Другая история Земли. Часть 3а.

Упоминания о катастрофе в истории и мифологии.

«Осенью 1942 года было отдано распоряжение о том, чтобы все университетские библиотеки передали немцам старинные чешские издания. Собрания национального музея были разграблены.»



«Вся политическая литература свободной республики, так же как и труды деятелей чешского возрождения XVIII и XIX столетий были изъяты. Книги авторов еврейского происхождения и писателей, политически «неблагонадежных», были запрещены. Немцы изъяли произведения чешских классиков, труды Яна Гуса — реформатора XV столетия, Алоиса Ирасека — автора исторических романов, поэта Виктора Дика и других…»



«13 декабря 1939 г. гаулейтер Вартоланд издал приказ о регистрации всех публичных и частных библиотек и коллекций на присоединенных территориях. Когда регистрация была закончена, библиотеки и коллекции книг были конфискованы и перевезены в «Бухзаммельштелле». Там особые «эксперты» производили отбор. Конечным предназначением был либо Берлин, либо вновь основанная «Штатсбиблиотек» в Познани. Книги, признанные неподходящими, продавались, уничтожались или выбрасывались в качестве макулатуры.



В генерал-губернаторстве лучшие и крупнейшие библиотеки страны стали жертвой организованного расхищения. В их числе были университетские библиотеки в Кракове и в Варшаве. Одной из лучших, хотя и не из крупнейших, была библиотека польского парламента. Она состояла из 38 000 томов и 3 500 периодических изданий. 15 и 16 ноября 1939 г. главная часть этой библиотеки была вывезена в Берлин и Бреславль. Захвачены были также старинные документы, как, например, собрание пергаментов, принадлежавших центральным архивам.



Диоцезиальный архив в Пельплине с документами XII столетия был сожжен в печах сахарного завода.»

