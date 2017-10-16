Боевой ботаник
17:12. 16 октября 2017 Просмотров - 201 Один комментарий Опубликовал: brahman
Иосиф Абрамович Рапопорт (1912–1990), член-корреспондент Академии наук СССР, Герой соцтруда, лауреат Ленинской Премии,
1. 1938 год: защита кандидатской диссертации по генетике
2. К началу войны: свободное знание английского, немецкого и шведского языков. К концу жизни Иосиф Абрамович, на разном уровне, владел 20-ю языками.
3. 22.06.41: в действующей армии (защита докторской диссертации, которая планировалась на 28.06.41 была сдвинута на неопределенное время)
4. Прошёл путь от командира взвода до начальника штаба 184-го гвардейского полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии (а в конце войны – комбат 1 пдб, 29 пдп 7-й вдд) , дважды был тяжело ранен, потерял левый глаз. На фото встречи с американцами, 1945, Рапопорт уже с глазной повязкой.
5. Награжден восемью боевыми орденами (в том числе, полководческим орденом Суворова и 2 ордена Красного Знамени и американский орден «Легион чести»)
1. 1938 год: защита кандидатской диссертации по генетике
2. К началу войны: свободное знание английского, немецкого и шведского языков. К концу жизни Иосиф Абрамович, на разном уровне, владел 20-ю языками.
3. 22.06.41: в действующей армии (защита докторской диссертации, которая планировалась на 28.06.41 была сдвинута на неопределенное время)
4. Прошёл путь от командира взвода до начальника штаба 184-го гвардейского полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии (а в конце войны – комбат 1 пдб, 29 пдп 7-й вдд) , дважды был тяжело ранен, потерял левый глаз. На фото встречи с американцами, 1945, Рапопорт уже с глазной повязкой.
5. Награжден восемью боевыми орденами (в том числе, полководческим орденом Суворова и 2 ордена Красного Знамени и американский орден «Легион чести»)
6. Трижды (!) представлялся к званию Героя СССР. Выписка из наградного представления, с сохранением орфографии и стилистики оригинала: «Рапопорт Иосиф Абрамович, гвардии капитан, командир стрелкового батальона 29 гвард. воздушно-десантного стрелкового полка 7-й гвард. воздушно-десантной черкасской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии представляется к награждению орденом Ленина с присвоением звания Герой Советского Союза. Не имея задачи овладеть переправой через канал Саваш, но учитывая, что последний соединяет озеро Балатон с Дунаем, Рапопорт проявил разумную инициативу. На плечах у противника перебрасывает пехоту через минированный мост, атакует командные высоты противника на северном берегу канала, с хода захватывает крупнейший пункт обороны немцев гор. Мозикамаром… В этих боях батальон Рапопорта уничтожил 1000 немцев, подбил 12 танков, 8 бронетранспортеров, 16 огневых точек противника, захватил 220 пленных. Во всех перечисленных боях тов. Рапопорт, беспрерывно находясь в боевых порядках, умело обеспечивал взаимодействие пехоты с приданными средствами, в критические моменты боев лично руководил приданной артиллерией, действовавшей на прямой наводке. 25.12.44 г., будучи тяжело ранен, не ушел с поля боя до отражения батальоном всех контратак. Личной храбростью, бесстрашием в борьбе с противником, воодушевлял бойцов на выполнение всех боевых задач. Достоин высшей правительственной награды — звания «Герой Советского Союза». Командир 29 ГВДСП гвардии майор Шинкарев, 27 декабря 1944 г.»
7. В 1943-году, находясь в Москве, в период восстановления после тяжелого ранения и слушании курсов в Академии им. Фрунзе, защитил отложенную докторскую диссертацию «Феногенетический анализ независимой и зависимой дифференцировки». Отказался от должности в АН СССР и в Академии им. Фрунзе, после защиты диссертации отбыл на фронт.
8. Первое неполучение ГСС: "После форсирования Днепра завязались тяжелые бои на правом берегу. Немецкая армия была еще очень сильна. В трудном положении ввиду угрозы окружения командир полка бросил свои батальоны. Будучи начальником штаба, Рапопорт принял на себя командование оставшимися подразделениями, и они без потерь вышли из окружения. Командир полка "воссоединился" со своим войском и, построив все батальоны, потребовал рапорт командиров. Первым докладывал Рапопорт, он подошел и врезал комполку в морду». Короче, «Золотую Звезду» за Днепр не дали.
9. 25 декабря 1944 г. Рапопорт должен был принять полк, но получил тяжелое ранение: пуля снайпера выбила глаз и задела мозг. Чудом выжив, месяц спустя он снова был в батальоне.
10. При планировании и проведении операций отличался крайней дерзостью и совершенно нестандартными решениями, которые позволяли минимизировать потери при достижении максимальной эффективности. Пример: форсирование батальном Рапопорта Днепра, где его батальон практически не понес потерь. И это притом, что в среднем по войскам, погибли две трети советских бойцов, форcировавших Днепр.
