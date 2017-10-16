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Порошенко, а точно показатель силы ВСУ – сопливая тушенка?

20:13. 16 октября 2017 Просмотров - 95 Один комментарий Опубликовал:

ан порох

На чем держится боеспособность армии? На профессионализме военных, их мотивации и зачастую идеологической подкованности, но не стоит забывать и про такие «мелочи», как сытно поесть да приодеться не в обноски. «Орлам» Порошенко в этом вопросе не сильно повезло, хотя и пытался президент растрезвонить на весь мир, что армейский сухпаек нового образца просто чудо, а не еда. Несовпадение получилось во мнениях с личным составом.

Военнослужащие ВСУ приоткрыли «завесы тайны», выложив в сеть видеоролик о том, как их кормят. Смотрите, пан президент, как кормят Вас и как кормят тех, кто в казармах обретается. Минута откровений…

Общее впечатление: так себе паек. Вроде, на первый взгляд, ничего необычного: пшеничная каша, хлеб, джем, сыр, масло плюс два блюда на выбор: сахар или тушенка. Другое дело – качество еды. И вот в этом вопросе солдаты из воинской части под Хмельницким (село Шпичинцы), в выражениях не стесняются:

 

тушенка

Лучшего оставляет желать и посуда… Наследие советской эпохи, которой место на свалке, если по-хорошему, но здесь людей нет, на взгляд Порошенко. Впрочем, из такой столовой прямая дорога в туалет, но и это предел мечтаний для военных. Нет, подобие туалета имеется, сотворенное из коробок из-под боеприпасов.

 

посуда

Поражает другое: бойцы надеются, что в Киеве увидят видеоролик, ужаснутся, начнут переживать о несчастной судьбе военных и сразу же порядок наведут. Вот же святая наивность…

Как показала практика, руководство страны подобными мелочами себя не изводит. Только недавно задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского, успевшего провести подставные тендеры на закупку топлива. Догадайтесь, чья фирма получила подряды? Компания, приближенная к депутатам БПП. Может, и Петр Порошенко свою долю получил, кто знает…

 

набу

75% военного бюджета, направляемого на закупки, разворовывается, как сообщил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. И что касается той самой «сопливой тушенки», то уже был скандал по этому поводу, когда выяснилось, что поставили в армию даже не потроха, а несъедобные отходы.

Мол, вояки сожрут всё, что им дадут, главное, деньги успеть отмыть, пока имеются. Хотя сейчас им и хлеба вволю не поесть, а из белковой пище перепадают разве что… консервированные бычки. Отличное питание для желающих гарантированно отравиться.

Ну, а если серьезно, то их проблемы никого не волнуют. Все это может быть использовано лишь с одной целью: насолить Порошенко. Рост оборонного бюджета, конечно, шикарная кормушка для «избранных», но и про возможность надавить на президента не стоит забывать. «В минусе» только простые солдаты, живущие на помойке и питающиеся, как бомжи. И сколько еще они будут верить в мифическую «российскую агрессию», интересно?

Метки: Война на Украина, всу, петр порошенко
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