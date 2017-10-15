Дело психологов-садистов
08:02. 15 октября 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Дело психологов-садистов
Судебный процесс против двух психологов ЦРУ привел к публикации множества секретных документов. Они раскрывают подробности того, что творится в разбросанных по всему миру тюрьмах американской разведки, где не действуют ни законы США, ни кодекс врачебной этики. Даже американская пресса признает – речь идет о людях, до боли похожих на нацистских врачей-убийц.
Минувшим летом родственникам заключенных, погибших или искалеченных в афганской тюрьме ЦРУ, удалось привлечь к уголовной ответственности двух людей, отвечавших за содержание и допросы пленников. Ответчиками по делу стали психологи, работавшие с Лэнгли на контрактной основе.
Судебные заседания шли несколько месяцев. В ходе процесса Пентагон и ЦРУ вынуждены были опубликовать большое количество документов с грифом «секретно» – на этом настоял судья. Из этих четырех тысяч страниц весь мир узнал немало интересного о том, как обращаются с заключенными в секретных тюрьмах ЦРУ, расположенных в десятках стран мира.
В прессу попал, например, отчет о последних днях Рахмана Гула в тюрьме «Кобальт», расположенной под Кабулом. Заключенные называли ее «Тьмой». Дело в том, что управляющий выбрал такой режим освещения, при котором все лампы в камерах были выключены. Заключенные существовали в кромешной тьме и были вынуждены слушать громкую музыку 24 часа в сутки.
Гула, подозревавшегося в связях с афганским полевым командиром Гульбуддином Хекматияром, допрашивали на протяжении двух недель. Ему практически не давали есть и регулярно лишали сна – приковывали наручниками к потолку камеры и будили, если у него получалось задремать. Все это время его единственную одежду составлял памперс.
Дело было в ноябре 2002 года, ночная температура в Кабуле опускалась ниже ноля. Для дополнительного эффекта Гула сажали в емкость с ледяной водой.
Однажды вечером его, обнаженного, приковали наручниками к цементной стене. Охранник заглядывал к нему в камеру несколько раз за ночь. «Он лежал и трясся. Ну, он вообще всегда трясся», – отчитался он позднее. Утром Гул трястись перестал. Врач диагностировал смерть от переохлаждения.
Его допросом руководил Джон Брюс Йессен – человек с чрезвычайно любопытной биографией. Во время службы в ВВС США он получил диплом психолога, а потом работал наблюдателем в школе выживания на базе ВВС Фейрчайлд. Помимо прочего, там инсценировались допросы с применением пыток и жесткого психологического воздействия. Смысл таких тренировок был в том, чтобы подготовить американских солдат к допросам в плену.
Сперва Йессен просто наблюдал за процессом. Следил, чтобы солдатам во время тренировок не причинили вреда. Затем попросился на роль допрашивающего и исполнял эту роль столь увлеченно, что перепугал собственных коллег. Йессен был настолько груб и агрессивен, что военным пришлось снять его на видео, показать это видео ему и попросить больше никогда так не делать.
В конце 1990-х Йессен вышел в отставку, однако сразу после теракта 11 сентября предложил свои услуги ЦРУ, позиционируя себя как опытного специалиста по допросам террористов.
Весной 2002 года вместе со своим коллегой по школе выживания Джеймсом Митчеллом он написал «руководство по технике интенсивного допроса». Оно начиналось фразой «мы не специалисты по арабской культуре и по структуре «Аль-Каиды». Это было чистейшей правдой. Но Митчелл и Йессен также не были специалистами по технике допросов: диссертация Митчелла была посвящена борьбе с высоким давлением, а диссертация Йессена касалась методов семейной психотерапии. Единственные допросы, которые они видели в жизни, – это те шоу, которые устраивались в школе выживания.
Несмотря на все это, инструкция Йессена и Митчелла понравилась военным, благо она была очень простой и понятной. К узникам предлагалось применять такие меры воздействия, как голодание, лишение света, нескончаемая громкая музыка, многочасовые приковывания наручниками в неудобной позе, лишение сна, обливание ледяной водой и имитация утопления. В общем, психологи сочинили действенную программу средневековых пыток.
