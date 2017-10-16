Теоретические аспекты революции. Андрей Фурсов
Как построить общество основанное на принципах социальной справедливости
В своей работе “Отношение к буржуазным партиям” Владимир Ленин писал: “…Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность”. Очередное заседание школы аналитики Андрея Фурсова посвященное теоретическим аспектам Великой Октябрьской социалистической революции.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Применение теории на практике должно давать устойчивый результат.
Общество, основанное на принципах справедливости (необходимо прояснить каких), построить не удалось. О какой теории революции может идти речь в таком случае?
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Общество, основанное на принципах сПРАВЕДливости можно построить только при условии, что люди будут жить по Божьим КОНОНам! Посмотрите на слово “сПРАВЕДливость” – в нем залождена основа бытия – Бог ПРА -т.е. Первобог и ВЕДЫ, то есть Знания. Знание Бога и жизнь по его Заветам и есть основа сПРАВЕДливости! – Все остальное или ложь, или тщета! Сколько можно мудрствовать лукаво и выдумывать что-то, когда все давно известно!