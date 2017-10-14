В сентябре капитал бросился из страны: чистый отток составил 7,5 млрд.долл.!
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-obnaruzhil-masshtabny-vyvod-kapi…
ЦБ обнаружил масштабный вывод капитала из России на фоне проблем у банков
Рост цен на нефть до максимумов за 2 года увеличил приток в Россию нефтегазовой выручки, однако поступившая в страну валюта практически в полном объеме покинула РФ в виде вывоза капитала частным сектором.
За январь-сентябрь доходы России от экспорта выросли на 28%, поток нефтедолларов ускорился почти на треть. В результате третий квартал российская экономика, вопреки прогнозам, завершила с положительным сальдо текущего счета, сообщил ЦБ РФ.
Приток валюты по основным торговым и финансовым операциям превысил ее отток на 1,2 млрд долларов. Помимо роста нефтяных котировок, сказалось падение доходов граждан отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. У беднеющего населения все меньше ресурсов на покупку импорта и выезд за рубеж.
За 9 месяцев чистый приток в РФ иностранной валюты достиг 26,6 млрд долларов – это на 73% больше, чем год назад.
Однако одновременно и с еще большей скоростью начал расти отток частного капитала. Накопленным итогом к началу октября он ускорился вдвое и достиг 21 млрд долларов.
Из помесячной статистики ЦБ следует, что почти 40% этой суммы – 8,9 млрд долларов – ушло из страны в сентябре, рассказывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. “Мы считаем, что это является следствием нервозности в банковском секторе”, – добавляет она.
“Теневой вывод средств мог стать следствием событий, произошедших в банковской системе (Югра, ФК Открытие, Бинбанк), которые для некоторых участников повысили неопределенность размещения капитала на локальном рынке”, – говорит аналитик Раййфайзенбанка Денис Порывай.
В третьем квартале почти весь отток пришелся на теневые операции, указывает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой. Потерю 4,2 млрд долларов ЦБ записал в статью “чистые ошибки и пропуски” – это означает, что деньги могли уйти из страны, но регулятор пока не может объяснить природу совершенных транзакций.
Сумма таких неясных сделок за квартал практически сравнялась с показателем за весь прошлый год (4,6 млрд долларов).
Сюда же следует добавить 0,5 млрд долларов квартального оттока по официально “сомнительным операциям”, говорит Полевой. За январь-сентябрь их объем достиг 1,1 млрд долларов, вдвое превысив уровень прошлого года.
Потеря валютных доходов на отток частного капитала с большой вероятностью продолжится и в 2018 году – это станет препятствием для существенного укрепления рубля: курс доллара плавно поднимется до отметок выше 60 рублей, говорит Полевой.
Кроме того, Минфин будет покупать больше валюты относительно ее притока по текущему счету, что увеличит зависимость рынка от настроений нерезидентов, скупающих российский госдолг.
Источник: pravosudija.net