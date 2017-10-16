Это художник, он так видит
13:23. 16 октября 2017 Просмотров - 275 3 коммент. Опубликовал: brahman
Бежавший из России художник-акционист Павленский поджег здание банка Франции в Париже.
Несколько лет назад, когда Павленский поджог вход в приемную ФСБ, это творческой элитой подавалось как "протест против режима".
Теперь же Павленский поджигает банки во Франции и заявляет, что хотел начать мировую революцию во Франции. Что на это скажет рукопожатная публика? Осудит ли французских сатрапов спеленавших беженца из тоталитарной России?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Запасаемся покорном и смотрим продолжение шоу о европейской демосратии!
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Ну что за дурак – то мошонку к мостовой гвоздями прибьет… теперь вот банк во Франции…
В России его ни кто не преследовал, уехал или сбежал не понятно…
Похоже его ни кто СЛУШАТЬ не хочет, так он так к себе внимание привлекает…
Чего хотит-то, болезный?
Може его накормить да обогреть?
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Эстонский поэт Ыыху о Павленском https://m.youtube.com/watch?v=-c4lXyiJ-r4