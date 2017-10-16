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Теоретические аспекты революции. Андрей Фурсов

13:17. 16 октября 2017 Просмотров - 144 2 коммент. Опубликовал:

Как построить общество основанное на принципах социальной справедливости

В своей работе  “Отношение к буржуазным партиям” Владимир Ленин писал: “…Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность”. Очередное заседание школы аналитики Андрея Фурсова посвященное теоретическим аспектам Великой Октябрьской социалистической революции.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 1258 617
    Всеволод 16 октября 2017 в 14:21 Ссылка Пометить
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    Применение теории на практике должно давать устойчивый результат.
    Общество, основанное на принципах справедливости (необходимо прояснить каких), построить не удалось. О какой теории революции может идти речь в таком случае?

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  • 575 458
    София 16 октября 2017 в 15:20 Ссылка Пометить
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    Общество, основанное на принципах сПРАВЕДливости можно построить только при условии, что люди будут жить по Божьим КОНОНам! Посмотрите на слово “сПРАВЕДливость” – в нем залождена основа бытия – Бог ПРА -т.е. Первобог и ВЕДЫ, то есть Знания. Знание Бога и жизнь по его Заветам и есть основа сПРАВЕДливости! – Все остальное или ложь, или тщета! Сколько можно мудрствовать лукаво и выдумывать что-то, когда все давно известно!

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