В комментариях и письмах, которые я получаю после начала публикации данной работы, мне часто в той или иной форме задают вопрос, который в общем виде можно сформулировать следующим образом: «Если катастрофа, как вы говорите, произошла в историческое время, а не миллионы лет назад, то почему о ней нет упоминаний и мы об этом ничего не знаем?»Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Во-первых, тот факт, что сравнительно недавно, судя по уже собранным данным где-то в середине 16 века, произошла глобальная катастрофа, которая практически полностью уничтожила существовавшую на тот момент цивилизацию и большую часть биосферы, скрывается по той же причине, по которой современная правящая элита постоянно врёт населению, которое находится под их контролем. Так проще этим самым населением управлять. Но это отдельная большая тема, к которой мы вернёмся позднее. Сейчас важно отметить, что если началась фальсификация и создание ложной истории, с целью сокрытия реально произошедших событий, то все явные упоминания об этой катастрофе должны были быть найдены и уничтожены. В противном случае обман быстро вскроется. И мы все прекрасно знаем о том, что правящей элитой неугодная ей информация целенаправленно уничтожалась. Наибольший расцвет «святой» инквизиции приходится как раз на вторую половину 16 — начало 17 веков. В этот период институт «святой» инквизиции претерпевает серьёзные изменения, она реформируется, укрупняется, получает новые полномочия.Причём в то время запросто сжигали не только книги, но и людей. Немецкий историк Иоганн Шерр писал: «Казни, совершаемые разом над целыми массами, начинаются в Германии около 1580 года и продолжаются почти целое столетие. В то время как вся Лотарингия дымилась от костров… в Падеборне, в Браденбургии, в Лейпциге и его окрестностях совершалось тоже множество казней.В графстве Верденфельде в Баварии в 1582 году один процесс привел на костер 48 ведьм… В Брауншвейге между 1590-1600 годами сожгли столько ведьм (ежедневно по 10-12 человек), что позорные столбы их стояли "густым лесом" перед воротами. В маленьком графстве Геннеберг в одном 1612 году сожжены 22 ведьмы, в 1597-1876 годах – 197… В Линдгейме, насчитывавшем 540 жителей, с 1661 по 1664 год сожжено 30 человек».То есть, активно уничтожались не только книги, но и люди, которые могли быть носителями устной традиции передачи знаний.В 18 веке по Европе прокатилась волна буржуазных революций, во время которых костры из неугодных книг полыхали на площадях многих городов.Не отставали и в России. Изъятием и уничтожением неугодных летописей и книг Романовы-Ольденбурги планомерно занимались всё время оккупации захваченных у Московии и Тартарии территорий. Но, видимо, всё уничтожить не успели, поэтому после революции 1917 года сжигание «неугодных книг» продолжилось с новым рвением. Само собой, что уничтожались только книги, которые являлись империалистической и буржуазной пропагандой, а если историческая книга не рассказывает о героической борьбе пролетариата с угнетателями, то она, несомненно, есть буржуазная пропаганда. А уж если рассказывает о «Всемирном потопе», описанном в Библии, то такая книга подлежит обязательному уничтожению.Но и в «просвещённой» Европе уничтожение информации не прекратилось в 19 веке. После прихода нацистов к власти в Германии, они активно начали зачищать информационное пространство. С марта по октябрь 1933 года книги сжигали в 70 городах Германии. Но только Германией дело не ограничились. Если кто забыл, то после 1939 года гитлеровская Германия оккупировала большую часть Европы. При этом высшее германское руководство было очень неравнодушно ко всему старинному, особенно старым рукописям, которые изымались на всех оккупированных территориях и свозились в Германию представителями специально для этого созданной организации «Ahnenerbe» (Аненербе) После нападения на СССР этот процесс продолжился и на наших оккупированных территориях. Всего за годы войны нацистами было разрушено во всех странах 427 музеев, из них 154 советских. По всей Европе нацистами были разграблены тысячи архивов. О масштабах этого процесса написано множество научных работ и статей. При этом большинство людей знает в основном о том, что гитлеровцы вывозили в Германию культурные ценности в виде картин, статуй и других художественных изделий, но мало кто знает о том, что разграблению подвергались и архивы с библиотеками, откуда вывозились старинные рукописи и книги. Вот выдержки из материалов Нюрнбегского трибунала о разграблении культурных ценностей Чехословакии и Польши , касающиеся именно книг и рукописей.Почему современная правящая элита, которая в большинстве своими корнями уходит опять всё в те же 16-17 века, так усиленно пытается скрыть сам факт катастрофы, это отдельная большая тема. Но если кратко, то большая часть этих якобы древних аристократических родов вовсе не древние. Они смогли подняться на вершину власти только благодаря этой самой катастрофе, но вовсе не благодаря своим высоким интеллектуальным способностям, а за счёт преступлений и насилия. Масштабные катастрофы, войны и революции всегда приводят к тому, что сложившиеся в социуме институты власти и поддержания правопорядка перестают работать, в результате чего власть переходит к бандитским группировкам, которые в силу своей наглости, подлости и физического превосходства устанавливают диктатуру на территориях, которые позволяет им контролировать размер их бандитского клана. Но только на насилии, жестокости и подавлении несогласных власть долго держаться не может. Всё это будет требовать слишком много ресурсов. Поэтому рано или поздно им потребуется легитимизировать свою власть. И лучшим способом объяснить населению, почему именно этот конкретный клан имеет право на власть, объявить его древним правящим родом, по ходу сочинив несколько мифов о славных подвигах предков сегодняшнего правителя.Зачем те же нацисты собирали и уничтожали старые документы по всей Европе? Если бы они победили, то в очередной раз всем была бы навязана новая версия истории, согласно которой все правители третьего рейха были бы объявлены представителями древнейших арийских родов. Собственно, эта работа в третьем рейхе уже активно велась, составлялись новые списки «истинных арийцев», но наши деды и прадеды не дали им это завершить, войдя в Берлин в мае 1945 года.Таким образом, отсутствие явных упоминаний о каком-то событии в исторических хрониках и документах вовсе не означает, что их там никогда не было. Как и наличие других старых документов, в которых об этом событии ничего не сказано. Уничтожение документов не было тотальным, изымались и уничтожались именно те документы, содержание которых по тем или иным причинам было не угодно новой правящей элите. Причём вовсе не важно, была ли эта элита аристократической, буржуазной или пролетарской.Но, не смотря на то, что все явные упоминания о той катастрофе правящей элитой тщательно уничтожались и уничтожются по сей день, информация о ней сохранилась и дошла до нас в зашифрованном виде через мифы, сказания и даже традиции разных народов. То есть, мы переходим ко второй части ответа на вопрос, остались ли хоть какие-то упоминания о той катастрофе.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com