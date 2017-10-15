Новости Украины и Новороссии 15 октября 2017

Известный украинский политолог Ростислав Ищенко на радио «Вести ФМ» рассказал о событиях, которые ожидаются на Украине сразу после празднования «дня Украинской повстанческой армии»*. Эксперт подчеркнул, что на Украине планируются масштабные выступления радикалов, которые направлены на максимальный подрыв авторитета киевских властей и давления на Порошенко.

Годовщина создания Украинской повстанческой армии. Порошенко пригрозил «отрубать руки» за воровство в вооруженных силах. Пенсионная реформа. Специальный гость — президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ведущие радиопередачи «Формула смысла» на «Вести ФМ» — Дмитрий Куликов и Ольга Подолян.

ПОДОЛЯН: Украинские новости. Мы уже обсуждали борщ, который в сухпайке нашли.

КУЛИКОВ: Да, это достижение, которое зафиксировал Петр Алексеевич Порошенко. Оказывается, в сухпайках теперь есть борщ. Это свидетельство лучшей армии в мире. Ну, да ладно. Завтра день украинского националиста?

ИЩЕНКО: Нет, Украинской повстанческой армии.

КУЛИКОВ: Я знаю, как полностью называется.

ИЩЕНКО: Ну, националисты — они же разные. Есть те, которые в УПА*, есть те, которые не в УПА.

КУЛИКОВ: Хорошо, жестче скажу — нацисты.

ИЩЕНКО: Да, примерно так — коллаборационисты.

КУЛИКОВ: День украинского нациста завтра. Ожидаются факельные шествия как обычно. Возможно, этим не ограничится?

ИЩЕНКО: Во всяком случае, штурм Лавры они пообещали. Правда, анонсировали заранее, так что у власти было время какие-то меры принять, чтобы не допустить эксцессов. Но пока про меры ничего не слышно. А как они работают, было видно на примере пресечения границ «великим» политическим деятелям современности.

КУЛИКОВ: «Великий» политический деятель тоже пообещал через пару дней в Киев приехать?

ИЩЕНКО: Я думаю, что если они собираются сейчас раскручивать очередной этап давления на Петра Алексеевича, то всякие беспорядки в городе, которые 14-15-го могут начаться, к 17-му как раз выйти на пиковые показатели, тогда Михаилу Николозовичу будет что говорить. Можно сказать: «Видите, до чего власть народ довела? На улицах уже толпы стоят, требуют от Петра Алексеевича того же, чего и мы требуем».

КУЛИКОВ: Смотри, как интересно, если бы я так хорошо не знал все эти механизмы и подлинное содержание политикума, как они сами себя называют… Вот, интересно, возгорание склада в Виннице, атака на Муженко, в ответ предпринимаются усилия, чтобы сделать вооруженные силы главнокомандующими… После этого вдруг неожиданно раскрывают коррупцию. Наверно, борщ украли.

ИЩЕНКО: По-моему, на 5,5 миллионов украли.

КУЛИКОВ: Порошенко сказал, что поотрубать руки. Вообще, это взаимосвязанные процессы, отображающие жизнь пауков в банке. Они клешни друг другу все время стараются подгрызть, откусить, и один паук хочет взгромоздиться все время на другого паука. Это не просто так. Там ничего случайно не бывает, чтобы вдруг взяли и замминистра на 5,5 миллионов антикоррупционная прокуратура раскрыла.

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* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.