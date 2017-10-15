Зануда: как не быть занудой?
09:26. 15 октября 2017 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Боитесь стать занудным и скучным человеком? Тогда следуйте данным советам и и избавляйтесь от занудства раз и навсегда!
Скажите мне, пожалуйста, хотите ли вы быть занудами?
Наверняка, нет! Я права?
Однако как бы мы ни хотели избавиться от занудства, все равно в какой-то момент мы слышим в свой адрес:
«Пожалуйста, не занудствуй!»
Когда подобные фразы произносятся с частотой 1-2 раза в месяц, то не стоит беспокоиться. А вот если вас считают занудой постоянно, вам пора начинать учиться, как не быть занудой!
Занудный человек – это, прежде всего, скучный человек.
В любом действии и поступке он старается найти какой-то смысл или логику. У такого человека напрочь отсутствует фантазия. Зануда постоянно действует людям на нервы и всегда пребывает в плохом расположении духа. Также зануда любит мусолить одну и ту же тему, разжевывать все до крошечек, вне зависимости от того, нравится это собеседнику или нет.
Признайтесь теперь, бываете ли вы хотя бы эпизодически занудами?
Думаю, что да!
Ведь в жизни каждого человека бывают моменты, когда он зациклен на какой-то вещи, и поток слов хлещет из него, как из фонтана!
Пример из жизни: «Не звонит Петька, наверное променял меня на Светку. Катька видела недавно Петьку в компании какой-то девицы. Где же Петька, почему он не звонит, точно променял меня на Светку!»
И так по кругу…
Если на вас периодически накатывают подобные приступы, срочно принимайте меры.
Не быть занудой намного лучше, чем выносить мозг всем окружающим. А ведь в один прекрасный день ваши знакомые могут начать избегать вашего общества.
Совет 1. Ломайте систему занудства
Зануда: как не быть занудой?Чтобы занудство не переросло в привычку, вам придется хорошенько над собой поработать. Для начала постарайтесь перестать вводить окружающих в курс ваших проблем. Да, серьезными проблемами вы можете поделиться с друзьями, но в остальном держите все при себе. Согласитесь, вам ведь тоже неинтересно слушать детальные рассказы других людей!
Совет 2. Привнесите в свою жизнь капельку веселья
Ни при каких обстоятельствах не теряйте чувства юмора. Перестаньте относиться к жизни серьезно, ведь она дается только один раз. Потом вы можете сильно пожалеть о том, что были чересчур правильным и серьезным. Именно поэтому не теряйте чувства юмора, умейте посмеяться над собой и не относитесь слишком серьезно к простым вещам.
Совет 3. Не хотите быть занудой? Перестаньте исправлять людей
Открою вам одну простую истину: никто не любит, когда его поправляют, тем более в большой компании. Зазубрите данное правило, как аксиому и перестаньте спорить с людьми. Если вам рассказывают какую-то шутку, лучше посмейтесь со всеми, а не критикуйте рассказчика за перекручивание фактов. Кстати, занудством частенько страдают выпускники филологических факультетов. Видно на филфаке его изучают отдельным предметом.
К примеру, одна моя знакомая с филфака, еще та зануда — любила громко и прилюдно исправлять речевые ошибки других людей, порой даже незнакомых. Она могла громко на улице сказать: «Юля, как тебе не стыдно?! Ты же в слове договор неправильно ударение поставила. Но ничего, я тебя сейчас научу, как правильно». Думаю, вам даже и говорить не придется, что в конечном итоге она растеряла всех своих друзей и переехала.
Совет 4. Не навязывайтесь собеседнику
Это очень важный пункт, которого мало кто придерживается. Никогда не старайтесь найти общий язык с откровенно не настроенным на это человеком. В лучшем случае он вас вежливо отошьет, в худшем может послать прямым текстом. Учитесь улавливать настроение собеседника и заканчивайте беседу еще до того, как ему наскучите.
Совет 5. Не учите других жизни
Никто не любит всезнаек. Запомните сей факт, и перестаньте лезть со своими советами к друзьям и коллегам. Поймите, что люди сами вправе принимать решения и делать ошибки. Да и кто сказал, что ваше мнение всегда правильное? А своими советами вы можете лишь испортить ситуацию.
Совет 6. Чтобы не быть занудой, мыслите масштабно
Никогда не смотрите на ситуацию только с одной стороны. Всегда старайтесь ставить себя на место другого человека и оценивать, кто и в какой степени больше виноват в том или ином случае. И еще, хочется посоветовать вам не ругать привычки того общества, в котором вы общаетесь. Забудьте также о распространенных фразах типа: «А вот в наше время…». Подобные высказывания хороши к месту, но не стоит сыпать ими постоянно.
Источник: nashaplaneta.su