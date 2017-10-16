Это художник, он так видит

Бежавший из России художник-акционист Павленский поджег здание банка Франции в Париже.





Несколько лет назад, когда Павленский поджог вход в приемную ФСБ, это творческой элитой подавалось как "протест против режима".

Теперь же Павленский поджигает банки во Франции и заявляет, что хотел начать мировую революцию во Франции. Что на это скажет рукопожатная публика? Осудит ли французских сатрапов спеленавших беженца из тоталитарной России?



Источник: colonelcassad.livejournal.com