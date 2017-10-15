Герой Советского Союза маркиз Ролан де ля Пуап

Ролан Полз д’Ивуа де ля Пуап (Roland Paulze d'Ivoy de la Poype) — французский летчик, сражавшийся в России в составе французского авиаполка «Нормандия-Неман». Один из лучших французских летчиков-истребителей 2-й мировой войны. Маркиз, Герой Советского Союза.

Ролан родился 28 июля 1920 г. в городе Прадо (департамент Пюи-де-Дом, Овернь), в семье потомственных аристократов. Он с ранних лет был увлечён аэронавтикой, и поэтому в августе 1939 года вступил в ВВС Франции, став курсантом летной школы в городе Анже. Уже 15 марта 1940 года Ролан получил пилотское свидетельство, после чего был направлен для повышения квалификации в лётное училище в городе Этамп. Однако закончить это училище де ля Пуап не успел: в мае 1940 г германские войска вторглись во Францию, и после капитуляции страны, 21 июня 1940 года, недоучившийся лётчик был вынужден эмигрировать на польском судне в Великобританию.

Там де ля Пуап присоединился к движению «Свободная Франция», созданному патриотами, желавшими продолжить борьбу против фашизма. С июля 1940 года по январь 1941 года Ролан де ля Пуап участвовал в боевых операциях на территории французской Западной Африки, чтобы закрепить её за англо-французскими союзниками. Затем Ролан вернулся в Великобританию для завершения своей лётной и боевой подготовки. К началу 1942 года маркиз завершил обучение и вступил в состав 602-го эскадрона RAF. Вместе с этой частью Ролан принял участие в воздушных боях над Ла-Маншем и северным побережьем Франции, уничтожив при этом 1 самолет противника – истребитель Bf.109G (по одним источникам – 13.04.1942 г, по другим – 22.08.1942 г).



В августе 1942 г руководство «Свободной Франции» предоставило пилоту-маркизу выбор: летать на штурмовку вражеских объектов с британского авианосца, базировавшегося в Средиземном море, или отправиться на советско-германский фронт, где шли ожесточенные бои. Ролан выбрал Россию… В самом конце лета 1942 года он покинул берега Англии, став одним из первых отправлявшихся в СССР французских добровольцев; при этом Ролан был среди них еще и самым молодым. После длительного путешествия через Камерун, Чад, Египет, Сирию и Иран, 28 ноября 1942 года де ля Пуап вместе с другими летчиками вступил на русскую землю. А 4 декабря в городе Иваново из прибывших добровольцев была сформирована французская истребительная эскадрилья «Нормандия». Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев (14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников.

Всю зиму 1942-1943 гг. французские летчики осваивали советские истребители Як-1. Лишь 22 марта 1943 года после освоения личным составом боевой техники эскадрилья была направлена на Западный фронт, где была включена в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й Воздушной Армии. Де ля Пуап прибыл на фронт на истребителе с нарисованной на носу акульей пастью, которую изобразил по его просьбе механик Жорж Марлен.

В первых боях у Ролана не все получалось складно. Длительное время он никак не мог добиться победы, хотя активно участвовал в воздушных схватках. Особенно ожесточенным стал для де ля Пуапа поединок с германским самолетом-разведчиком Fw.189, который запомнился Ролану на всю жизнь. Fw.189 был очень маневренным, к тому же хорошо бронированным самолетом, и победа над ним всегда доставалась с трудом. Он часто уходил от преследования истребителей в крутом пикировании или, делая переворот, «подныривал» под самолет противника с переходом на бреющий полет. Вот и в той памятной схватке лейтенант де ля Пуап, решив догнать «раму» во что бы то ни стало, так увлекся пикированием за ней, что у него от резкого перепада давления даже лопнула барабанная перепонка. Этот бой стоил Пуапу трехнедельного пребывания в госпитале. Советским врачам удалось полностью восстановить отважному французу слух и вернуть его в строй. И тот вновь стал каждодневно летать на боевые задания. Свою первую победу маркиз одержал 31 августа 1943 года, сбив пикировщик Ju.87. В сентябре добавил к своему личному счету еще две победы – Fw.190 и Ju.87. В одном из боев самолет де ля Пуапа был подбит; во время посадки выяснилось, что одна из стоек шасси не выходит. Ролану приказали покинуть самолет; однако он не выполнил команды – ставший к тому времени настоящим мастером пилотажа, маркиз успешно посадил машину на одно колесо, сохранив машину, которая была тогда на вес золота.

Со временем эскадрилья разрасталась за счет прибывавших в Россию новых французских добровольцев, в конечном итоге превратившись в целый авиаполк, получивший наименование «Нормандия-Неман». С боями увеличивался и боевой счет французских летчиков, заслуги многих из них были отмечены советскими наградами; в феврале 1944 года орден Красного Знамени получил и Ролан де ля Пуап.

При всем своем героизме французские летчики очень боялись русской зимы (наверное, помнили судьбу наполеоновской армии, погибшей в русских снегах в 1812 году). Как только начались холода, французы отказались участвовать в боях, и командование отвело их в тыл на отдых. В результате с осени 1943 до весны 1944 года французские добровольцы прятались от морозов в теплых домах и в боях не участвовали. На фронт они вернулись только в апреле 1944 года, и тут же включились в боевую работу своей 303-й истребительной авиадивизии.

