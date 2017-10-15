Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Сколько заводов построил в России Путин? Ответ популистам (Время-вперёд! #263)

20:58. 15 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

За 17 лет нынешней власти в России не построен ни один новый завод. Такие заявления часто звучат от политиков, особенно накануне выборов. В этом выпуске разберём так ли это на самом деле.

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

время-вперёд.рф

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/3Ji5rksaqMI

Минитрактор «Уралец»: http://xn--80akrsow.xn--p1ai/

На обложке использована фотография «На реке» Ирины Журавлёвой (http://rasfokus.ru/izhura)

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya

Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…

Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp
Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

*****************

Поддержи проект и попади в финальные титры!
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
paypal.me/Vremya

(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...– В.Путин.      Ведь – если бардак на заводе, то ... Ответ очевиден, однако –  сколько шума наделало российское  телевидение... которые открыто поддержали Россию, Путина в истории с ...чтобы осуществить сверхприбыльный проект – построить  город-спутник  Южный. ...
Лекция о предназначении России
...0:10:27 — Сколько свободы в России и на Западе? 0...внутри них. Наш президент Путин в одном из своих ... не удалось больше никому — построить государство большое, многонациональное, где ... Действительно, многие крепостные крестьяне заводили своё дело, и помещики ...
Беды и трагедии современной России
...армия купит. Мы знаем, сколько штук надо сделать для ...опытных образцов, а сколько купят серий, никто не... что для того чтобы построить завод по производству композитных материалов для...ля рус» Премьер-министр России Владимир Путин принял в своей резиденции...
Острие на острие
...культуре. Главная угроза сегодняшней России — это либеральная реставрация... следующих выборах победил Путин. Значит, Путин — либерал. Тогда...проектов: завод построить — нет, мы тут такой завод строить..., Навальному, Улицкой… Сколько шей можно намылить? Александр...
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
...как известно, не построишь. Любая война имеет ...логикой предстоящих выборов, сколько логикой развития мировой... Владимир Владимирович Путин, премьер министр России. Я прекрасно ...Осталась последняя надежда России - Воткинский машиностроительный завод в Удмуртии,...
Почему небольшая часть населения России диктует свою волю огромной стране?
... порабощать Россию с лозунгами «Долой Путина!» и «Россия без Путина!» Неизвестно, сколько людей ... как сейчас. Мы сами построили себе великолепнейший заводской Дворец Культуры...города. Мы построили своими силами и силами других заводов города великолепный ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>