Смотр русских войск в Париже: крупнейший парад в мировой истории

В июне 1812 года Великая армия Наполеона, в состав которой входили солдаты практически всех народов Европы, вторглась в пределы России. Русская армия выбрала тактику отступления, которая продолжалась до конца августа. 26 августа в памятный день избавления Руси от нашествия Тамерлана состоялась Бородинская битва. И Кутузов, и Наполеон объявили о своей победе.«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814», неизвестный художникИ хотя спустя несколько дней русская армия оставила Москву, прав оказался Кутузов: через три месяца Великая армия растаяла. Простые люди, как и сам император Александр I считали, что победа была достигнута не без Божией помощи.В 1814 году русская армия в составе армии союзников первый раз прошла по улицам французской столицы. В отличие от французов, осквернивших московские святыни, русские вели себя предельно корректно. Русские войска пробыли в Париже три месяца, но город от русского присутствия нисколько не пострадала. Это подтверждают французские историки и писатели, в частности Шатобриан, и полицейская статистика 1814 года.Вторичное вступление русской армии в столицу Франции в июле 1815 года предотвратило ее разграбление со стороны союзных пруссов.Перед уходом русской армии из Парижа, император Александр I решил показать «ее во всем ее величии и блеске своим союзникам и недавним противникам».29 августа (10 сентября) 1815 года русская армия прошла парадным строям в Шампани на равнине у Вертю. В параде приняло участие свыше 150 тысяч человек и 600 орудий.«Зрелище шедших разом в ногу 132 батальонов, причем из 107 000 пехотинцев ни один не сбился с ноги, вызвало изумление и восторг иностранцев».Иностранцы были в изумлении, а на устах русских была «улыбка, означавшая, что всякий гордился быть русским», – отмечал участник парада Александр Михайловский-Данилевский.На марше огромное войско проявило отличную слаженность, и это при отсутствии современных технических средств и вертолетов, позволяющих координировать действия армии. Ни до, ни после таких масштабных парадов не проводилось.Смотр произвел огромное впечатление на всех присутствующих, прежде всего военных. Восхищение высказали англичане адмирал Сидней Смит и фельдмаршал Артур Веллингтон.«Никогда еще Россия не имела лучшей армии, чем та, что, разгромив Европу, привела ее же в восхищение и в трепет на полях Вертю», – отмечал военный историк Антон Керсновский.В этот же день император на торжественном обеде провозгласил тост «За мир Европы и благоденствие народов», без России мир в Европе был не достижим.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com