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Это художник, он так видит

13:23. 16 октября 2017 Просмотров - 275 3 коммент. Опубликовал:

Бежавший из России художник-акционист Павленский поджег здание банка Франции в Париже.


Несколько лет назад, когда Павленский поджог вход в приемную ФСБ, это творческой элитой подавалось как "протест против режима".

Теперь же Павленский поджигает банки во Франции и заявляет, что хотел начать мировую революцию во Франции. Что на это скажет рукопожатная публика?  Осудит ли французских сатрапов спеленавших беженца из тоталитарной России?

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: павленский, Франция, юмор
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3 коммент.»

  • 3401 2747
    Ирбис 16 октября 2017 в 13:29 Ссылка Пометить
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    Запасаемся покорном и смотрим продолжение шоу о европейской демосратии!

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  • 2913 339
    krikunoleg 16 октября 2017 в 13:56 Ссылка Пометить
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    Ну что за дурак – то мошонку к мостовой гвоздями прибьет… теперь вот банк во Франции…
    В России его ни кто не преследовал, уехал или сбежал не понятно…
    Похоже его ни кто СЛУШАТЬ не хочет, так он так к себе внимание привлекает…

    Чего хотит-то, болезный?
    Може его накормить да обогреть?

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  • 196 94
    Илья 16 октября 2017 в 15:00 Ссылка Пометить
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    Эстонский поэт Ыыху о Павленском https://m.youtube.com/watch?v=-c4lXyiJ-r4

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