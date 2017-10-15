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Новости Украины и Новороссии 15 октября 2017

08:39. 15 октября 2017 Просмотров - 331 Нет комментариев Опубликовал:

Хаос на Украине: Всё начнётся 14-15, а самый пик будет 17-го, — Ищенко (ВИДЕО)

Хаос на Украине: Всё начнётся 14-15, а самый пик будет 17-го, — Ищенко (ВИДЕО) | Русская весна

Известный украинский политолог Ростислав Ищенко на радио «Вести ФМ» рассказал о событиях, которые ожидаются на Украине сразу после празднования «дня Украинской повстанческой армии»*. Эксперт подчеркнул, что на Украине планируются масштабные выступления радикалов, которые направлены на максимальный подрыв авторитета киевских властей и давления на Порошенко.

Годовщина создания Украинской повстанческой армии. Порошенко пригрозил «отрубать руки» за воровство в вооруженных силах. Пенсионная реформа. Специальный гость — президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ведущие радиопередачи «Формула смысла» на «Вести ФМ» — Дмитрий Куликов и Ольга Подолян.

ПОДОЛЯН: Украинские новости. Мы уже обсуждали борщ, который в сухпайке нашли.

КУЛИКОВ: Да, это достижение, которое зафиксировал Петр Алексеевич Порошенко. Оказывается, в сухпайках теперь есть борщ. Это свидетельство лучшей армии в мире. Ну, да ладно. Завтра день украинского националиста?

ИЩЕНКО: Нет, Украинской повстанческой армии.

КУЛИКОВ: Я знаю, как полностью называется.

ИЩЕНКО: Ну, националисты — они же разные. Есть те, которые в УПА*, есть те, которые не в УПА.

КУЛИКОВ: Хорошо, жестче скажу — нацисты.

ИЩЕНКО: Да, примерно так — коллаборационисты.

КУЛИКОВ: День украинского нациста завтра. Ожидаются факельные шествия как обычно. Возможно, этим не ограничится?

ИЩЕНКО: Во всяком случае, штурм Лавры они пообещали. Правда, анонсировали заранее, так что у власти было время какие-то меры принять, чтобы не допустить эксцессов. Но пока про меры ничего не слышно. А как они работают, было видно на примере пресечения границ «великим» политическим деятелям современности.

КУЛИКОВ: «Великий» политический деятель тоже пообещал через пару дней в Киев приехать?

ИЩЕНКО: Я думаю, что если они собираются сейчас раскручивать очередной этап давления на Петра Алексеевича, то всякие беспорядки в городе, которые 14-15-го могут начаться, к 17-му как раз выйти на пиковые показатели, тогда Михаилу Николозовичу будет что говорить. Можно сказать: «Видите, до чего власть народ довела? На улицах уже толпы стоят, требуют от Петра Алексеевича того же, чего и мы требуем».

КУЛИКОВ: Смотри, как интересно, если бы я так хорошо не знал все эти механизмы и подлинное содержание политикума, как они сами себя называют… Вот, интересно, возгорание склада в Виннице, атака на Муженко, в ответ предпринимаются усилия, чтобы сделать вооруженные силы главнокомандующими… После этого вдруг неожиданно раскрывают коррупцию. Наверно, борщ украли.

ИЩЕНКО: По-моему, на 5,5 миллионов украли.

КУЛИКОВ: Порошенко сказал, что поотрубать руки. Вообще, это взаимосвязанные процессы, отображающие жизнь пауков в банке. Они клешни друг другу все время стараются подгрызть, откусить, и один паук хочет взгромоздиться все время на другого паука. Это не просто так. Там ничего случайно не бывает, чтобы вдруг взяли и замминистра на 5,5 миллионов антикоррупционная прокуратура раскрыла.

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* Запрещенная на территории  РФ экстремистская организация.

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Спасибо Порошенко: на Украине появилось 27 мертвых героев

Спасибо Порошенко: на Украине появилось 27 мертвых героев | Русская весна

На Украине государственные награды получили свыше 16,7 военных, звание Героя Украины — 45.

Об этом во время церемонии вручения государственных наград украинским военнослужащим 13 октября заявил президент Порошенко.

«Более 300 тыс. украинских воинов прошли горнило войны и заслуженно, как непосредственно участники боевых действий, участники обороны Украины от агрессорши-России получили статус участника боевых действий», — отметил он.

По его словам, более 16 тыс. 700 военнослужащих удостоены государственных наград.

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«К сожалению, 2 тыс. 700 из них — посмертно. Звание Героя Украины присвоено 45 украинским рыцарям, из которых 27 — посмертно», — заявил Порошенко.

«ПолитНавигатор»

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На Украину вернулись «лихие 90-е»

На Украину вернулись «лихие 90-е» | Русская весна

Союз распался… Рухнул экономический уклад, разразился политический кризис, в обществе произошли кардинальные, а лучше сказать — катастрофические — перемены. Криминализация России стала данностью. Бандиты правили, богатели, убирали конкурентов, относились к простым людям как к букашкам, не имеющим права голоса.

Романтика лихих 90-х? Такие времена пережила и Украина, да вот только не думали украинцы, что они еще вернутся: с новой властью, с евроинтеграцией, с гидностью…

Но они вернулись. И заявил об этом бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его мнению, грядет разгул криминала.

