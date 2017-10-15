Резня по-скандинавски
09:29. 15 октября 2017 Просмотров - 52 Один комментарий Опубликовал: brahman
75 лет назад в оккупированной Норвегии местные коллаборационисты жестоко расправились почти с тремя сотнями югославских военнопленных. Они сделали это в день рождения вождя норвежских нацистов Видкунда Квислинга. О кровавой резне в концлагере Бейсфьорд и о человеке, который стал символом коллаборационизма.
8 апреля 1940 года гитлеровская Германия начала большую операцию по оккупации Норвегии и Дании, получившую название «Везерюбунг». Дания капитулировала практически сразу, Норвегия сопротивлялась чуть больше двух месяцев. Повод для войны Гитлер выбрал смехотворный: он заявил, что немцы бомбят Норвегию с целью «защитить страну от возможного вторжения англичан».
Король и правительство успели бежать из страны, но этим норвежские «успехи» исчерпывались. Через два месяца боёв немцы захватили всю территорию государства.
У Норвегии протяжённая береговая линия, которая занимает весь запад Скандинавского полуострова. А на суше она не граничит с Германией. Всё это создавало риск возможного десанта со стороны англичан. А после нападения Германии на Советский Союз мимо норвежских берегов пошли британские и американские суда с грузами по ленд-лизу.
Этап на север
Это заставило нацистов обратить особое внимание на оборону, и они развернули на захваченной норвежской территории строительство мощных сооружений. Для этого требовалась дешёвая рабочая сила, но в Третьем рейхе знали, где брать рабочие руки. Союзный Гитлеру марионеточный хорватский режим подарил «Рейхскомиссариату Норвегия» около пяти тысяч политических заключённых.
В основном это были сербы, и вина большинства из них только в этом и заключалась. Для фашистского хорватского режима сам факт сербской национальности был достаточным обвинением и поводом отправить людей в приполярные трудовые лагеря.
В конце июня 1942 года в северную Норвегию прибыл очередной транспорт с несколькими сотнями югославских заключённых, которых поместили на карантин в концлагере Бейсфьорд. Во время карантина лагерный врач обнаружил, что часть заключённых заболела тифом. Больных поместили в два отдельно стоящих барака.
Тех, кого признали здоровыми, вечером 17 июля построили в колонны и погнали в рабочий лагерь. А остальных на следующий день вывели в лагерный двор, выдали лопаты и велели копать. Расстреливали их из пулемётов, группами по двадцать человек. Выживших добивали из пистолетов.
Выбраться из бараков удалось не всем: некоторые были слишком слабы. Тогда бараки облили бензином и подожгли, а тех, кто пытался выскочить из окон, расстреливали из тех же, ещё не остывших пулемётов. Всего во время карательной акции, получившей название «Резня в Бейсфьорде», погибли 288 югославских военнопленных.
История одного предательства
Эта жуткая, но привычная для Второй мировой войны расправа с пленными имела один нюанс, отличавший её от аналогичных (и даже значительно более массовых) убийств в Центральной Европе. Самые отличившиеся убийцы из числа лагерных охранников были не немцами, а норвежцами. И они делали свою работу добровольно. Норвежский коллаборационизм стал одним из самых известных в истории благодаря его лидеру Видкунду Квислингу. Сегодня исполняется 130 лет со дня его рождения.
Гитлер и Видкунд Квислинг.
Его имя стало нарицательным. «Квислинговскими режимами» называют марионеточные правительства, которые создаются и контролируются оккупантами. Но в начале 20 века ничто не говорило о той печальной известности, которую Квислинг приобретёт в годы Второй мировой войны.
Закончив военную академию, он работал в норвежском генштабе и даже выполнял обязанности военного атташе в России в годы Гражданской войны. Это благоприятно сказалось на его карьере, и в 1931 году Квислинг стал министром обороны страны. В эти годы он и увлёкся немецким национал-социализмом, став основателем норвежской нацисткой партии «Национальное единение». Она тайно получала финансирование от гитлеровской Германии, а вот популярности среди норвежцев так и не завоевала и раз за разом проигрывала выборы.
Так бы и остаться Квислингу забытым персонажем чужой истории, если бы не планы германского командования. То, на что пошёл Квислинг, стало типичной сделкой с дьяволом — с предсказуемым финалом.
Норвежские добровольцы перед отправкой на Восточный фронт
В конце марта 1940 года Квислинг тайно встретился с представителями вермахта и подробно рассказал им о системе обороны Норвегии.
А 9 апреля «Юнкерсы» уже бомбили Осло и Нарвик. За предательство Квислинг получил пост премьер-министра, а «Национальное единение» стала единственной легальной партией. При этом реально страной правил немецкий генерал Тербовен, да и страны-то в немецких документах больше не существовало — был «Рейхскомиссариат Норвегия».
Квислинг не глядя санкционировал всё, что требовали немецкие хозяева: строил в стране концлагеря, устраивал гонения на евреев и отправлял норвежский легион СС на Восточный фронт. Две тысячи норвежских добровольцев воевали на стороне Германии. Норвежцы, в частности, принимали участие в блокаде Ленинграда.
