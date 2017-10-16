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Киев волнуется, Ярош переживает: Крым не желает «освобождаться»?

15:17. 16 октября 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

крым ан

На выходных в Крыму полицейские задержали участников группового пикетирования. Провели с ними профилактическую беседу и отпустили по домам. Как сообщил позже Руслан Бальбек, замглавы комитета Госдумы по делам национальностей, это дело рук не крымских татар, а деструктивных сил извне. Хватает еще тех, кому российский Крым поперек горла стоит.

Далеко ходить не нужно. Просмотрите последние новости по Крыму в Сети. Кого здесь только нет: и участники ячейки «Таблиги Джамаат»* недавно задержаны оперативниками, и участники «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»*. Сейчас они все находятся под арестом. Уголовные дела уже заведены.

*Запрещенные в России экстремистские организации.

Но каждый из них желает только одного: дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Крыму. Большинство, если не все, работают на украинские спецслужбы, пытаясь приблизить эту минуту. ФСБ с полицией и пограничниками им только мешает добиться исполнения своих мечтаний.

пикте

Киев по-прежнему заявляет, что полуостров оккупирован Россией, поэтому Крым нужно вернуть любой ценой, желательно только, чтобы эту цену заплатили Россия и страны Запада. Референдум в Крыму нынешнее украинское руководство признавать не намерено. Слишком много поставлено на эту карту, как и на продолжение гражданской войны на Донбассе. Завязаны военные, финансовые и геополитические интересы.

Но лучше и точнее по этому поводу высказался Дмитрий Ярош, переквалифицирующийся в народного депутата. Он заявил, что оккупированный Крым будет освобожден Украиной в случае развала России. Все как обычно: воевать украинцы не могут, так как «кишка тонка», а вот прийти стервятниками они могут. Вот и не могут дождаться…

ярош

Экс-лидер правосеков призывает с этой целью раскачать Россию изнутри, опираясь на «мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору, все эти определенные автономные группы, потому что в Сибири же, например, давно уже поговаривают: а не отделиться ли нам хотя бы каким-то образом от центра?.. Это все надо подпитывать».

Почему бы украинским спецслужбам не заняться претворением в жизнь подобной операции? Впрочем, такая мысль пришла не только ему в голову. Майданутые глупцы уже побираются на российских просторах, пытаясь найти сообщников и организовать что-то вроде киевского майдана в 2014 году. Только вот не приняли во внимание один фактор: в России полиция и ФСБ не позволят радикально и антироссийски настроенному меньшинству взять власть в свои руки. Украина попала под пресс олигархов и политических проходимцев, но в России им такое «не светит».

Да и крымчанам есть, с чем сравнивать: грабеж, пренебрежение и статус киевской колонии во время украинского «владычества» или нормальная жизнь на родине. Киев готовил полуострову судьбу американской военной базы, а в России оттачивают его «привлекательность» для туристов и иностранных инвесторов. Так, что лучше: сохранить чувство гордости и родину или стать беженцем из-за планов Запада и его марионеток в Киеве?

Выбор очевиден… Киеву дулю с маком, пикетчикам предупреждение на первое время, Ярошу привет от психиатра.

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