На Украине процветает коррупция, рейдерство, крышевание бизнес-структур боевыми офицерами и представителями украинских спецслужб (СБУ, МВД, прокуратура и военная разведка!), а убийства политиков и бизнесменов стало реальностью.

Вот только украинские политики не замечать очевидного и продолжают твердить про «российский след». Простые отговорки, игнорирование фактов, попытка уйти от ответственности? Мол, во всем виновата Россия, а не наша безответственная и хищническая внутренняя политика.

Маломуж также отмечает, что «по Шаповалу возможны две версии: это либо спецслужбы иностранного государства или боевики, либо внутренние противоречия. Многие представители спецслужб содействуют бизнесу».

Правда, если обратиться к недавней истории, то можно найти сходство Украины 90-х гг. и современной Украины. В обоих случаях страна оказалась в состоянии глубочайшего экономического кризиса, когда рвались годами налаженные экономические связи, а в Европе их никто не ждал. Зарплата низкая, высококвалифицированные работники не могли найти место в жизни, чувствуя себя на родине лишними людьми.

Украина имела все возможности, чтобы построить одну из сильнейших в мире экономик, но бездумно их растратила.

Толку теперь от выхода в Черное море, географического положения, 25% мирового чернозема и транзитной территории? Власть занималась не развитием экономики, а промыванием мозгов народу. Элиты делили власть! Рэкет стал обычным делом.

Родом из 90-х украинские олигархи и известные украинские политики: Юлия Тимошенко, Ринат Ахметов, Петр Порошенко и др. Нынешний украинские президент в то время создает группу кондитерских предприятий Рошен и периодически тусуется то в одной, то в другой партии: СДПУ, Партия регионов, Солидарность.

Активы Порошенко впечатляют: недвижимость, медиабизнес, Луцкий автомобильный завод и корпорация Богдан. Жить можно… Тогда же «раскрутился» и его дружок, «аграрный олигарх», Юрий Косюк, владеющий в настоящее время множество агропредприятий.

Эти времена сейчас возвращаются: власть делят олигархи и бюрократы, экономика не в лучшем состоянии, страна «по уши» в кредитах МВФ, идет гражданская война, а вояки на пару с бандитами зарабатывают на грабеже украинцев.

Все настолько весело, что прошлые 90-е им покажутся просто легкой ссорой перед большим скандалом. Впрочем, украинским политикам бояться нечего, ведь они уже это проходили и вышли с прибытком.

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Украина возвращается в 90-е… Главное, чтобы Россию «не зацепило». Каждый выбирает сам себе дорогу, как и отвечает за последствия.

Евгений Радугин

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Покрова – наше свято

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Парад неонацистов в Киеве — если не прийти к ним, они придут к нам

Парад неонацистов в Киеве — если не прийти к ним, они придут к нам | Русская весна

Офицер Армии ДНР и известный писатель Захар Прилепин — о том, во что может вылиться заигрывание либералов с нацизмом.

Долго смотрел в толпу в сегодняшнем Киеве, где отмечают день рождения УПА*, искал Айдэра Муждабаева, Виктора Шендеровича, Юру Володарского. 

Надоело смотреть. Наверняка где-то ведь должны там идти. Андрухович опять же.

И о серьёзном: если не прийти к ним, они придут к вам. К нам. Имейте в виду. Хорошо, конечно, если бы они пришли бы тупо в редакцию «Эха», «Дождя» и «Собеседника» — но нет ведь, они сначала придут не туда.

И, кстати, где та сука, которая первая закричала зимой 14-го «Покажите мне хоть одного бандеровца!»

(Кстати, да, рекомендую интервью Д.Л. Быкова, где он бодро, в своей привычно-снисходительной манере, говорит, что в России никто не верит в бандеровцев. Из нормальных людей. Я это интервью помню. Не знаю, как он. Он, может, и забыл).

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*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация

Парад неонацистов в Киеве — если не прийти к ним, они придут к нам | Русская весна

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Крещатик в дыму и огне: неонацисты устроили факельное шествие в Киеве

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Факельное шествие в Киеве



В Киеве прошло очередное фашистское сборище с факельным шествием. На этот раз в честь 75-летия коллаборационистов из УПА.













































































"На Украине нет фашизма" (с) любой идиот

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Киевский марш. Вопросы

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Мэр Горловки рассказал, когда падёт режим Порошенко (ВИДЕО)

Мэр Горловки рассказал, когда падёт режим Порошенко (ВИДЕО) | Русская весна

Петру Порошенко недолго осталось быть президентом Украины. Тот момент, как он начнёт вести переговоры с ДНР и ЛНР, станет началом конца его режима.

Такое мнение во время телепередачи «ПолитКухня» выразил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что нужно Порошенко и хунте, которая находится в Киеве? Сейчас их самая главная задача на ближайшее будущее — уйти от ответственности. Как только Порошенко начнёт переговоры с Донбассом, а это рано или поздно всё равно случится, с этого момента начнётся отсчёт времени до его трибунала. Сейчас они могут говорить всё, что угодно, но, как только начнутся переговоры — начнётся и мирное строительство, и в конце концов мы все придём к признанию», — заявил Приходько.

ПолитНавигатор

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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