Резня по-скандинавски

75 лет назад в оккупированной Норвегии местные коллаборационисты жестоко расправились почти с тремя сотнями югославских военнопленных. Они сделали это в день рождения вождя норвежских нацистов Видкунда Квислинга. О кровавой резне в концлагере Бейсфьорд и о человеке, который стал символом коллаборационизма.8 апреля 1940 года гитлеровская Германия начала большую операцию по оккупации Норвегии и Дании, получившую название «Везерюбунг». Дания капитулировала практически сразу, Норвегия сопротивлялась чуть больше двух месяцев. Повод для войны Гитлер выбрал смехотворный: он заявил, что немцы бомбят Норвегию с целью «защитить страну от возможного вторжения англичан».Король и правительство успели бежать из страны, но этим норвежские «успехи» исчерпывались. Через два месяца боёв немцы захватили всю территорию государства.У Норвегии протяжённая береговая линия, которая занимает весь запад Скандинавского полуострова. А на суше она не граничит с Германией. Всё это создавало риск возможного десанта со стороны англичан. А после нападения Германии на Советский Союз мимо норвежских берегов пошли британские и американские суда с грузами по ленд-лизу.Это заставило нацистов обратить особое внимание на оборону, и они развернули на захваченной норвежской территории строительство мощных сооружений. Для этого требовалась дешёвая рабочая сила, но в Третьем рейхе знали, где брать рабочие руки. Союзный Гитлеру марионеточный хорватский режим подарил «Рейхскомиссариату Норвегия» около пяти тысяч политических заключённых.В основном это были сербы, и вина большинства из них только в этом и заключалась. Для фашистского хорватского режима сам факт сербской национальности был достаточным обвинением и поводом отправить людей в приполярные трудовые лагеря.В конце июня 1942 года в северную Норвегию прибыл очередной транспорт с несколькими сотнями югославских заключённых, которых поместили на карантин в концлагере Бейсфьорд. Во время карантина лагерный врач обнаружил, что часть заключённых заболела тифом. Больных поместили в два отдельно стоящих барака.Тех, кого признали здоровыми, вечером 17 июля построили в колонны и погнали в рабочий лагерь. А остальных на следующий день вывели в лагерный двор, выдали лопаты и велели копать. Расстреливали их из пулемётов, группами по двадцать человек. Выживших добивали из пистолетов.Выбраться из бараков удалось не всем: некоторые были слишком слабы. Тогда бараки облили бензином и подожгли, а тех, кто пытался выскочить из окон, расстреливали из тех же, ещё не остывших пулемётов. Всего во время карательной акции, получившей название «Резня в Бейсфьорде», погибли 288 югославских военнопленных.Эта жуткая, но привычная для Второй мировой войны расправа с пленными имела один нюанс, отличавший её от аналогичных (и даже значительно более массовых) убийств в Центральной Европе. Самые отличившиеся убийцы из числа лагерных охранников были не немцами, а норвежцами. И они делали свою работу добровольно. Норвежский коллаборационизм стал одним из самых известных в истории благодаря его лидеру Видкунду Квислингу. Сегодня исполняется 130 лет со дня его рождения.Гитлер и Видкунд Квислинг.Его имя стало нарицательным. «Квислинговскими режимами» называют марионеточные правительства, которые создаются и контролируются оккупантами. Но в начале 20 века ничто не говорило о той печальной известности, которую Квислинг приобретёт в годы Второй мировой войны.Закончив военную академию, он работал в норвежском генштабе и даже выполнял обязанности военного атташе в России в годы Гражданской войны. Это благоприятно сказалось на его карьере, и в 1931 году Квислинг стал министром обороны страны. В эти годы он и увлёкся немецким национал-социализмом, став основателем норвежской нацисткой партии «Национальное единение». Она тайно получала финансирование от гитлеровской Германии, а вот популярности среди норвежцев так и не завоевала и раз за разом проигрывала выборы.Так бы и остаться Квислингу забытым персонажем чужой истории, если бы не планы германского командования. То, на что пошёл Квислинг, стало типичной сделкой с дьяволом — с предсказуемым финалом.Норвежские добровольцы перед отправкой на Восточный фронтВ конце марта 1940 года Квислинг тайно встретился с представителями вермахта и подробно рассказал им о системе обороны Норвегии.А 9 апреля «Юнкерсы» уже бомбили Осло и Нарвик. За предательство Квислинг получил пост премьер-министра, а «Национальное единение» стала единственной легальной партией. При этом реально страной правил немецкий генерал Тербовен, да и страны-то в немецких документах больше не существовало — был «Рейхскомиссариат Норвегия».Квислинг не глядя санкционировал всё, что требовали немецкие хозяева: строил в стране концлагеря, устраивал гонения на евреев и отправлял норвежский легион СС на Восточный фронт. Две тысячи норвежских добровольцев воевали на стороне Германии. Норвежцы, в частности, принимали участие в блокаде Ленинграда.В самой Норвегии тем временем жестоко расправлялись с теми, кто пытался сопротивляться оккупантам и «родному» Квислингу.7 октября 1944 года войска советского Карельского фронта начали наступление на оккупированный Германией норвежский город Киркенес. Так началось освобождение страны от немцев и Квислинга.Немцы показали, кем на самом деле для них был премьер-министр Норвегии. Отступая под ударами Красной армии, они использовали тактику выжженной земли, не слушая возражений Квислинга.Пропагандистские плакаты «Национального единения».Премьер добровольно сдался представителям норвежского правительства, которое вернулось в страну после освобождения её территории от немцев.Согласно одному из исторических анекдотов, Квислинга заставили лично хоронить расстрелянных по его приказу патриотов. Подтверждений этому нет, но эта история хорошо иллюстрирует отношение норвежцев к человеку, который обменял родину на символическую власть. В октябре 1945 Квислинга расстреляли по приговору суда.Свыше двух тысяч советских солдат и офицеров погибли при освобождении северной Норвегии.А в июне 2014 года Норвегия начала поставки сухих пайков силам украинской АТО, в составе которых воюют нацистские батальоны.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com