Целью этих издевательств было воспитание в заключенном «выученной беспомощности». Этот термин Йессен позаимствовал из работы психолога Мартина Зелигмана. В 1960-е годы тот провел серию опытов над собаками и заметил, что регулярные удары электротоком подавляют у животных волю к сопротивлению настолько, что они даже не пытаются спастись. Йессен был в восторге от этих садистских экспериментов.
Так Митчелл и Йессен начали сотрудничать с ЦРУ по контракту. Их процедуры применялись к десяткам узников секретных тюрем, но активнее всего эту методику использовали в «Кобальте». Оба психолога присутствовали на допросах и настоятельно требовали от надзирателей не обращать внимания на любые жалобы заключенных.
Когда умирающий от холода Гул просил дать ему одеяло, Йессен утверждал, что это «типичная тактика террориста». В принципе, любые жалобы и просьбы он называл «террористическим сопротивлением».
В другой тюрьме ЦРУ – тайской – Йессен и Митчелл организовывали допросы гражданина Саудовской Аравии Абу Зубейды, которого подозревали в связях с «Аль-Каидой». Впоследствии правительство США сняло эти обвинения – всю информацию, которой он владел, саудовец откровенно излагал американской разведке. Но Йессен и Митчелл решили, что он все-таки что-то скрывает, и подвергли Зубейду «интенсивному допросу». На протяжении многих дней заключенного держали в камере, где он не мог ни встать, ни сесть. Его приковывали к стене и более 83 раз подвергали «имитации утопления» – лили воду на ткань, закрывающую лицо, пока он не терял сознание. Саудовец молчал, потому что ему было нечего сказать, но Йессен и Митчелл утверждали, что саудовец просто упрямится.
Ирония судьбы в том, что Абу Зубейду и узников афганского «Кобальта» спас перевод в печально известную тюрьму Гуантанамо. Туда, по крайней мере, допускали правозащитников и врачей, там можно было получить медпомощь. Оттуда им, в конце концов, удалось выбраться на волю и даже подать в суд штата Вашингтон на своих мучителей.
История с пытками водой имеет исторический прецедент. Оккупировав Филиппины в 1898 году, американские военные с увлечением «имитировали утопление» местных партизан и других инакомыслящих. Родственники потерпевших и погибших подавали в суд. Суды приговаривали палачей к издевательски маленьким штрафам.
Теперь история повторяется. Еще в сентябре судья Джастин Лоу Квакенбуш заявил, что Йессен и Митчелл находятся под защитой правительства США, и посоветовал сторонам заключить досудебное соглашение. Авторы инструкции по пыткам легко ушли от ответственности.
В ходе своей контрактной работы на ЦРУ психологи заработали более 80 миллионов долларов на двоих. Каждый купил себе по роскошному поместью – желтая пресса называет эти особняки «пыточными домами». Оба продолжают выпускать книги и многословно оправдываться за свои зверства – их, мол, заставляли все это проделывать плохие люди из ЦРУ. Общественное осуждение, с которым они сталкиваются, минимально – несколько статей в газетах плюс небольшая неприятность для Йессена с братьями-мормонами. Последним не понравилось его избрание епископом на волне скандала с пытками, и уже через неделю ему пришлось оставить этот пост.
В 2009 году президент Обама осудил применение пыток по отношению к заключенным. Некоторые пункты из своего руководства по допросам Йессен и Митчелл убрали. Однако и голодание, и лишение сна, и «имитация утопления» продолжают использоваться в секретных тюрьмах.
История с психологами-палачами выглядит как возвращение западного мира к его самым темным временам. Общественная организация «Врачи за права человека» открыто сравнила Митчелла и Йессена с нацистскими врачами-убийцами, отметив их бесчеловечные эксперименты над людьми и нарушение всех норм Нюрнбергского кодекса врачей. Принятого, напомним, по результатам Нюрнбергского процесса.
https://khazin.ru/articles/136-chelovek-i-obcshestvo/55309-tsru-vzjalo-na-sluzhbu-psihologov-sadistov-dlja-organizatsii-izocshrennyh-pytok – цинк
Автор насчет недостаточного осуждения этих персонажей даже преуменьшает. В 2010 году, уже после того, как Обама публично осудил применение пыток в секретных тюрьмах ЦРУ, вышел фильм "Немыслимое", где обосновывалось, почему пытать надо.
