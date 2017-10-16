Смотр русских войск в Париже: крупнейший парад в мировой истории
08:55. 16 октября 2017 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал: brahman
Парад русских войск, прошедший в сентябре 1815 года в столице Франции, привел в восхищение и трепет всю Европу.
В июне 1812 года Великая армия Наполеона, в состав которой входили солдаты практически всех народов Европы, вторглась в пределы России. Русская армия выбрала тактику отступления, которая продолжалась до конца августа. 26 августа в памятный день избавления Руси от нашествия Тамерлана состоялась Бородинская битва. И Кутузов, и Наполеон объявили о своей победе.
«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814», неизвестный художник
И хотя спустя несколько дней русская армия оставила Москву, прав оказался Кутузов: через три месяца Великая армия растаяла. Простые люди, как и сам император Александр I считали, что победа была достигнута не без Божией помощи.
В 1814 году русская армия в составе армии союзников первый раз прошла по улицам французской столицы. В отличие от французов, осквернивших московские святыни, русские вели себя предельно корректно. Русские войска пробыли в Париже три месяца, но город от русского присутствия нисколько не пострадала. Это подтверждают французские историки и писатели, в частности Шатобриан, и полицейская статистика 1814 года.
Вторичное вступление русской армии в столицу Франции в июле 1815 года предотвратило ее разграбление со стороны союзных пруссов.
Перед уходом русской армии из Парижа, император Александр I решил показать «ее во всем ее величии и блеске своим союзникам и недавним противникам».
29 августа (10 сентября) 1815 года русская армия прошла парадным строям в Шампани на равнине у Вертю. В параде приняло участие свыше 150 тысяч человек и 600 орудий.
«Зрелище шедших разом в ногу 132 батальонов, причем из 107 000 пехотинцев ни один не сбился с ноги, вызвало изумление и восторг иностранцев».
Иностранцы были в изумлении, а на устах русских была «улыбка, означавшая, что всякий гордился быть русским», – отмечал участник парада Александр Михайловский-Данилевский.
На марше огромное войско проявило отличную слаженность, и это при отсутствии современных технических средств и вертолетов, позволяющих координировать действия армии. Ни до, ни после таких масштабных парадов не проводилось.
Смотр произвел огромное впечатление на всех присутствующих, прежде всего военных. Восхищение высказали англичане адмирал Сидней Смит и фельдмаршал Артур Веллингтон.
«Никогда еще Россия не имела лучшей армии, чем та, что, разгромив Европу, привела ее же в восхищение и в трепет на полях Вертю», – отмечал военный историк Антон Керсновский.
В этот же день император на торжественном обеде провозгласил тост «За мир Европы и благоденствие народов», без России мир в Европе был не достижим.
В июне 1812 года Великая армия Наполеона, в состав которой входили солдаты практически всех народов Европы, вторглась в пределы России. Русская армия выбрала тактику отступления, которая продолжалась до конца августа. 26 августа в памятный день избавления Руси от нашествия Тамерлана состоялась Бородинская битва. И Кутузов, и Наполеон объявили о своей победе.
«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814», неизвестный художник
И хотя спустя несколько дней русская армия оставила Москву, прав оказался Кутузов: через три месяца Великая армия растаяла. Простые люди, как и сам император Александр I считали, что победа была достигнута не без Божией помощи.
В 1814 году русская армия в составе армии союзников первый раз прошла по улицам французской столицы. В отличие от французов, осквернивших московские святыни, русские вели себя предельно корректно. Русские войска пробыли в Париже три месяца, но город от русского присутствия нисколько не пострадала. Это подтверждают французские историки и писатели, в частности Шатобриан, и полицейская статистика 1814 года.
Вторичное вступление русской армии в столицу Франции в июле 1815 года предотвратило ее разграбление со стороны союзных пруссов.
Перед уходом русской армии из Парижа, император Александр I решил показать «ее во всем ее величии и блеске своим союзникам и недавним противникам».
29 августа (10 сентября) 1815 года русская армия прошла парадным строям в Шампани на равнине у Вертю. В параде приняло участие свыше 150 тысяч человек и 600 орудий.
«Зрелище шедших разом в ногу 132 батальонов, причем из 107 000 пехотинцев ни один не сбился с ноги, вызвало изумление и восторг иностранцев».
Иностранцы были в изумлении, а на устах русских была «улыбка, означавшая, что всякий гордился быть русским», – отмечал участник парада Александр Михайловский-Данилевский.
На марше огромное войско проявило отличную слаженность, и это при отсутствии современных технических средств и вертолетов, позволяющих координировать действия армии. Ни до, ни после таких масштабных парадов не проводилось.
Смотр произвел огромное впечатление на всех присутствующих, прежде всего военных. Восхищение высказали англичане адмирал Сидней Смит и фельдмаршал Артур Веллингтон.
«Никогда еще Россия не имела лучшей армии, чем та, что, разгромив Европу, привела ее же в восхищение и в трепет на полях Вертю», – отмечал военный историк Антон Керсновский.
В этот же день император на торжественном обеде провозгласил тост «За мир Европы и благоденствие народов», без России мир в Европе был не достижим.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Пора повторить! И не только в париже,зачем берлин с римом и царьградом обижать?! Только уж ,гарнизоны не выводить! Пусть каждый день любуются!