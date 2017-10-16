Теоретические аспекты революции. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Как построить общество основанное на принципах социальной справедливости

В своей работе “Отношение к буржуазным партиям” Владимир Ленин писал: “…Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность”. Очередное заседание школы аналитики Андрея Фурсова посвященное теоретическим аспектам Великой Октябрьской социалистической революции.



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