Задумка фильма проста как три копейки. Некий злостный террорист похитил из Черновцов 8кг оружейного плутония, переделал их в бомбы, которые в означенное время отправят на тот свет несколько миллионов честных американских потребителей. Органы госбезопасности мирового гегемона естественно не могут этого допустить – для расследования дела привлекаются известные актеры – Кэри Энн Мосс (несколько постаревшая Тринити из Матрицы) в роли агента ФБР с "высокими моральными принципами" и современный представитель "Кровавой Гэбни", мастер пыточных дел Сэмюэл Л. Джексон.
Быстро проскочив стадию "хорошего полицейского", высшее руководство дает добро на пытки террориста, ибо сроки поджимают, в результате чего и начинается основная часть фильма, а именно пытки террориста – выдергивание ногтей, пытки водой, электротоком, втыкание иголок в причинное место и т.д. и т.п. На этом фоне, отдельные персонажи испытывают муки совести, за то что их либерально-демократический шаблон, жестко рвется практикой борьбы с гидрой международного терроризма.
Разумеется, такая практика, соответствующая "господам из Гестапо" и "нарушителям социалистической законности из НКВД", не является злобной выдумкой авторов, а вполне отражает реальное положение дел в американской "Кровавой Гэбне", в чем собственно американцы сами недавно сознались и даже смели нагло утверждать, что это хорошо и полезно, хотя и не совсем этично. Призраки Абу-Грейб и Гуантанамо стучат в наши сердца…Пафосно, а что делать – волна разоблачений прошла, теперь можно и в медийное пространство эти "забавные истории" запускать. Вот и после "эпохальной победы над наследием Джорджа Буша-младшего", надо бы кино снять, про нехорошие делишки в его президентство. Но вот осуждает ли фильм "немыслимое"? Судя по происходящему на экране, большая часть "ответственных лиц", расценивает происходящее вполне нормально в контексте заданной ситуации. По большому счету, кроме "Тринити", все остальные в той или иной мере согласны, что пытать надо – следовательно, можно понимать, что это такая себя коллективная точка зрения американского истеблишмента на проблему пыток.
В принципе то, "пытки, как и война, это тоже продолжение политики, другими средствами".
В итоге, после череды пыток и морально-этических терзаний, террорист рассказывает про одну бомбу, но бомбы на месте не оказывается, зато там расставлена ловушка, в результате неосторожности спецназа, ловушка подрывает здание – гибнет 57 человек.
Теперь уже даже "Тринити" не против пыток, ибо "честных американских обывателей" убивать нельзя. То есть авторы фильма логично показывают, что есть ситуации, когда "не пытать нельзя".
Ну а дальше, когда логически обоснована необходимость пыток для "защиты демократии и свободы", авторы поднимают другую проблему – как далеко можно зайти в пытках человека. Товарищ Джексон, после неудачных мучений террориста, решает воспользоваться его семьей. Сначала привозят жену и требуют под угрозой ее пыток, признаний у террориста. Он отказывается и ее убивают на его глазах. Все в шоке, но берутся за маленьких детей террориста. Теперь уже мнения разделились. Часть согласна с пытками детей, часть не согласны. Высшее руководство – согласно (кто бы сомневался). Но тут проблему морального выбора, портит скоропостижное признание террориста, который выдает точки укладки ядерных зарядов. В результате, мы так и не узнаем, а готовы ли они и на это…Очень жаль, а так хотелось посмотреть еще. В итоге дети спасены и попадают в объятия Тринити, которая не далее как минут 30-40 назад, была очень даже не против пыток их папаши. Настоящая американская идиллия.
Кончается фильм предсказуемо, бомб оказывается не 3, а 4…Месть террориста свершилась, а перед зрителей логично встает вопрос – "Плохо пытали"?
В общем, странный фильм, в своих посылах. На вопрос "нужно ли пытать" или "не нужно" – отвечает скорее утвердительно, чем отрицательно – таки пытать людей нужно (при определенных обстоятельствах)
https://khazin.ru/articles/136-chelovek-i-obcshestvo/55309-tsru-vzjalo-na-sluzhbu-psihologov-sadistov-dlja-organizatsii-izocshrennyh-pytok – цинк
Упомянутые персонажи, судя по всему, с точки зрения начальства пытали хорошо, поэтому до сих пор их полноценно к ответственности и не привлекли, несмотря на пересказы подробностей пыток и протесты правозащитников.
Источник: colonelcassad.livejournal.com