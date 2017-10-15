Эхо творчества Виктора Дени в Барселоне

Творческое переосмысление известного советского плаката в Барселоне.Художник-карикатурист Виктор Дени (Денисов). РСФСР. "Товарищ Ленин очищает землю от нечисти". 1920 год.В случае с испанцами оно оказалось на удивление злободневно, у них еще монархия осталась.Кстати, у Денисова тема нечисти еще раз всплыла в творчестве, уже применительно к Третьему Рейху.Так сказать, тема уборки нечисти была близка художнику.Да и в целом, Денисов был почти также крут, как и Кукрыниксы с Ефимовым. Даже когда бегло начал пересматривать творчество, попадались сплошные нетленки."АдмиралЪ".Знакомая страна. Знакомый дом. За 90 лет кое-что осталось неизменным.Прошло почти 100 лет. Ясновельможная Польша никак не успокоится."Кровавая Гэбня" на страже.Иуда Троцкий – поджигатель войны. В чем автор угадал, что все герои картинки пришагали к гибели своей. Троцкий в 1940, японские милитаристы и немецкие нацисты – в 1945.В Великую Отечественную автор просто жег напалмом.В общем, настоящий классик советской карикатуры, творчество которого, до сих пор весьма актуально.

Источник: colonelcassad.livejournal.com