В самой Норвегии тем временем жестоко расправлялись с теми, кто пытался сопротивляться оккупантам и «родному» Квислингу.
Конец норвежского Фауста
7 октября 1944 года войска советского Карельского фронта начали наступление на оккупированный Германией норвежский город Киркенес. Так началось освобождение страны от немцев и Квислинга.
Немцы показали, кем на самом деле для них был премьер-министр Норвегии. Отступая под ударами Красной армии, они использовали тактику выжженной земли, не слушая возражений Квислинга.
Пропагандистские плакаты «Национального единения».
Премьер добровольно сдался представителям норвежского правительства, которое вернулось в страну после освобождения её территории от немцев.
Согласно одному из исторических анекдотов, Квислинга заставили лично хоронить расстрелянных по его приказу патриотов. Подтверждений этому нет, но эта история хорошо иллюстрирует отношение норвежцев к человеку, который обменял родину на символическую власть. В октябре 1945 Квислинга расстреляли по приговору суда.
Свыше двух тысяч советских солдат и офицеров погибли при освобождении северной Норвегии.
А в июне 2014 года Норвегия начала поставки сухих пайков силам украинской АТО, в составе которых воюют нацистские батальоны.
8 апреля 1940 года гитлеровская Германия начала большую операцию по оккупации Норвегии и Дании, получившую название «Везерюбунг». Дания капитулировала практически сразу, Норвегия сопротивлялась чуть больше двух месяцев. Повод для войны Гитлер выбрал смехотворный: он заявил, что немцы бомбят Норвегию с целью «защитить страну от возможного вторжения англичан».
Король и правительство успели бежать из страны, но этим норвежские «успехи» исчерпывались. Через два месяца боёв немцы захватили всю территорию государства.
У Норвегии протяжённая береговая линия, которая занимает весь запад Скандинавского полуострова. А на суше она не граничит с Германией. Всё это создавало риск возможного десанта со стороны англичан. А после нападения Германии на Советский Союз мимо норвежских берегов пошли британские и американские суда с грузами по ленд-лизу.
Этап на север
Это заставило нацистов обратить особое внимание на оборону, и они развернули на захваченной норвежской территории строительство мощных сооружений. Для этого требовалась дешёвая рабочая сила, но в Третьем рейхе знали, где брать рабочие руки. Союзный Гитлеру марионеточный хорватский режим подарил «Рейхскомиссариату Норвегия» около пяти тысяч политических заключённых.
В основном это были сербы, и вина большинства из них только в этом и заключалась. Для фашистского хорватского режима сам факт сербской национальности был достаточным обвинением и поводом отправить людей в приполярные трудовые лагеря.
В конце июня 1942 года в северную Норвегию прибыл очередной транспорт с несколькими сотнями югославских заключённых, которых поместили на карантин в концлагере Бейсфьорд. Во время карантина лагерный врач обнаружил, что часть заключённых заболела тифом. Больных поместили в два отдельно стоящих барака.
Тех, кого признали здоровыми, вечером 17 июля построили в колонны и погнали в рабочий лагерь. А остальных на следующий день вывели в лагерный двор, выдали лопаты и велели копать. Расстреливали их из пулемётов, группами по двадцать человек. Выживших добивали из пистолетов.
Выбраться из бараков удалось не всем: некоторые были слишком слабы. Тогда бараки облили бензином и подожгли, а тех, кто пытался выскочить из окон, расстреливали из тех же, ещё не остывших пулемётов. Всего во время карательной акции, получившей название «Резня в Бейсфьорде», погибли 288 югославских военнопленных.
История одного предательства
Эта жуткая, но привычная для Второй мировой войны расправа с пленными имела один нюанс, отличавший её от аналогичных (и даже значительно более массовых) убийств в Центральной Европе. Самые отличившиеся убийцы из числа лагерных охранников были не немцами, а норвежцами. И они делали свою работу добровольно. Норвежский коллаборационизм стал одним из самых известных в истории благодаря его лидеру Видкунду Квислингу. Сегодня исполняется 130 лет со дня его рождения.
Гитлер и Видкунд Квислинг.
Его имя стало нарицательным. «Квислинговскими режимами» называют марионеточные правительства, которые создаются и контролируются оккупантами. Но в начале 20 века ничто не говорило о той печальной известности, которую Квислинг приобретёт в годы Второй мировой войны.
Закончив военную академию, он работал в норвежском генштабе и даже выполнял обязанности военного атташе в России в годы Гражданской войны. Это благоприятно сказалось на его карьере, и в 1931 году Квислинг стал министром обороны страны. В эти годы он и увлёкся немецким национал-социализмом, став основателем норвежской нацисткой партии «Национальное единение». Она тайно получала финансирование от гитлеровской Германии, а вот популярности среди норвежцев так и не завоевала и раз за разом проигрывала выборы.
Так бы и остаться Квислингу забытым персонажем чужой истории, если бы не планы германского командования. То, на что пошёл Квислинг, стало типичной сделкой с дьяволом — с предсказуемым финалом.
Норвежские добровольцы перед отправкой на Восточный фронт
В конце марта 1940 года Квислинг тайно встретился с представителями вермахта и подробно рассказал им о системе обороны Норвегии.
