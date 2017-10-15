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Эхо творчества Виктора Дени в Барселоне

18:54. 15 октября 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


Творческое переосмысление известного советского плаката в Барселоне.


Художник-карикатурист Виктор Дени (Денисов). РСФСР. "Товарищ Ленин очищает землю от нечисти". 1920 год.
В случае с испанцами оно оказалось на удивление злободневно, у них еще монархия осталась.

Кстати, у Денисова тема нечисти еще раз всплыла в творчестве, уже применительно к Третьему Рейху.




Так сказать, тема уборки нечисти была близка художнику.

Да и в целом, Денисов был почти также крут, как и Кукрыниксы с Ефимовым. Даже когда бегло начал пересматривать творчество, попадались сплошные нетленки.




"АдмиралЪ".




Знакомая страна. Знакомый дом. За 90 лет кое-что осталось неизменным.


Прошло почти 100 лет. Ясновельможная Польша никак не успокоится.


"Кровавая Гэбня" на страже.


Иуда Троцкий – поджигатель войны. В чем автор угадал, что все герои картинки пришагали к гибели своей. Троцкий в 1940, японские милитаристы и немецкие нацисты – в 1945.

В Великую Отечественную автор просто жег напалмом.



















В общем, настоящий классик советской карикатуры, творчество которого, до сих пор весьма актуально.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: барселона, великая отечественная война, виктор дени, ИСПАНИЯ, карикатуры, Каталония, Ленин, пропаганда, ссср
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