Сколько заводов построил в России Путин? Ответ популистам (Время-вперёд! #263)

За 17 лет нынешней власти в России не построен ни один новый завод. Такие заявления часто звучат от политиков, особенно накануне выборов. В этом выпуске разберём так ли это на самом деле.



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…



время-вперёд.рф



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/3Ji5rksaqMI



Минитрактор «Уралец»: http://xn--80akrsow.xn--p1ai/



На обложке использована фотография «На реке» Ирины Журавлёвой (http://rasfokus.ru/izhura)



В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



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Источник: www.youtube.com