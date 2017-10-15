Сколько заводов построил в России Путин? Ответ популистам (Время-вперёд! #263)
За 17 лет нынешней власти в России не построен ни один новый завод. Такие заявления часто звучат от политиков, особенно накануне выборов. В этом выпуске разберём так ли это на самом деле.
Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
время-вперёд.рф
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/3Ji5rksaqMI
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На обложке использована фотография «На реке» Ирины Журавлёвой (http://rasfokus.ru/izhura)
В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
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Источник: www.youtube.com