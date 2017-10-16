Евреи пишут письмо Сталину

Отношения советской власти с еврейством знали свои подъемы и спуски. Надир был достигнут в 1940 г. В предвоенные годы советское руководство старалось сберечь непрочную дружбу с сильным и агрессивным соседом, а мировое еврейство заняло активную антигерманскую позицию и подталкивало к войне. Поэтому многие настроенные антигермански евреи были отстранены от своих постов, некоторые были арестованы.

Руководители ЕАК, Михоэлс ( на снимке ), Фефер и Эпштейн, в 1944 году написали письмо. Послали его Сталину, а спустя неделю еще и Молотову. Жанр — не то прошение, не то требование. Просили превратить Крым в Еврейскую Советскую Социалистическую Республику, то есть уравнять в правах с Украиной и Россией.

С нападением Гитлера на Россию всё переменилось. Возникла идея стратегического союза с еврейством. Раз американские евреи подтолкнули Вудро Вилсона к вступлению в Первую мировую войну на стороне Англии в обмен за декларацию Бальфура, сейчас, в 1941 году, решило советское руководство, надо договориться с евреями, чтобы те обеспечили поддержку Соединенных Штатов — России.

Сперва были вытащены из тюрем двое ведущих польских бундовцев (Бунд — еврейские социалисты-националисты) Виктор Альтер и Хенрик Эрлих. Они предложили создать Еврейский антифашистский комитет, в который вошли бы представители евреев всех стран, оккупированных Германией. Советское руководство догадалось, что такая организация может оказаться слишком сильной, слишком независимой от Москвы, а значит — бесполезной. Альтер и Эрлих были возвращены в тюрьму и со временем расстреляны.

ЕАК возник позднее, в 1942, и он представлял только советских евреев. Задача осталась той же — мобилизовать американских евреев на поддержку Советского Союза в его войне с Гитлером. В народной памяти осталась триумфальная поездка Михоэлса и Фефера в США в 1943 г.

Почему были избраны именно они? Может быть, Михоэлс и Фефер пользовались всенародной известностью среди американских евреев? Вряд ли. Госет в Америке не гастролировал, фильмов-спектаклей не было, американцы могли оценить дарование Михоэлса только по эпизоду в антиамериканском фильме "Цирк".



Поэт Ицик Фефер — мастер одной темы — счастье еврейского народа при самой правильной в мире советской власти. Сколько у него было (по)читателей в Штатах — затрудняюсь сказать. Командировали не красавца-романтика Маркиша, не автора превосходных детских стихов Квитко, но агит-поэта.



Почему отправили Михоэлса и Фефера? Ведь имеются Эпштейн, Ватенберги, Тальми, которые знают Америку, знают не только идиш, но и английский. Потому и не подходят, что американские коммунисты. Нужны были преданные, но с коммунизмом не ассоциирующиеся советские евреи.

Поездка долго и тщательно готовилась, были арендованы залы, предупреждена пресса, установлена договорённость с видными деятелями о встрече. Однако летели шесть недель, американцы не установили визиту высокую важность.



Нельзя сказать, что американцы сроду не видали советских евреев — там были дипломаты (до полпреда включительно), торговые представители, корреспонденты и др. Но они представляли государство. А тут — еврейские "народные дипломаты", и говорят на идише.

Тем не менее — их принимают не как "представителей", а как настоящих политиков. Советские руководители, в отличие от американских, соображениями Михоэлса—Фефера в общеполитических вопросах никогда не интересовались.



В Америке оба сделали неожиданное для себя открытие: оказалось, что они крупные политические фигуры, мнение которых по самому широкому кругу вопросов стремятся узнать американские государственные деятели и лидеры международных еврейских организаций. Чья заслуга в феноменальном успехе поездки? Михоэлса и Фефера? или людей, чьи фамилии в титрах не упомянуты?

Заслуга скорее концепции. Каждый день сначала "белая", а потом и гитлеровская пропаганда твердила, что "евреи правят Совдепией". Пропаганда имела успех. Столкнувшись с Михоэлсом и Фефером, американцы подумали, что вот перед ними очень влиятельные евреи. Возможно, американцы полагали, что через советских евреев можно повлиять на советское руководство, активировав еврейское лобби в Москве.

В результате поездки — восстановлены прямые контакты американских и советских еврейских организаций, прерванные в период "большой чистки". ЕАК, в отличие от Озетов и Евсекций — организация некоммунистическая, которую возглавляют популярные в народе лидеры, имеющие прямой выход к высшему руководству страны. Открылся независимый канал финансирования, без предъявления условий.



Но американские евреи дают деньги не Сталину и Молотову (или Уманскому и Литвинову), а советским евреям. Значение ЕАК резко возросло. Немалая часть советской элиты (не только еврейской) надеется на усиление американского влияния. Вожди ЕАКа решили, что они не просто политические деятели, но политические мыслители государственного масштаба.

Несколько лет назад Николай Анисин в своей интересной книге "Звонок от Сталина" подробно описал один из возможных вариантов интриги, которую вели, по его мнению, Лозовский и жена Молотова, Полина Жемчужина.



Но в реальной жизни именно Михоэлс и Фефер испытали головокружение от успехов американской поездки. Превосходные результаты поездки были оценены. Финансирование, квартиры, дачи, командировки, пресса и пр. Но они хотели большего. Попросили Крым. Но не в смысле дачи, а в смысле республики.

Откуда у них взялась эта идея? Посоветовали американские евреи? Но американские евреи не просили у Рузвельта ни Флориду, ни Аляску… И английские не предлагали Черчиллю задуматься над организацией автономного графства. Тех привлекала Палестина. Неужели они планировали запасной вариант — на случай неудачи сионистского проекта?

