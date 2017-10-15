Осиновый кол вместо березового креста

Сейчас во время президентских выборов в России в ход будет пущен весь арсенал информационной войны. От «звонков о заминировании» до разговоров «сейчас бы пили баварское». В смысле – если бы сдались. Тогда в 1941 году сдались. Такой мостик нужен манипуляторам, чтобы заявить, что и сегодня не надо противиться мировому гегемону. Надо сдаваться. Сдать Донбасс, Крым сдать. А потом сдать Москву и Кремль.



Чтобы обосновать лживый тезис, что предательство лучше сопротивления, вновь начнут перевирать историю. Хотя первое же знакомство с реальными фактами покажет: в плен в начале войны попали миллионы. наших военнослужащих. Зиму 1941-1942 года пережили совсем немногие из них. Таким образом, сражаясь, не сдаваясь, остаться в живых можно было с куда большей вероятностью.

Но об этом нам рассказывать не будут. Расскажут иное. Помните, как телеканал «Лождь» устраивал свой «опрос», надо ли было сдавать Ленинград фашистам?

Согласно логике либерала – надо сдаваться всегда. Ведь это поможет уменьшить потери и поможет сохранить человеческие жизни.

Но это ложь. Только сопротивление и последующая за ним Победа помогут сохранить человеческие жизни.

А ложь о необходимости и возможности сдачи Ленинграда надо разбивать вновь и вновь..

Вот письмо одного из моих читателей: Тарасова Виталия Викторовича.

«Приветствую, Николай Викторович!

Читая книгу «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных» британского историка Роберта Кершоу, созданную на основе интервью с уцелевшими ветеранами Вермахта, участниками вторжения в СССР, вспомнил про небезызвестный опрос на сайте телеканала Лождь про сдачу Ленинграда.

Очень интересно, что сами немцы говорят о тех событиях в данной книге.

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки».

далее…

«Как только Ленинград оказался в тисках блокады, на уровне штабов армий всерьез обсуждались способы уничтожения его жителей и базовой структуры. Стремительное продвижение немецких войск застало ленинградцев врасплох, город оказался не готов к жизни в условиях блокады. Еще до последнего наступления немцев 27 августа городской комитет обороны, оценив запасы продовольствия, пришел к выводу, что «их хватит на 17 дней, овощей — на 29, рыбы — на 16, мяса — на 25 и сливочного масла — на 28 дней».

Было принято решение об увеличении объема поставок продовольствия, но тут немцы перерезали железнодорожную магистраль. Между тем идеи умерщвления жителей посыпались как из рога изобилия — предлагались самые безумные проекты вплоть до сооружения гигантской ограды, через которую пропущен ток высокого напряжения. Наряду с этим выдвигались предложения выпустить из города всех пожилых людей, а также детей. Предлагали и отдать Ленинград финнам. Пуще огня боялись эпидемий, поскольку зараза могла перекинуться и на солдат вермахта. Почти все перечисленные меры оказались неосуществимыми по причине огромных людских резервов, необходимых для их практического осуществления.

Суть окончательного решения состояла в том, чтобы объявить миру о том, что, дескать, Сталин объявил Ленинград крепостью. Вот тогда можно было со спокойной совестью крепко-накрепко блокировать его и постепенно подвергать разрушению артобстрелами и авианалетами. И вот когда в городе воцарятся настоящий голод и террор, откроются «проходы», и обезумевшая масса жителей хлынет прочь из города, что, конечно же, станет головной болью для тыла Советов.

В итоге 7 октября вышла директива за подписью Йодля и Браухича:

«Капитуляция Ленинграда или в будущем Москвы не будут приняты, даже в случае, если таковые буду предложены неприятельской стороной».

Как видите, Ленинград (да и Москву) немцы брать не собирались, ввиду нехватки сил на само взятие. Население они кормить не желали, ведь все равно нашему народу уже заранее была уготована участь смертников если не от голода, так от физического уничтожения».

P.S. Вот хочется взять осиновый кол и вбить его в одно место авторам подобной лжи о правильности и выгодности предательства, измены и трусости.

Источник: nstarikov.ru