11. «За пару недель до того десантники захватили склад «фаустпатронов» и двух немецких солдат, чехов по национальности. Рапопорт скрупулезно изучил инструкцию, перевел ее с немецкого и раздал в роты. А пленных не отправлял в штаб дивизии до тех пор, пока назначенные солдаты под их руководством не освоили незнакомое оружие и не произвели учебные стрельбы на кукурузном поле.»
12. За боевую операцию по соединению с американскими союзниками в районе Амштеттина уже в звании гвардии майора был в третий раз представлен к званию Героя Советского Союза, вместо этого был награждён орденом Отечественной войны I степени[2], также получил американский орден «Легион Почёта»."В нескольких сотнях метров за Амштеттеном наш передовой отряд натолкнулся на танковую роту из состава 11-й бронетанковой дивизии США, которой командовал, насколько помню, Юджин Эдварде, до войны студент Висконсинского университета. Мы доложили командованию о встрече, которая произошла в 13.00 8 мая 1945 года". Американцы были поражены, они также не ожидали встретить советского офицера, свободно разговаривающего на английском языке."
13. После войны – продолжение научной карьеры. Один из основателей химического мутагенеза.
14. На «августовской сессии ВАСХНИЛ» 1948 года Иосиф Рапопорт, будучи приверженцем генетики, противостоял воззрениям академика Т. Д. Лысенко. В 1949 году за несогласие с решениями этой сессии и «непризнание ошибок» Рапопорт был исключён из ВКП(б)[3] (в партию вступил на фронте в 1943 году).
15. «7 августа происходило последнее заседание сессии, на котором с заключительным докладом выступил Т. Д. Лысенко. Попросили слово и покаялись П. М. Жуковский, С. И. Алиханян, И. М. Поляков. Выступил И. А. Рапопорт и снова стойко защищал генетику. Во время выступления кто-то из зала крикнул: "Откуда этот хулиган Рапопорт?" Иосиф тут же парировал в ответ: "Из 7-й воздушно-десантной дивизии".»
16. Когда главный идеолог Лысенко, Исай Презен заявил: «Когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды…», Рапопорт, надевший все свои восемь боевых орденов, рванулся к трибуне и, схватив Презента за горло, страшно заорал: «Это ты, сволочь, проливал кровь?»
17. «В 1949 году Рапопорт был исключен из партии, куда вступил на фронте в 1943 году, и уволен. С 1948 по 1957 год Рапопорт устраивался на работу в далекие от биологии учреждения, участвовал в геологических экспедициях, работал палеонтологом, но при первой кадровой проверке его отовсюду изгоняли». «Сначала доктор наук Рапопорт пытался устроиться в метро, потом на временную работу в геологические партии, под чужой фамилией делал переводы для Института научной информации. Существовал без постоянной работы, только на пенсию по инвалидности. В Средней Азии, в геологической партии, он разработал способ определения нефтеносных пластов, которым геологи пользуются до сих пор. Без защиты получил степень кандидата геологических наук»
18. «В 1962 году Нобелевский комитет сообщил советским властям о выдвижении[5] кандидатуры Рапопорта (совместно с Шарлоттой Ауэрбах) на Нобелевскую премию за открытие химического мутагенеза. Рапопорт был вызван в отдел науки ЦК КПСС, и ему было предложено подать заявление о вступлении в партию для того, чтобы власти не возражали против присуждения ему премии. Однако Рапопорт настаивал на том, чтобы его исключение из партии было признано неправомерным, и он был восстановлен с сохранением стажа, а не принят заново. В этом ему было отказано, и в результате премия за открытие химического мутагенеза не была присуждена вообще».
19. «В 1975 году Рапопорт был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1979 году избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1984 году получил Ленинскую премию за цикл работ "Явление химического мутагенеза и его генетическое изучение". В тот же день всю премию он распределил между работниками своей лаборатории, в том числе и свою часть».
20. Погиб под колесами грузовика, который двигался со стороны выбитого на фронте глаза.
7. В 1943-году, находясь в Москве, в период восстановления после тяжелого ранения и слушании курсов в Академии им. Фрунзе, защитил отложенную докторскую диссертацию «Феногенетический анализ независимой и зависимой дифференцировки». Отказался от должности в АН СССР и в Академии им. Фрунзе, после защиты диссертации отбыл на фронт.
8. Первое неполучение ГСС: "После форсирования Днепра завязались тяжелые бои на правом берегу. Немецкая армия была еще очень сильна. В трудном положении ввиду угрозы окружения командир полка бросил свои батальоны. Будучи начальником штаба, Рапопорт принял на себя командование оставшимися подразделениями, и они без потерь вышли из окружения. Командир полка "воссоединился" со своим войском и, построив все батальоны, потребовал рапорт командиров. Первым докладывал Рапопорт, он подошел и врезал комполку в морду». Короче, «Золотую Звезду» за Днепр не дали.
