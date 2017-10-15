Безрассудное военное бесчинство США вынуждает нас действовать
09:25. 15 октября 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Комментарий из МИД КНДР на тему недавних военных угроз Трампа.
Безрассудное военное бесчинство США вынуждает нас действовать
Пхеньян, 13 октября. /ЦТАК/– Научный сотрудник Института по делам США при МИД КНДР Ким Кван Хак опубликовал 13-го октября следующие комментарии под заголовком «Безрассудное военное бесчинство США вынуждает нас действовать».
В последнее время свора Трампа непрерывно направляет ядерные стратегические средства вокруг Корейского полуострова и пытается запугивать нас военным блефом.
По сообщениям иностранных СМИ, 10-го октября Трамп в Белом доме встретился с генералами и обсудил военные контрмеры в отношении нашей Республики. Одновременно США вечером 10-го числа направили в воздушное пространство Корейского восточного моря 2 ядерных стратегических бомбардировщика «B-1B». Эти бомбардировщики в отдельности провели ночные летные учения с истребителями японских воздушных «отрядов самообороны» и марионеточных ВВС.
Также свора Трампа суетится, мол она направит ядерную подлодку «Мичиган» в порт Пусан Южной Кореи и проведет в середине октября «интенсивные» совместные учения вокруг акватории Южной Кореи с участием атомного авианосца «Рональд Рейган», и тем самым окажет военный нажим на нашу Республику.
Недопустимо, что такие военные действия развертываются на фоне что, на днях Трамп написал на своей странице в Твиттере всякий вздор. Мол, за прошлые 25 лет США не успели управиться с Северной Кореей и «только один способ будет эффективным», и часто намекал о «военном выборе», болтая про «тишину накануне бури» и «полное разрушение» чего-то.
Сейчас свора Трампа смеет затронуть нас безрассудной военной провокацией, в том числе направлением вокруг Корейского полуострова ядерных стратегических бомбардировщиков «B-1B», атомных подлодок и атомных авианосцев. Такое военное бесчинство вынуждает нас принять ответные меры военного характера. Безрассудные происки военной провокации своры Трампа еще раз доказывают, что всестороннее укрепление наших самозащитных ядерных сил сдерживания является весьма правильным и в будущем нужно продвигаться вперед по этому пути до конца.
В связи с тем, что США озорничают в акватории вокруг Корейского полуострова и Тихом океане и прибегают к военному бесчинству в острых регионах, мы уже неоднократно предупреждали, что примем самозащитные контрмеры, в том числе огневое поражение по острову Гуам – форпосту агрессии США против КНДР и базе взлета бомбардировщиков. Военное бесчинство США вынуждает нас подкрепить решимость укрощать США огнем и толкает нас спустить «курок» жесточайших контрмер.
В случае возникновения какого-нибудь потрясающего события на Корейском полуострове полную ответственность за это понесут США, которые нелепо бесчинствуют и доводят обстановку на Корейском полуострове до грани взрыва.
https://schneider-krieg.livejournal.com/26115.html – цинк
На фоне подобной риторики, сателлиты в США в регионе рапортуют, что Северная Корея готовится к новым пускам баллистических ракет, а также к гипотетическим ядерным испытаниям.
Вполне очевидно, что санкции и угрозы США не только не остановили ракетно-ядерную программу КНДР, а скорее наоборот – ее подстегнули.
Источник: colonelcassad.livejournal.com