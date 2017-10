“Видеть хочу”: как живет первый россиянин с бионическим глазом

Более двадцати лет назад Григорий Ульянов полностью ослеп на оба глаза. Сейчас он – первый в России обладатель бионического глазного протеза Argus II, благодаря которому снова учится видеть.

С детства Григорий страдал "куриной слепотой", а уже во взрослом возрасте у него диагностировали проблемы с сетчаткой. Когда зрение начало пропадать, Григорий получил инвалидность. С 1996 года он перестал видеть обоими глазами.В проведении операции Григорию помогли несколько благотворительных организаций: Общество социальной поддержки слепоглухих "Эльвира", фонды "Со-единение" и "Искусство, наука и спорт".Так как операция проводилась в России впервые, и организаторы хотели, чтобы она стала образцовой и помогла рассеять возможные страхи перед новой технологией, пациента для нее искали тщательно, рассказал Андрей Демчинский, руководитель медицинских проектов в "Лаборатории "Сенсор-тех", осуществлявшей техническую поддержку проекта.Нужен был максимально подходящий по всем медицинским характеристикам кандидат. При этом протез предназначен для пациентов строго от 25 до 65 лет.Сперва Григорий Ульянов отказался от операции, но в итоге передумал и, по его словам, не пожалел. "Просто я хочу увидеть. Видеть хочу! Больше ничего другого не могу сказать. Пусть делают, что могут", – сказал Григорий в интервью Русской службе Би-би-си."Это был счастливый билет у него", – добавила дочь Григория Елена.В мире таких пациентов – страдавших пигментным ретинитом (форма дистрофии сетчатки) и установивших протез Argus II – уже более двухсот. Компания Second Sight, производитель этого протеза, начала проводить операции по установке импланта с 2013-го года. Именно команда специалистов Second Sight курировала первую российскую операцию.Argus II представляет собой устройство из нескольких составляющих. Непосредственно внутренняя, инвазивная, часть – это имплант, который закрепляют на сетчатке глаза. Внешняя часть устройства – это очки со встроенной камерой, которая передает информацию об изображении на небольшой процессор, а он уже отправляет сигнал на вживленный в глаз имплант. Тот, в свою очередь, стимулирует зрительный нерв.Операция по вживлению Argus II для опытного хирурга не является сложной, ей легко обучить, и идет она порядка 2-3-х часов, рассказывает Дмитрий Поликанов, глава фонда "Со-единение". В августе замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева заявила, что в ведомстве хотят включить операцию в перечень видов медицины высоких технологий и делать ее за государственный счет. Всего в стране, по словам Яковлевой, около 50 тысяч пациентов нуждаются в подобном протезе сетчатки."Конечно, бионический глаз будет закупаться за рубежом, он очень дорогой. Нам нужно своё производство, и такие намётки в России уже есть", – сказала на пресс-конференции Яковлева. Протез Argus II стоит около 140 тысяч долларов, в то время как сама операция не такая дорогостоящая – она стоит примерно 150 тысяч рублей, заметила тогда замминистра.По словам Поликанова, его фонд выступил лишь проводником, а далее инициативу должно перенять государство: "Мы здесь не можем замещать государство, но мы сделали первый шаг и, условно говоря, перекинули мяч. Дальше, таким образом, имея здесь специалистов, имея здесь базу медицинскую, дальше это уже можно масштабировать и делать это для большого количества людей, которым это необходимо".В Великобритании, например, Argus II уже устанавливают пациентам бесплатно, за государственный счет. В 2017 году в клиниках Манчестера Ройал Ай и Мурфилдс должны поставить протез десяти слепым.Однако установить протез сетчатки человеку не означает вернуть ему полноценное зрение – это процесс кропотливый и требующий большой работы со стороны самого пациента. По словам Демчинского, после операции обычно требуется несколько реабилитационных сессий (каждая сложнее предыдущей).Уже после второй сессии Григория вывели на улицу, хотя обычно на этой стадии пациенты проводят время только в помещении и выполняют тесты на компьютере."Я буду стараться, глубже докапывать. И смотреть, и переспрашивать. Что это? И я на всю жизнь буду помнить. Надо запоминать, это не так просто", – рассказывает Григорий.По словам дочери Елены, пока им дали задание учиться различать фигуры, например, тренироваться на блюдцах и чашках. Но спустя пару месяцев после операции Григорий уже выходит в новых очках на улицу и, бывает, даже в одиночку. По его словам, он уже способен различить и тротуар, и дорогу.Привыкнуть к работе самого устройства Argus II – это вызов: камера, которая фиксирует картинку, располагается на переносице, и для того чтобы что-то увидеть, нужно двигать головой, а не глазами, как хочется сделать интуитивно. Причем головой нужно двигать достаточно медленно, чтобы камера успевала просканировать окружающую среду, иначе картинка потеряется, объясняет Демчинский. Вдобавок к этому с Argus II сложно определить глубину картинки и расстояние между предметами.Чем больше пациент будет заниматься, запоминать фигуры и вглядываться в окружающий мир – тем больших успехов он достигнет. Однако читать мелкие буквы и различать черты лиц – это пока запредельная задача. Впрочем, большие буквы с помощью Argus II различать реально: хирург из Манчестер Ройал Ай Пауло Стэнга в интервью телеканалу Си-эн-би-эс рассказал, что один из его пациентов с имплантом Argus II смог этого добиться.Не за горами еще большие возможности. Следующим шагом развития бионических глаз будет установка кортикальных имплантов, стимулирующих зрительную кору головного мозга напрямую. Second Sight уже разработала новое поколение глазных имплантов – модель Orion. На 2017 год запланированы первые клинические испытания устройства на человеке.Таким образом, пояснил в разговоре с Русской службой Би-би-си Поликанов, медики смогут расширить круг пациентов с проблемами зрения, которым можно будет помочь установкой подобного импланта, так как Argus II подходит только для больных пигментным ретинитом.В России планируют провести вторую операцию по установке Argus II уже в октябре 2017 года также при участии фонда "Со-единение".Григорий каждый день занимается в очках – заново учится видеть окружающий мир. И уже начинает различать цвета: "На небо смотришь: а оно у меня голубое-голубое. Все пространство голубое. А смотришь на дерево: листочки зеленые, а веточки серые. И вот они у меня смешаны. Я долго наблюдаю, смотрю-смотрю, не отрывая глаз. 5-10 минут, 20, 30, хоть час, – стой и смотри. Пока ты не поймешь, что это такое".