9. 25 декабря 1944 г. Рапопорт должен был принять полк, но получил тяжелое ранение: пуля снайпера выбила глаз и задела мозг. Чудом выжив, месяц спустя он снова был в батальоне.
10. При планировании и проведении операций отличался крайней дерзостью и совершенно нестандартными решениями, которые позволяли минимизировать потери при достижении максимальной эффективности. Пример: форсирование батальном Рапопорта Днепра, где его батальон практически не понес потерь. И это притом, что в среднем по войскам, погибли две трети советских бойцов, форcировавших Днепр.
11. «За пару недель до того десантники захватили склад «фаустпатронов» и двух немецких солдат, чехов по национальности. Рапопорт скрупулезно изучил инструкцию, перевел ее с немецкого и раздал в роты. А пленных не отправлял в штаб дивизии до тех пор, пока назначенные солдаты под их руководством не освоили незнакомое оружие и не произвели учебные стрельбы на кукурузном поле.»
12. За боевую операцию по соединению с американскими союзниками в районе Амштеттина уже в звании гвардии майора был в третий раз представлен к званию Героя Советского Союза, вместо этого был награждён орденом Отечественной войны I степени[2], также получил американский орден «Легион Почёта»."В нескольких сотнях метров за Амштеттеном наш передовой отряд натолкнулся на танковую роту из состава 11-й бронетанковой дивизии США, которой командовал, насколько помню, Юджин Эдварде, до войны студент Висконсинского университета. Мы доложили командованию о встрече, которая произошла в 13.00 8 мая 1945 года". Американцы были поражены, они также не ожидали встретить советского офицера, свободно разговаривающего на английском языке."
13. После войны – продолжение научной карьеры. Один из основателей химического мутагенеза.
14. На «августовской сессии ВАСХНИЛ» 1948 года Иосиф Рапопорт, будучи приверженцем генетики, противостоял воззрениям академика Т. Д. Лысенко. В 1949 году за несогласие с решениями этой сессии и «непризнание ошибок» Рапопорт был исключён из ВКП(б)[3] (в партию вступил на фронте в 1943 году).
15. «7 августа происходило последнее заседание сессии, на котором с заключительным докладом выступил Т. Д. Лысенко. Попросили слово и покаялись П. М. Жуковский, С. И. Алиханян, И. М. Поляков. Выступил И. А. Рапопорт и снова стойко защищал генетику. Во время выступления кто-то из зала крикнул: "Откуда этот хулиган Рапопорт?" Иосиф тут же парировал в ответ: "Из 7-й воздушно-десантной дивизии".»
16. Когда главный идеолог Лысенко, Исай Презен заявил: «Когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды…», Рапопорт, надевший все свои восемь боевых орденов, рванулся к трибуне и, схватив Презента за горло, страшно заорал: «Это ты, сволочь, проливал кровь?»
17. «В 1949 году Рапопорт был исключен из партии, куда вступил на фронте в 1943 году, и уволен. С 1948 по 1957 год Рапопорт устраивался на работу в далекие от биологии учреждения, участвовал в геологических экспедициях, работал палеонтологом, но при первой кадровой проверке его отовсюду изгоняли». «Сначала доктор наук Рапопорт пытался устроиться в метро, потом на временную работу в геологические партии, под чужой фамилией делал переводы для Института научной информации. Существовал без постоянной работы, только на пенсию по инвалидности. В Средней Азии, в геологической партии, он разработал способ определения нефтеносных пластов, которым геологи пользуются до сих пор. Без защиты получил степень кандидата геологических наук»
18. «В 1962 году Нобелевский комитет сообщил советским властям о выдвижении[5] кандидатуры Рапопорта (совместно с Шарлоттой Ауэрбах) на Нобелевскую премию за открытие химического мутагенеза. Рапопорт был вызван в отдел науки ЦК КПСС, и ему было предложено подать заявление о вступлении в партию для того, чтобы власти не возражали против присуждения ему премии. Однако Рапопорт настаивал на том, чтобы его исключение из партии было признано неправомерным, и он был восстановлен с сохранением стажа, а не принят заново. В этом ему было отказано, и в результате премия за открытие химического мутагенеза не была присуждена вообще».
19. «В 1975 году Рапопорт был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1979 году избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1984 году получил Ленинскую премию за цикл работ "Явление химического мутагенеза и его генетическое изучение". В тот же день всю премию он распределил между работниками своей лаборатории, в том числе и свою часть».
20. Погиб под колесами грузовика, который двигался со стороны выбитого на фронте глаза.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
Настолько нетипичное поведение для еврея, что становится очевидным, что по маме он евреем не был. И жыды у власти это понимали.