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В сентябре капитал бросился из страны: чистый отток составил 7,5 млрд.долл.!

17:24. 14 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
По данным Банка России, в июле и августе капитал шел в Россию: его чистый приток составил за эти два месяца 2,6 млрд.долл. (почти столько же, сколько за II квартал – 2,8 млрд.!) Однако за III квартал в целом наблюдался чистый отток в 4,9 млрд.. Таким образом, в сентябре частный капитал буквально побежал из страны: его месячный отток для получения такого квартального результата должен был составить 7,5 млрд.долл.!!
 
Это пугающий и не вполне понятный результат, а для сентябрьского «затишья», когда не наблюдалось каких бы то ни было заметных шоков, а международные резервы страны, хоть и медленно, но росли – тем более.
 
Михаил Делягин отметил: «Прежде всего, данные могут быть не точны. Данные за июль-август (да и за III квартал) не окончательны: это оценка, которая может заметно изменяться.
Кроме того, приведенные данные рассматривают валютные операции Банка России с коммерческими банками как трансграничными операции, которыми они, конечно же, не являются. Очищенные от воздействия операций Банка России (которые могут весьма серьезно влиять на величину и даже динамику показателей движения капитала) данные публикуются только поквартально, поэтому месячная статистика неточна по определению.
 
В целом же смена притока частного капитала оттоком может быть вызвана как сравнительно дорогой нефтью и успехами в экспорте сельхозпродукции нового урожая (из-за чего в страну приходит дополнительная валюта, не находящая в ней применения из-за либеральной политики блокирования развития страны), так и временной паникой глобальных спекулянтов или временным фиксированием ими прибыли накануне завершения в США финансового года.
 
 

http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-obnaruzhil-masshtabny-vyvod-kapi…

ЦБ обнаружил масштабный вывод капитала из России на фоне проблем у банков

Рост цен на нефть до максимумов за 2 года увеличил приток в Россию нефтегазовой выручки, однако поступившая в страну валюта практически в полном объеме покинула РФ в виде вывоза капитала частным сектором.

За январь-сентябрь доходы России от экспорта выросли на 28%, поток нефтедолларов ускорился почти на треть. В результате третий квартал российская экономика, вопреки прогнозам, завершила с положительным сальдо текущего счета, сообщил ЦБ РФ.

Приток валюты по основным торговым и финансовым операциям превысил ее отток на 1,2 млрд долларов. Помимо роста нефтяных котировок, сказалось падение доходов граждан отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. У беднеющего населения все меньше ресурсов на покупку импорта и выезд за рубеж.

За 9 месяцев чистый приток в РФ иностранной валюты достиг 26,6 млрд долларов – это на 73% больше, чем год назад.

Однако одновременно и с еще большей скоростью начал расти отток частного капитала. Накопленным итогом к началу октября он ускорился вдвое и достиг 21 млрд долларов.

Из помесячной статистики ЦБ следует, что почти 40% этой суммы – 8,9 млрд долларов – ушло из страны в сентябре, рассказывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. “Мы считаем, что это является следствием нервозности в банковском секторе”, – добавляет она.

“Теневой вывод средств мог стать следствием событий, произошедших в банковской системе (Югра, ФК Открытие, Бинбанк), которые для некоторых участников повысили неопределенность размещения капитала на локальном рынке”, – говорит аналитик Раййфайзенбанка Денис Порывай.

В третьем квартале почти весь отток пришелся на теневые операции, указывает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой. Потерю 4,2 млрд долларов ЦБ записал в статью “чистые ошибки и пропуски” – это означает, что деньги могли уйти из страны, но регулятор пока не может объяснить природу совершенных транзакций.

Сумма таких неясных сделок за квартал практически сравнялась с показателем за весь прошлый год (4,6 млрд долларов).

Сюда же следует добавить 0,5 млрд долларов квартального оттока по официально “сомнительным операциям”, говорит Полевой. За январь-сентябрь их объем достиг 1,1 млрд долларов, вдвое превысив уровень прошлого года.

Потеря валютных доходов на отток частного капитала с большой вероятностью продолжится и в 2018 году – это станет препятствием для существенного укрепления рубля: курс доллара плавно поднимется до отметок выше 60 рублей, говорит Полевой.

Кроме того, Минфин будет покупать больше валюты относительно ее притока по текущему счету, что увеличит зависимость рынка от настроений нерезидентов, скупающих российский госдолг.

Источник: pravosudija.net

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