятельно. Практически в осаде.

Есть ещё места, которые будут атакованы в начальный период конфликта. Приднестровье, это понятно без комментариев, российская база в Таджикистане, с территории Афганистана. Эти территории и базы мы тоже не сможем защитить в начальный период конфликта.

В конечном итоге, повторю то, что написал выше, кто бы не выиграл начальный, безъядерный, период войны, это только предисловие ядерного противостояния. Любая из противоборствующих сторон обязательно применит свои ЯС для перелома в войне.

Не секрет, что в любой армии мира проводятся командно-штабные учения или военные игры, на которых отрабатываются сценарии различных вариантов боевых действий. Североатлантический альянс не исключение. Стратеги из Брюсселя несомненно уже отработали и тот сценарий, который я описал выше. Ничего нового здесь нет. Подобные сценарии были отработаны ещё в советское время. Единственное отличие сегодняшнего в том, что изменилась территория. Переместилась восточнее. Из Германии в Польшу и Прибалтику.

Недавно такие игры были проведены стратегическим исследовательским центром Rand Сorporation. Естественно, разыгрывался сценарий именно нападения России на Прибалтику. Специалисты центра достаточно квалифицированно сравнили потенциал НАТО и России. И пришли к однозначному выводу, который в целом совпадает с моим. Детали не особо важны. Да и не могут детали совпадать. Россия сможет быстро захватить страны Балтии. НАТО не в силах что-то серьезное противопоставить.

Можно, конечно, говорить о новом витке "холодной войны". Можно говорить о попытке все-таки втянуть Россию в гонку вооружений. Можно даже говорить об информации "для внутреннего пользования". Однако, есть один небольшой, но существенный нюанс. Стратегический исследовательский центр Rand Сorporation работает не просто так. Анализ ситуации, риски и прогнозы развития событий используются штабами НАТО для разработки стратегии и тактики действия блока.

Вообще, странное ощущение от тех сообщений, которые появились в западной прессе по итогам работы центра. Анализ, который в принципе, делается для того, чтобы как-то прояснить ситуацию, совсем её запутал. Эксперты из стран НАТО, как и наши эксперты, находятся в полной прострации. Действительно, как поступать при сложившемся раскладе сил? Идти на обострение? Но тогда будет то, что я описал выше. Успокоиться и вернуться к статус-кво? Тогда необходимо идти на открытый конфликт с США. "Заморозить" процесс? Тогда как объяснить собственному народу увеличение военных бюджетов?

Что это? Всеобщая амнезия на опасность? Или мир действительно сошел с ума? Ответа на этот вопрос у меня нет…



Автор: Александр Ставер

Источник: nnm.me