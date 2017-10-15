Зануда: как не быть занудой?

Боитесь стать занудным и скучным человеком? Тогда следуйте данным советам и и избавляйтесь от занудства раз и навсегда!Скажите мне, пожалуйста, хотите ли вы быть занудами?Наверняка, нет! Я права?Однако как бы мы ни хотели избавиться от занудства, все равно в какой-то момент мы слышим в свой адрес:«Пожалуйста, не занудствуй!»Когда подобные фразы произносятся с частотой 1-2 раза в месяц, то не стоит беспокоиться. А вот если вас считают занудой постоянно, вам пора начинать учиться, как не быть занудой!Занудный человек – это, прежде всего, скучный человек.В любом действии и поступке он старается найти какой-то смысл или логику. У такого человека напрочь отсутствует фантазия. Зануда постоянно действует людям на нервы и всегда пребывает в плохом расположении духа. Также зануда любит мусолить одну и ту же тему, разжевывать все до крошечек, вне зависимости от того, нравится это собеседнику или нет.Признайтесь теперь, бываете ли вы хотя бы эпизодически занудами?Думаю, что да!Ведь в жизни каждого человека бывают моменты, когда он зациклен на какой-то вещи, и поток слов хлещет из него, как из фонтана!Пример из жизни: «Не звонит Петька, наверное променял меня на Светку. Катька видела недавно Петьку в компании какой-то девицы. Где же Петька, почему он не звонит, точно променял меня на Светку!»И так по кругу…Если на вас периодически накатывают подобные приступы, срочно принимайте меры.Не быть занудой намного лучше, чем выносить мозг всем окружающим. А ведь в один прекрасный день ваши знакомые могут начать избегать вашего общества.Совет 1. Ломайте систему занудстваЗануда: как не быть занудой?Чтобы занудство не переросло в привычку, вам придется хорошенько над собой поработать. Для начала постарайтесь перестать вводить окружающих в курс ваших проблем. Да, серьезными проблемами вы можете поделиться с друзьями, но в остальном держите все при себе. Согласитесь, вам ведь тоже неинтересно слушать детальные рассказы других людей!Совет 2. Привнесите в свою жизнь капельку весельяНи при каких обстоятельствах не теряйте чувства юмора. Перестаньте относиться к жизни серьезно, ведь она дается только один раз. Потом вы можете сильно пожалеть о том, что были чересчур правильным и серьезным. Именно поэтому не теряйте чувства юмора, умейте посмеяться над собой и не относитесь слишком серьезно к простым вещам.Совет 3. Не хотите быть занудой? Перестаньте исправлять людейОткрою вам одну простую истину: никто не любит, когда его поправляют, тем более в большой компании. Зазубрите данное правило, как аксиому и перестаньте спорить с людьми. Если вам рассказывают какую-то шутку, лучше посмейтесь со всеми, а не критикуйте рассказчика за перекручивание фактов. Кстати, занудством частенько страдают выпускники филологических факультетов. Видно на филфаке его изучают отдельным предметом.К примеру, одна моя знакомая с филфака, еще та зануда — любила громко и прилюдно исправлять речевые ошибки других людей, порой даже незнакомых. Она могла громко на улице сказать: «Юля, как тебе не стыдно?! Ты же в слове договор неправильно ударение поставила. Но ничего, я тебя сейчас научу, как правильно». Думаю, вам даже и говорить не придется, что в конечном итоге она растеряла всех своих друзей и переехала.Совет 4. Не навязывайтесь собеседникуЭто очень важный пункт, которого мало кто придерживается. Никогда не старайтесь найти общий язык с откровенно не настроенным на это человеком. В лучшем случае он вас вежливо отошьет, в худшем может послать прямым текстом. Учитесь улавливать настроение собеседника и заканчивайте беседу еще до того, как ему наскучите.Совет 5. Не учите других жизниНикто не любит всезнаек. Запомните сей факт, и перестаньте лезть со своими советами к друзьям и коллегам. Поймите, что люди сами вправе принимать решения и делать ошибки. Да и кто сказал, что ваше мнение всегда правильное? А своими советами вы можете лишь испортить ситуацию.Совет 6. Чтобы не быть занудой, мыслите масштабноНикогда не смотрите на ситуацию только с одной стороны. Всегда старайтесь ставить себя на место другого человека и оценивать, кто и в какой степени больше виноват в том или ином случае. И еще, хочется посоветовать вам не ругать привычки того общества, в котором вы общаетесь. Забудьте также о распространенных фразах типа: «А вот в наше время…». Подобные высказывания хороши к месту, но не стоит сыпать ими постоянно.

Источник: nashaplaneta.su