Сначала письмо Михоэлса, Фефера и Эпштейна о еврейской автономии в Крыму было послано Сталину — лучшему другу советских евреев. Через две недели отправили такое же письмо Молотову. Странно — сделали бы наоборот — всё было бы логично, сперва — важному лицу, затем — Весьма важному лицу… Текст не меняли — что Сталин, что Молотов — всё одно… И люди они были сведущие: все трое пережили "великую чистку" не "под чуждым небосводом".



Очищение страны от врагов народа активно и публично одобрили. Сталин и Молотов не имели репутации людей безотказных. Да и само письмо!..

Если бы Сталин хотел разжечь "государственный" антисемитизм — ему для этого достаточно было опубликовать это письмо в центральных газетах "в дискуссионном порядке". Если бы я прочёл этот текст в менее авторитетном издании, я бы подумал, что это неловко сделанная антисемитская фальшивка. Такая коллективка не имела аналогов.



В военное время, когда Крым все еще оккупирован немцами, руководители ЕАК проанализировали работу советского правительства в отношении еврейского населения — и нашли в его работе серьёзные недостатки. Предложены пути исправления.

Письмо предельно деловое. Никаких комплиментов, никаких благодарностей, никаких гарантий. Такое письмо смелые подчинённые пишут начальнику, о котором точно известно, что его вот-вот снимут "по статье". В таком тоне и стиле можно писать и зиц-председателю. По идее — просьба, а по стилю — жалоба в Страсбургский суд.

Вначале — о Холокосте, в котором виновен Гитлер. Логическая нестыковка: Холокост устроил Гитлер, а Крым должен отдавать Сталин. Кстати, обвинения в адрес сталинского руководства занимают в письме вчетверо больше места, чем в адрес Гитлера.



Подписанты упрекают Сталина: еврейская интеллигенция вытесняется с кафедр, из НИИ, из КБ кадрами неевреев, а еврейские кандидаты и доктора заняты на неквалифицированных работах. (Это уже пришла гостья из будущего — из Израиля 1990-х годов, будто читаешь письмо председателя Сионистского форума Щаранского премьер-министру Рабину.)



Как тут поможет Крым? Имеется ли в пяти вузах Крыма достаточное количество рабочих мест для еврейских кадров, вытесненных из 500 вузов СССР?

Затем следует жалоба на крайний недостаток учреждений еврейской культуры. А вот делать конкурирующую газету, открывать ещё пять театров, восстанавливать школы и техникумы вовсе не нужно.



Не для того пишут, чтобы вместо Крыма получить собрание Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина на идише… (Кстати, в том же 1944 году, когда страна испытывала нехватку буквально всего, Совнарком уплатил 60 тысяч долларов авторских зятю Шолом-Алейхема Бенциону Гольдбергу, хотя международного авторского права СССР не признавал. На мой взгляд, этот факт противоречит тезису о "государственном антисемитизме" в СССР.)

У части евреев обострились буржуазно-националистические пережитки, от которых, по мнению авторов письма, Крым излечит-исцелит. В советской традиции людей, страдающих буржуазно-националистическими пережитками, лечили отнюдь не в крымской природной зоне.

Нужны не хлеб и зрелища, а земля. Дополнительными финансовыми вливаниями в Биробиджанскую автономию заниматься тоже не стоит. Далеко этот Биробиджан. Земля — это Крым. Со статусом Крыма — всё ясно, не автономные районы или область, а союзная республика. Со столицею не в Армянске, а в Симферополе. Больше ничего не требуется.

Насколько соответствует экономическая структура Крыма профессиональной структуре еврейского населения в СССР? О проблеме занятости речь вообще не шла. Это в Палестине можно профессору вручить метлу и объявить это реализацией принципов сионизма и воплощением заветов основоположника.



Местечковая беднота стала жертвой Холокоста. Она же была носителем языка идиш. Уцелели высокообразованные русскоязычные евреи — инженеры, врачи, научные работники, журналисты и т.д. Они не стремились перейти в сельское и гостиничное хозяйства. Их вполне удовлетворяло право на летний отдых в Крыму.



Как отнесётся нееврейское население Крыма к еврейской республике? Не почувствует ли оно классовую солидарность с палестинскими арабами?

Руководители ЕАК знают, что идея ЕССР в Крыму пользуется исключительным успехом среди еврейских народных масс… И среди лучших представителей народов СССР… А кто будет разъяснять правильность решения "не лучшим"? Тов. Михоэлс и Фефер? Или товарищ Маузер? А кто профинансирует переселение в Крым? Наркомфин Зверев пусть находит деньги?



Товарищу Звереву не надо беспокоиться — деньги на переселение и организацию госструктур дадут "трудовые евреи" — имеются в виду рабочие и крестьяне. Нетрудовые евреи дадут для Палестины, трудовые — для Крыма. Кто больше?

Но главное — письмо написано с позиции силы. С позиции силы политической. В 1944 умные люди сходились мыслями, что после войны СССР будет в зависимости от США, и товарищ Сталин, если хочет остаться номинальным главой СССР, вынужден будет исполнять заокеанские рекомендации.



А эти рекомендации продиктуют американские евреи. План Маршалла уже витал в небе. Товарищ Сталин хотел остаться номинальным главой СССР, но ещё больше он хотел оставаться реальным правителем — и план Маршалла вместе с американско-еврейским диктатом был отклонен.

Пока решение Сталина не выяснилось, из Крыма успели депортировать татар, армян, греков… Все же их положение было куда лучше, чем у палестинцев — со временем они смогли вернуться.





Источник: zavtra Автор: Евгений Лобков



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