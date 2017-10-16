Боевой ботаник

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Иосиф Абрамович Рапопорт (1912–1990), член-корреспондент Академии наук СССР, Герой соцтруда, лауреат Ленинской Премии,



1. 1938 год: защита кандидатской диссертации по генетике



2. К началу войны: свободное знание английского, немецкого и шведского языков. К концу жизни Иосиф Абрамович, на разном уровне, владел 20-ю языками .



3. 22.06.41: в действующей армии (защита докторской диссертации, которая планировалась на 28.06.41 была сдвинута на неопределенное время)



4. Прошёл путь от командира взвода до начальника штаба 184-го гвардейского полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии (а в конце войны – комбат 1 пдб, 29 пдп 7-й вдд) , дважды был тяжело ранен, потерял левый глаз. На фото встречи с американцами, 1945, Рапопорт уже с глазной повязкой.



5. Награжден восемью боевыми орденами (в том числе, полководческим орденом Суворова и 2 ордена Красного Знамени и американский орден «Легион чести»)

" В нескольких сотнях метров за Амштеттеном наш передовой отряд натолкнулся на танковую роту из состава 11-й бронетанковой дивизии США, которой командовал, насколько помню, Юджин Эдварде, до войны студент Висконсинского университета. Мы доложили командованию о встрече, которая произошла в 13.00 8 мая 1945 года". Американцы были поражены, они также не ожидали встретить советского офицера, свободно разговаривающего на английском языке."

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6. Трижды (!) представлялся к званию Героя СССР. Выписка из наградного представления, с сохранением орфографии и стилистики оригинала: «7. В 1943-году, находясь в Москве, в период восстановления после тяжелого ранения и слушании курсов в Академии им. Фрунзе,«Феногенетический анализ независимой и зависимой дифференцировки». Отказался от должности в АН СССР и в Академии им. Фрунзе, после защиты диссертации отбыл на фронт.8. Первое неполучение ГСС: "После форсирования Днепра завязались тяжелые бои на правом берегу. Немецкая армия была еще очень сильна. В трудном положении ввиду угрозы окружения командир полка бросил свои батальоны. Будучи начальником штаба, Рапопорт принял на себя командование оставшимися подразделениями, и они без потерь вышли из окружения. Командир полка "воссоединился" со своим войском и, построив все батальоны, потребовал рапорт командиров. Первым докладывал Рапопорт, он подошел и». Короче, «Золотую Звезду» за Днепр не дали.9. 25 декабря 1944 г. Рапопорт должен был принять полк, но получил тяжелое ранение: пуля снайпера выбила глаз и задела мозг. Чудом выжив, месяц спустя он снова был в батальоне.10. При планировании и проведении операций отличался крайней дерзостью и совершенно нестандартными решениями, которые позволяли минимизировать потери при достижении максимальной эффективности. Пример: форсирование батальном Рапопорта Днепра, где его батальон практически не понес потерь. И это притом, что в среднем по войскам, погибли две трети советских бойцов, форcировавших Днепр.11. «За пару недель до того десантники захватили склад «фаустпатронов» и двух немецких солдат, чехов по национальности. Рапопорт скрупулезно изучил инструкцию, перевел ее с немецкого и раздал в роты. А пленных не отправлял в штаб дивизии до тех пор, пока назначенные солдаты под их руководством не освоили незнакомое оружие и не произвели учебные стрельбы на кукурузном поле.»12. За боевую операцию по соединению с американскими союзниками в районе Амштеттина уже в звании гвардии майора был в третий раз представлен к званию Героя Советского Союза, вместо этого был награждён орденом Отечественной войны I степени[2], также получил американский орден «Легион Почёта».13. После войны – продолжение научной карьеры. Один из основателей химического мутагенеза14. На «августовской сессии ВАСХНИЛ» 1948 года Иосиф Рапопорт, будучи приверженцем генетики, противостоял воззрениям академика Т. Д. Лысенко. В 1949 году за несогласие с решениями этой сессии и «непризнание ошибок» Рапопорт был исключён из ВКП(б)[3] (в партию вступил на фронте в 1943 году).15. «7 августа происходило последнее заседание сессии, на котором с заключительным докладом выступил Т. Д. Лысенко. Попросили слово и покаялись П. М. Жуковский, С. И. Алиханян, И. М. Поляков. Выступил И. А. Рапопорт и снова стойко защищал генетику. Во время выступления кто-то из зала крикнул: "Откуда этот хулиган Рапопорт?" Иосиф тут же парировал в ответ: "Из 7-й воздушно-десантной дивизии".»16. Когда главный идеолог Лысенко, Исай Презен заявил: «Когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды…», Рапопорт, надевший все свои восемь боевых орденов, рванулся к трибуне и, схватив Презента за горло, страшно заорал: «Это ты, сволочь, проливал кровь?»17. «18. «В 1962 году Нобелевский комитет сообщил советским властям о выдвижении[5] кандидатуры Рапопорта (совместно с Шарлоттой Ауэрбах) на Нобелевскую премию за открытие химического мутагенеза. Рапопорт был вызван в отдел науки ЦК КПСС, и ему было предложено подать заявление о вступлении в партию для того, чтобы власти не возражали против присуждения ему премии. Однако Рапопорт настаивал на том, чтобы его исключение из партии было признано неправомерным, и он был восстановлен с сохранением стажа, а не принят заново. В этом ему было отказано, и в результате премия за открытие химического мутагенеза не была присуждена вообще».19. «В 1975 году Рапопорт был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1979 году избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1984 году получил Ленинскую премию за цикл работ "Явление химического мутагенеза и его генетическое изучение".».20. Погиб под колесами грузовика, который двигался со стороны выбитого на фронте глаза.