Романовы: “власовщина” времён Смуты. Александр Пыжиков
19:06. 16 октября 2017 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предательство как двигатель карьерного роста
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о том, как династия Романовых продвигалась к власти.
============================================================================
Рекомендуем:
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
============================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai