Что выгнало первых людей из Африки?

По новым данным , причиной миграции наших предков из Африки в Европу Азию стал сухой и прохладный период , во время которого Сахара из края зелёных лесов превратилась в пустыню.

По имеющимся на сегодняшний день данным первые люди появились в Африке (ранее считалось, что около 100 тысяч лет назад, но буквально в этом году граница сместилась еще на 200 — 250 тыс. лет.), а потом наши предки 65 — 55 тыс. леи назад мигрировали из Африки в Европу, Малую Азию и на Арабский полуостров и уже оттуда расселились по всей планете, добравшись да Австралии и Америк.

Причиной, побудившей первых людей выйти из Африки и искать себе нового дома, считается климат, но какие именно погодные условия толкнули людей на великое путешествие, остаётся неизвестным — в частности, потому, что 60 тысяч лет назал наши люди не вели записей о состоянии климата. Судить о том, что происходило тогда в Африке, можно только по косвенным признакам — например, по осадкам на дне моря, как поступили геолог Джессика Тирни (Jessica Tierney) из университета Аризоны и ее коллеги.

Группа под руководством Тирни проанализировала наслоения осадочных пород в Аденском заливе и оценила динамику содержания в них алкенонов — органических соединений, которые вырабатывают водоросли. Состав и количество алкенонов варьируется в зависимости от температуры воды. По алкенонам учёные реконструировали средние температуры воды у поверхности залива с шагом в 1600 лет за последние 200 тысяч лет. А анализ содержания органических осадков — листьев, унесенных ветром в океан и осевших на дне — позволил получить данные о количестве осадков.

Объединив данные о температуре и влажности, учёные установили, что в промежуток между 130 и 80 тыс. лет назад в Северо-Восточной Африке климат был влажный и тёплый, а Сахара, ныне пустынная, была покрыта зелёными лесами. А вот в период 75 — 55 тысяч лет назад наступила продолжительная засуха и похолодание; генетики свидетельствуют о том, что на это же время приходится начало переселения в Европу из Африки. Возможно, именно опустынивание и похолодание подтолкнуло людей к поиску новых территорий, считает Тирни.

Несмотря на относительную точность оценки состояния климата по методике Тирсли, ее догадки о причинах выхода человечества из Африки остаются догадками, поскольку датировки самого этого события крайне приблизительны. Недавние исследования указывают на присутствие Homo sapiens на Суматре уже 63 тысяч лет назад, а в Австралии — уже 65 тыс. лет назад, а значит, выйти из Африки они должны были раньше, чем принято считать, другие исслудования заставляют предположить, что было несколько волн миграции, первые из которых начали движение из Африки уже 130 тысяч лет назад.

Анастасия Шартогашева.