Особенно пилоты «Нормандии-Неман» отличились осенью 1944 года в Восточной Пруссии, где шли ожесточенные и непрерывные бои. Здесь ставший к тому времени уже старшим лейтенантом и командиром звена Ролан де Ля Пуап одержал свои последние победы. Так, 14 октября маркиз со своим звеном вылетел на блокировку вражеского аэродрома. При подходе к цели он заметил 8 поднимавшихся в воздух истребителей противника. Роллан с ходу повел свою четверку в атаку, перехватив инициативу у противника, который еще не успел набрать полную скорость. В результате немцы потеряли 3 самолета, не выдержали навязанного им боя и поспешили уйти в облака. Один из сбитых в той схватке Мессершмиттов был уничтожен де ля Пуапом. День 16 октября стал самым удачным днем в истории «Нормандии» и в жизни Ролана. В тот день летчики полка сбили 29 самолетов противника и около 50 уничтожили на земле; 4 победы записал на свой счет и Ролан де Ля Пуап (1 Ju.87 был сбит им лично, еще 1 Ju.87 и 2 FW.190 – в группе). Свою последнюю личную победу маркиз одержал 23 октября, когда в трудном поединке уничтожил Fw.190, а 26 октября он завершил свой счет групповой победой над Bf.109. Через два дня, 28 октября 1944 года, за мужество и отвагу проявленные в боях, маркизу Роланду де Ля Пуапу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В середине декабря 1944 года де ля Пуап был награжден французским Крестом Освобождения и в составе группы ветеранов «Нормандии» отправлен во Францию в отпуск. К тому времени де ля Пуап совершил 125 боевых вылетов и одержал 6 личных и 10 групповых побед. Однако французы в отличие от русских не делили свои победы на личные и групповые, и поэтому во всех списках де ля Пуап проходит, как ас с 16 победами. Еще 2 победы, в которых сам Ролан был уверен, он все же не смог документально подтвердить. Тем не менее, некоторые исследователи приписывают маркизу и эти спорные жертвы, доводя список Ролана до 18 побед, однако это противоречит принятой в мире практике зачета и не является правильным.

Отгуляв отпуск, де ля Пуап уже не смог вернуться в полк – он получил назначение на новую должность в сводной дивизии «Франция», создававшейся в то время в Туле.

После войны отважный лётчик-истребитель, ставший капитаном, продолжил службу в ВВС Франции. В течение нескольких месяцев де ля Пуап командовал авиаэскадрильей «Бурже», а в 1947 году вышел в отставку. Решив заняться бизнесом, один из лучших французских асов организовал собственное предприятие по производству упаковки. Фантазёр и талантливый изобретатель, он развил настоящую индустрию пластичной упаковки, необходимой во всех отраслях продовольственного сектора и в быту.

Обнаружил статью в журнале "Техника-Молодёжи" 1962 год за авторством маркиза де ля Пуапа:

Кроме того, на заработанные деньги он создал морской зоопарк «Marineland» в городе Антиб на Лазурном берегу Франции. Де ля Пуап не забывал и Советский Союз, который он неоднократно посещал в составе французских делегаций – ветеранов авиаполка «Нормандия-Неман».

На фото в центре. Ветераны «Нормандии» Фельдзер, де ля Пуап и Марселен.

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, а также французскими наградами: знаком ордена Командора Почётного легиона, Крестом Освобождения, Крестом за боевые заслуги, медалями.

Скончался Герой Советского Союза маркиз Ролан де ля Пуап в 2012 году

Но и это ещё не всё о лётчике, Герое Советского Союза маркизе де ля Пуап. Он ещё и был конструктором автомобиля.

Мало кто знает, что забавный французcкий пляжный автомобильчик Citroen Mehari очень необычно связан с нашей страной и Второй Мировой войной.

Mehari появился в 1968 году. Причиной его появления стало стремление компании Citroen составить конкуренцию достаточно популярным в то время пляжным джипам.

Его необычное название было выбрано не случайно. Словом «мехари» арабы называли особо выносливую породу верблюдов, а во французском иностранном легионе даже были мехаристы — бойцы на верблюдах.

Машинка получилась очень простой, надежной и проходимой. Неудивительно, что Mehari стал очень популярен, и за последующие 20 лет было продано 145 000 внедорожников. Этот небольшой, но проворный автомобильчик использовали даже французские военные.

Отцом этого автомобиля стал маркиз Ролан де ля Пуап — летчик-истребитель, сбивавший фашистских стервятников в советском небе на истребителе с красными звездами на плоскостях. Самый молодой пилот «Нормандии», он прибыл в Советский Союз в конце ноября 1942 года.

использованные источники:

http://www.oldtimer.ru/retrospective/18675/

http://forum.worldofwarplanes.ru/index.php?/topic/15738-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7/page__p__558636#entry558636

martinn

Источник: colonelcassad.livejournal.com