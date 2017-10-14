В сентябре капитал бросился из страны: чистый отток составил 7,5 млрд.долл.!

По данным Банка России, в июле и августе капитал шел в Россию: его чистый приток составил за эти два месяца 2,6 млрд.долл. (почти столько же, сколько за II квартал – 2,8 млрд.!) Однако за III квартал в целом наблюдался чистый отток в 4,9 млрд.. Таким образом, в сентябре частный капитал буквально побежал из страны: его месячный отток для получения такого квартального результата должен был составить 7,5 млрд.долл.!!

Это пугающий и не вполне понятный результат, а для сентябрьского «затишья», когда не наблюдалось каких бы то ни было заметных шоков, а международные резервы страны, хоть и медленно, но росли – тем более.

Михаил Делягин отметил: «Прежде всего, данные могут быть не точны. Данные за июль-август (да и за III квартал) не окончательны: это оценка, которая может заметно изменяться.