А 9 апреля «Юнкерсы» уже бомбили Осло и Нарвик. За предательство Квислинг получил пост премьер-министра, а «Национальное единение» стала единственной легальной партией. При этом реально страной правил немецкий генерал Тербовен, да и страны-то в немецких документах больше не существовало — был «Рейхскомиссариат Норвегия».
Квислинг не глядя санкционировал всё, что требовали немецкие хозяева: строил в стране концлагеря, устраивал гонения на евреев и отправлял норвежский легион СС на Восточный фронт. Две тысячи норвежских добровольцев воевали на стороне Германии. Норвежцы, в частности, принимали участие в блокаде Ленинграда.
В самой Норвегии тем временем жестоко расправлялись с теми, кто пытался сопротивляться оккупантам и «родному» Квислингу.
Конец норвежского Фауста
7 октября 1944 года войска советского Карельского фронта начали наступление на оккупированный Германией норвежский город Киркенес. Так началось освобождение страны от немцев и Квислинга.
Немцы показали, кем на самом деле для них был премьер-министр Норвегии. Отступая под ударами Красной армии, они использовали тактику выжженной земли, не слушая возражений Квислинга.
Пропагандистские плакаты «Национального единения».
Премьер добровольно сдался представителям норвежского правительства, которое вернулось в страну после освобождения её территории от немцев.
Согласно одному из исторических анекдотов, Квислинга заставили лично хоронить расстрелянных по его приказу патриотов. Подтверждений этому нет, но эта история хорошо иллюстрирует отношение норвежцев к человеку, который обменял родину на символическую власть. В октябре 1945 Квислинга расстреляли по приговору суда.
Свыше двух тысяч советских солдат и офицеров погибли при освобождении северной Норвегии.
А в июне 2014 года Норвегия начала поставки сухих пайков силам украинской АТО, в составе которых воюют нацистские батальоны.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
http://www.prezidentpress.ru/news/4909-saakashvili-stanet-prezidentom-ukrainy-i-napadet-na-rossiyu-a-shoygu-uedet-v-izrail.html
Из Украины, Молдовы, Китая и др. поступает оперативная информация, которая говорит о скором приближении возможного начала боевых действий против России. Вот несколько штрихов к невесёлой картине.
Первое. В Тулу прибыла фура из Молдавии. Водитель говорит, что вся Харьковская область забита колоннами с бронетехникой. Эти колонны тянутся до самой границы с Россией.
Надо отметить, что сведения об этом я получаю на протяжении вот уже более года. Корреспонденты рассказывали о целых полях, заставленных натовской бронетехникой. Фотографировать не стали – боялись, что убьют.
Удивительное дело, но ни Яндекс, ни Гугл эти колонны не показывают на своих картах. Из этого я могу сделать вывод о том, что обе эти компании каким-то образом замешаны в подготовке к военной интервенции войск НАТО в Россию. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин недавно побывал в офисе компании Яндекс.
Кстати, можем вспомнить и то, что обе эти компании (как и другие поисковики) не дали никаких изображений, когда России требовались видео-доказательства в случае со сбитым самолётом над Донбассом. Кроме как саботаж, это квалифицировать нельзя. Хотя можно было бы послушать объяснения начальства этих компаний, может, они «по-честнаку» «ни сном, ни духом».
Второе. Израиль уже ввёл свои спецподразделения в Россию. Дружба с этим преступным псевдогосударством дорого оборачивается всем без исключения. Когда израильские снайперы расстреливали русских людей в Москве, вводя во власть Ельцина, российское правосудие простило им этот акт агрессии.
Когда такой же расстрел повторился на Украине на Майдане, то и новая преступная еврейская власть Украины тоже простила израильским снайперам расстрел украинцев. Снайперы привели к власти своих, хотя и не в своей стране.
Теперь израильские снайперы прибыли в Москву. Два спецподразделения Моссада уже выдвинулись на позиции. На 21 – 22 октября они готовят колоссальные беспорядки в Москве. Поскольку евреи всегда расстреливают мирных граждан, то и в этом случае следует ожидать подобное.
Маленьким звоночком в этом направлении можно считать письмо замглавы Мытищ, в котором он сообщил о проведении ежедневных контртеррористических операций.
В этой связи, совершенно странной выглядит возможная ПОЕЗДКА министра обороны России Сергея Шойгу в Израиль, которую он запланировал на следующий понедельник, 16 октября, http://www.sem40.ru/index.php?newsid=291730
При указанных условиях это похоже на вызов «на ковёр» российского военного министра: мол, не подыграешь, перестреляем всех и спишем на тебя.
Не думаю, что Сергей Шойгу должен ехать в израильскую преступную зону – сейчас покидать пределы России нельзя.
Третье. Не только украинцы, молдаване и евреи угрожают России. Эти пискари способны разве что орудовать террористическими методами. Есть реальные акулы.
Корреспонденты сообщают, что два месяца тому назад Китай перебросил свои войска к границам России.
помимо прочего надо учитывать ещё и войска НАТО, которые дислоцированы в Прибалтике и Польше.